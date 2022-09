Színtelen, szagtalan, életveszélyes: szén-monoxid mérgezés

Azoknak, akik kandallóval, kályhával vagy kazánnal tervezik átvészelni az idei fűtésszezont, a szén-monoxid mérgezés veszélyeire éppoly mértékben érdemes figyelniük, mint a hó végi fűtésszámlára. A megelőzést nagyban segítik a CO érzékelők, ám a rossz választás és telepítés életveszélyes is lehet, mert hamis biztonságérzetet nyújt.

Közeleg a fűtésszezon, idén pedig sok háztartás átalakíthatja a fűtését - a júliusi, rezsiváltozást érintő bejelentések hatására nem csak a napelemekben, de a kandallókban, vegyes tüzelésű kazánokban, kályhákban is sokan kezdtek lehetőséget látni a rezsiszámla csökkentésére. Éppen ezért még a szezon derekán érdemes beszélni arról a láthatatlan ellenségről, ami minden ilyen háztartást veszélyeztethet: a szén-monoxidról. Arról a színtelen, szagtalan, íztelen, mérgező gázról, amely tökéletlen égés során keletkezik, és felgyűlik a gyengén szellőző lakásban.

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat sajtószóvivője kiemelte, hogy a tavalyi évben 552 beteget láttak el CO mérgezés gyanújával: „E mérgezés a téli hónapokban jóval gyakoribb. Sajnos sokan ellenőrizetlen, hibás vagy barkácsolt fűtőberendezéseket használnak, illetve nem győződnek meg a kémény állapotáról, ami súlyos szén-monoxid-mérgezéshez, akár tragédiához vezethet.” – zárta gondolatait a sajtószóvivő.

Dr. Gőbl Gábor, az Országos Mentőszolgálat tudományos tanácsadója a mérgezés tüneteit és annak veszélyeit foglalta össze: „Az első tünetek, amik alapján már gyanakodni lehet, akár a legkisebb koncentrációjú CO jelenlétére is a lakásban, a fejfájás, szédülés, hányinger, izomgyengeség (kifejezettebben az alsó végtagokon), olykor mellkasi fájdalom. Ezt követően a mérgezés már tudatzavart, eszméletlenséget, légzés-keringésmegállást okozhat.”

A szakember hozzátette, hogy mivel a szén-monoxid kiszorítja a hemoglobinhoz kötődő oxigént, így súlyos általános oxigénhiányt okoz, valamint ezen túlmenő következményekhez, mint például szívkárosodáshoz, szívritmuszavarhoz, vagy idegrendszeri károsodásokhoz vezethet: „Ezek sajnos az oxigénellátás helyreállítása után is folytatódhatnak, és nagyon lassan javuló, vagy maradandó károsodásokat hagynak maguk után: így például memóriagyengeséget, kognitív zavarokat vagy depressziót.”

Honnan tudom, hogy a készülék megbízható?

1. Szerepel a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság akkreditált laboratórium által bevizsgált és megfelelőnek minősített szén-monoxid érzékelők listáján („Pozitív lista”).

2. A készülék CE jelöléssel ellátott és a 202.1 június 26. előtt gyártott termékek esetén megfelel az EN50291-1:2010+A1:2012 szabványnak. Ezen dátum után gyártott készülék esetén pedig az új, EN 50291-1:2018 – 2018 márciusában megjelent szabványnak.

3. A szén-monoxid élettani hatásait figyelembe véve a vonatkozó szabvány által meghatározott riasztási szinteknek megfelelően működik, azaz:

50 ppm: 60-90 perc között

100 ppm: 10-40 perc között

300 ppm: 3 percen belül

ppm (part per million) = 1 az 1 millióból, vagyis 1 ppm koncentráció azt jelenti, hogy 1 millió levegőmolekulából 1 db a CO-molekula.

A legalapvetőbb funkciók, amelyeket minden készüléknek tudni kell, az üzemállapot jelzése (riasztás, elem merülése, hiba), „teszt” gomb és annak némítása, valamint a három riasztási szint közül a legveszélyesebb esetben (300 ppm) fontos, hogy a riasztást ne lehessen manuálisan elnémítani. Természetesen a legkorszerűbb készülékeknél akár LCD kijelző, és kapcsolódó LED világítás is segíti a jelzést, okostelefonnal pedig hiba esetén diagnosztika is kérhető. Egyes készülékek előriasztási funkcióval is bírnak, azaz alacsony CO szint esetén szellőztetésre figyelmeztetnek - tájékoztat Papp Balázs, a MediaMarkt kellék kategória vezetője.

Azt, hogy idejében cselekedni kell ilyenkor, az Országos Mentőszolgálat is kiemeli: „A mérgezettet azonnal el kell távolítani a gáztérből, azonban ez a segítőre nézve is veszélyes lehet. Mindenekelőtt hívjunk mentőket és műszaki segítséget! Ha még a helységbe lépés előtt erőteljesen tudunk szellőztetni, néhány perc után két-három segítő együtt (és egymásra figyelve!) szabad levegőre viheti a mérgezettet, ha ezzel nem tölt kb. fél percnél többet a gáztérben. Ha ez nem sikerül, vagy eleve valószínűtlen, mindenképpen várjuk meg a műszaki mentőket.” – foglalja össze Győrfi Pál, aki az alábbi tanácsokat adja még a segítőknek:

„A kimentett mérgezettet, ha eszméletlen, fektessük stabil oldalfekvésbe. Oxigénbelélegeztetés nagyon hasznos lenne, de egészségügyi szaksegítség nélkül általában nem érhető el. Ha a mérgezett nem lélegzik, kezdjünk újraélesztést!”

A ma elérhető CO érzékelő készülékek élettartama gyártótól függően 7-10 év közötti (üzemszerű használat esetén), illetve Papp Balázs felhívja a figyelmet a karbantartás fontosságára: havonta a „teszt” funkció használatával ellenőrizhető a megfelelő működés, valamint háromhavonta érdemes átporszívózni a burkolatot. A megelőzéshez természetesen a tüzelőberendezések körültekintő üzemeltetése (a megfelelő levegőutánpótlás biztosításával) és karbantartása éppoly fontos, azaz a szakember általi ellenőrzést és karbantartást, valamint a kéményseprők ellenőrző tevékenységét nem szabad megspórolni.

Pontos útmutató az egyes tüzelőberendezések karbantartására és egyéb megelőzési lépések a BM Országos Katasztrófavédelem hivatalos oldalán található.

