Pajzsmirigybeteg? Ezekre figyeljen a nyáron!

A betegségek többsége reagál az évszakváltásokra, így nyáron plusz tünetek is jelentkezhetnek, ráadásul vannak olyan állapotok, melyeknél más dózisra és plusz odafigyelésre van szükség. Ilyen pl. a pajzsmirigyzavar is. Hogy mikre kell ekkor ügyelni, arra dr. Békési Gábor PhD, a Budai Endokrinközpont pajzsmirigy-specialistája adott választ.

Más dózis lehet szükséges

Az évszakváltások az egész szervezet működésére komoly hatással vannak, így nem is meglepő, hogy a betegségek természetében is bekövetkezik némi változás. Ez a pajzsmirigyzavarok tekintetében sincs másképp, ugyanis nagy melegben az anyagcsere felgyorsul, és több pajzsmirigyhormon is termelődik. Így tehát mind az alul, mint pedig a túlműködéssel küzdőknél szükség lehet az alkalmazott gyógyszer dózisának megváltoztatására. Nyáron az átlagos TSH szint 9.37±5.53 μUI/ml, télen ez 18.68±2.31 μUI/ml körüli értékre módosul abban az esetben, ha alulműködéssel állunk szemben. A pajzsmirigy túlműködése esetén a nyári érték 0.148±0.76 μUI/ml, a téli pedig 0.23±0.021 μUI/ml.

Ügyeljen a gyógyszerei megfelelő tárolására

Fontos tudni, hogy a legtöbb gyógyszer igen hőérzékeny, vagyis a nagy nyári melegben vagy a tűző napon lebomlanak. A pajzsmirigyzavarokra való készítmények esetén ez kb. 30 fok, így ügyeljen arra, hogy ne tartsa ennél magasabb hőmérsékleten a gyógyszereit, máskülönben hatástalanná válnak! Ez különösen fontos, ha autóval utazik, ugyanis előfordul, hogy a gépjárműben akár 60 fok is lehet a tűző napon.

Felerősödhetnek a tünetek

A nagy kánikulát gyakran még az egészségesek sem viselik jól, hát még a pajzsmirigybetegek! Dr. Békési Gábor PhD, a Budai Endokrinközpont pajzsmirigy specialistája szerint náluk ugyanis felerősödhetnek a tünetek, főleg a túlműködésben szenvedőknél, hiszen ezeknél a betegeknél gyakran jelentkezik fokozott verejtékezés, álmatlanság és jellemzően csökkent melegtűrésről számolnak be. Viszont az is lehet, hogy túlműködésbe megy át nyáron az alulműködés, így a dózis csökkentése indokolt. Így tehát számukra a nagy hőség extra megterhelést jelent. Hogy jobb legyen a közérzete, fogyasszon napi minimum 2 liter folyadékot, kerülje a tűző napot és ha kell, tegyen magára hideg vizes borogatást!

(Budai Endokrinközpont - Dr. Békési Gábor PhD, pajzsmirigy-specialista)