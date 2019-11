Hormonális betegségek is okozhatnak alacsony vérnyomást

A legtöbben csak legyintenek, ha a közelükben valaki a túl alacsony vérnyomásáról panaszkodik. Tény, hogy így lényegesen kisebb például a stroke kockázata, azonban a kellemetlenségek mellett - szédülés, álmosság - az alacsony vérnyomás is komoly betegségekkel járhat.

A helyzetváltoztatás kapcsán fellépő, függőleges, vagy ortosztatikus hipotónia főként idősebb korban jelentkezik, a 65 évnél idősebbek 25 százalékát érinti.

Élettani körülmények közt felálláskor egy rövid időre csökken a vérnyomás, de normál esetben a szimpatikus idegrendszer ezt érzékeli, aktiválódik, és kompenzálja a vérnyomáscsökkenést – magyarázza Prof. Balázs Csaba, endokrinológus. Az ortosztatikus hipotónia során a felállást követő 3 percben a szisztolés vérnyomás 20, a diasztolés 10 Hgmm-rel csökken, de a szimpatikus idegrendszer működési zavara miatt a kompenzáció elmarad, a beteg megszédül, gyengeséget, kimerültséget érez. Az ortosztatikus hipotónia következtében jelentkezhet még gyakori fejfájás, hányinger, a kognitív funkciók lassulása, homályos látás, nyaki fájdalom és fulladás érzés is.

Az alacsony vérnyomás hátterében több betegség is állhat. Kivizsgálása során a cukorbetegség és ideggyógyászati kórképek mellett gondolni kell a hormonális betegségekre is – figyelmeztet Balász professzor. Egy betegem története hívta fel a figyelmem a problémára, mely sajnos nem egyedi eset. A pajzsmirigy-alulműködéssel diagnosztizált, emiatt gyógyszer kezelésben is részesülő férfi állapota folyamatosan romlott. Feltűnő volt, hogy míg alulműködés esetén a lelassult anyagcsere miatt a betegek híznak, ő inkább fogyott, látványosan. Részletes kikérdezése alapján kiderült, hogy a családban több pajzsmirigybeteg is van, és beszámolt arról is, hogy az alacsony vérnyomás mellett a legfeltűnőbb tünete bőrének gyors barnulása: a szájnyálkahártyán is barna folt volt látható, emellett gyakori panasz a kéz redőinek barnulása is.

Az elvégzett vizsgálatok a pajzsmirigy megnagyobbodását igazolták. Az alacsony kortizol szinthez társuló emelkedett agyalapimirigy-hormon (ACTH), mellékvese elleni és TPO elleni antitest pozitivitás igazolták az Addison-kórt, amely a Hashimoto thyreoditishez társult. A diagnózis felállítása után megkezdett hormonpótlással a panaszai megszűntek.

Az alacsony vérnyomás természetesen nem minden esetben jelentkezik az Addison-kór, vagy csökkent mellékvese betegség tüneteként, de érdemes gondolni rá, illetve célzott vizsgálatokkal kizárni, ha az alacsony vérnyomáshoz az alábbi panaszok is társulnak. Jellemző tünet a nagyfokú gyengeség, feltűnő sóéhség, fogyás, étvágytalanság, gyakori ájulás, a bőr és a száj erős pigmentációja. Fontos tudni, hogy ez a betegség gyakran társul a pajzsmirigy autoimmun betegségéhez. Ilyenkor a beteg nem hízik, hanem fogy, gyakran jelentkezik hasmenése.

A szerteágazó tünetek sokszor félrevezetőek, a betegség diagnózisa ezért elhúzódhat. Ez azért veszélyes, mert az amúgy is csökkent védekezőképességű betegnél a legártalmatlanabb lázas betegség is életveszélyes állapotot idézhet elő. Érdemes tehát panaszok esetén tovább vizsgálni a lehetséges okokat, megfelelő kezeléssel a probléma megszüntethető.

(Budai Endokrinközpont - Prof. Dr. Balázs Csaba, endokrinológus)