Adatokra alapozott új világ épül
Az újonnan épülő egészségügyi ökoszisztémában orvosok, kutatók jogászok, programozók, egészségközgazdászok, adattudósok, fordítók dolgoznak együtt azért, hogy jobbá, biztonságosabbá és minél hosszabbá tegyék az életünket. Magyarországon számos példa mutatja, hogy a hazai egészségügyi rendszer képes csatlakozni a nemzetközi élmezőnyhöz.
Világszerte egymás után születnek a stratégiai együttműködések az ellátórendszer, az egészségipar szereplői és a mesterséges intelligenciára épülő megoldásokat kínáló cégek között, azért, hogy hatékonyabb legyen a megelőzés vagy a gyógyítás folyamata. Ez azonban új kihívásokat is jelent. A nemzetközi szervezetek, így a WHO, vagy akár az Európai Unió is gőzerővel dolgozik azon, hogy az egészségügyben használt mesterséges intelligencia megoldások irányelveit kidolgozza, és ne csak a különböző szektorok közötti kooperációt, hanem a globális együttműködést is erősítse.
Ez már csak azért is fontos, mert a mesterséges intelligencia klinikai alkalmazása kockázatos is lehet a torzítások, hallucinációk miatt, amelyek így akár hibás terápiás javaslatokhoz vezethetnek. Éppen ezért a forrás adatok tisztítása, standardizációja, illetve a validáció és lokalizáció (nyelvi, kulturális adaptáció) kulcsfontosságú minden projekt esetében. Ennek egyik eleme az egészségügyi informatikai rendszerekben évtizedek óta gyűlő adatvagyon másodlagos, tehát kutatási, elemzési célú felhasználása. A világszerte egyre növekvő igényt itthon is felismerték.
Vajon tényleg lehetséges, hogy a jövő háziorvosát a képernyőn keresztül érjük el?
Az adatok heterogenitása azonban komoly nehézséget jelent, és az is, hogy a nem kutatási célú adatgyűjtés kutatási célú feldolgozása sajátos kihívásokat jelent – hívja fel a figyelmet a folyamatokra Dr. Bagyura Zsolt, a Semmelweis Egyetem Klinikai Adatszolgáltató Intézetének alapítója. Az egyetemi adattárház fejlesztése során éppen ezekre a problémákra keresték a megoldást, és végül egy, a gyakorlatban is aktívan használt, hazai és nemzetközi együttműködésekben is jól vizsgázott rendszer jött létre, amelyről a szakember a 6. Digital Health Summit konferencián is beszámol.
A digitalizáció, a mesterséges intelligencia vezérelte kutatásfejlesztés alapjaiban alakítja át a gyógyszeripari vállalatok működését, azon belül az egészségügyi szakemberekkel való kapcsolattartást is. Az orvoslátogatók a közeli jövőben digitális szakértőkké válnak. Az új módszerek az erőforrások hatékonyabb felhasználását is magukkal hozzák: a többcsatornás, nyomon követhető interakció alapvető elvárás lesz, így a kommunikáció mérhetővé és érdemivé válik, a megfelelő üzenet a megfelelő időben jut el a megfelelő szakemberhez - állítja dr. Deszk Anikó, a Sanofi vezérigazgatója, aki szintén keynote előadólesz.
A Máltai Szeretetszolgálat 2023-ban indított telemedicinális egészségügyi szolgáltatásokat a felzárkózó településeken. A program célja háziorvosi jellegű ellátás biztosítása olyan falvakban, ahol nincs orvos. A szolgáltatás hibrid modellben működik: a helyszíni egészségügyi asszisztens (mozgó vagy helyi rendelőben) vizsgálatot végez, miközben egy orvos távolról, telemedicina platformon keresztül csatlakozik be valós időben, így alap- és szakellátási feladatok is megoldhatók: például digitális EKG, ultrahang mobil egységekben, laborvizsgálatok, vagy akár telekonzíliumok szakorvosokkal.
A 2023 tavaszán indult programban rövid idő alatt több ezer vizsgálat történt, 2024 közepére pedig már 35 településen működött rendszeres telemedicinás ellátás, és közel 40 000 páciens kapott támogatást ilyen módon. A konferencián Nagy Ferenc, a Szeretetszolgálat egészségügyi területért felelős szakmai vezetője beszél majd a rendszerépítés kezdeti nehézségeiről és mutatja be, hogy az elmúlt időszakban milyen megoldásokat találtak arra, hogy az egészségügyi adatok erőforrásként legyenek képesek működni a hátrányos helyzetű régiókban is.
A 6. Digital Health Summiton az állami és a vállalkozói szféra egyaránt ott lesz. Többek között dr. Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkára, dr. Rétvári Bence miniszterhelyettes, a BM parlamenti államtitkára és dr. Bidló Judit, a BM egészségügy szakmai irányításáért felelős helyettes államtitkára is beszámol majd a területet érintő állami fejlesztésekről. A digitális forradalom a kardiológia területén is jelentős fejlődést hozott, így Prof. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikájának legújabb digitális kardiológiai fejlesztéseit mutatja be, és betekintést nyújt abba is, hogyan alakítják a korszerű adatvezérelt megoldások, a mesterséges intelligencia a távmonitorozás és a kardiológiai betegellátás jövőjét.
A 6. Digital Health Summit résztvevői arra is keresik majd a választ, hogyan lehet a telemedicinát fenntarthatóan beépíteni a mindennapokba. Vajon tényleg lehetséges, hogy a jövő háziorvosát a képernyőn keresztül érjük el? A szakértők a szabályozási, etikai és technológiai kérdések mellett arról is beszélnek, hogy ez milyen új üzleti modelleket hozhat.
(Digital Health Kommunikáció)