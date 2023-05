A jövő egészségügye: a 4P paradigma

Az egészségügy egyre személyre szabottabb és pontosabb lesz, de többet kell otthonról, nekünk tenni a gyógyulásért. Sok más ágazatokhoz hasonlóan az egészségügyben is átalakították a digitális technológiák a hatékony és eredményes betegellátás módszereit.

Milyen a jövő egészségügye?

A beteggel való első kapcsolatfelvételtől kezdve a háttérben zajló műveletekig nincs olyan folyamat, amelyet digitális technológiákkal ne lehetne valahogy még jobbá tenni. Ennek a változásnak az elméleti modelljét írja le a 4P egészségügy.

A 4P egészségügy egy új egészségügyi paradigma, ami a betegségközpontú hagyományos egészségügyet hivatott felváltani. A 4P szerint az egészségügy globális kihívásaira, mint a növekvő szakemberhiány és a betegek számának növekedése, a negyedik ipari forradalom adta technológiai innovációk és az egészségügyi gondolkodás rendszerszemléletű átalakulása tud választ adni. A 4P egészségügy lényege a perszonalizáció, a participáció, a precizitás/prediktabilitás és a prevenció. Ennek elérésére érdekében a 4P rendszerek leginkább a szenzorokra, a mesterséges intelligenciára, a biológiai adatokat mérő okos eszközökre, és az ezeket proaktívan használó emberekre építenek.

A korunkban zajló digitális forradalom több fontos módon is átalakítja az egészségügyi gondolkodást:

technológiát biztosít a nagy biológiai és környezeti adathalmazok kezeléséhez, illetve elemzéséhez

magával hozza azokat az eszközöket (okostelefon, okosróra, stb), amelyek digitalizálják a biológiai és társadalmi információkat

integrálja az egyén által irányított, a jóllét optimalizálására és/vagy a betegség kezelésére összpontosító társadalmi hálózatokat.

Hirdetés

Az otthonunkban is elérhető lesz

Ellentétben a mai reaktív és hierarchikus orvoslással, a 4P egészségügy nem korlátozódik a klinikákra és a kórházakra.

Az orvoslás az otthonokban is zajlik, mivel az emberek bárhonnan tudják használni a hálózatba kapcsolt digitális egészségügyi információs eszközöket és rendszereket (home-spital) - legyen szó akár:

az okostelefonokról is gyógyítani képes applikációkról, például már itthon is elérhető: az egy kép alapján, otthonról indítható távbőrgyógyászat, amiben az orvos pár óra alatt biztosít diagnózist és receptet

a pszichodermatológia digitális eszközökkel, ahol ingyen tölthetünk ki pszichológiai teszteket és kapunk otthoni terápiás feladatokat

vagy az életmód orvoslás területén, ahol cégek tudnak digitális egészségprogramot biztosítani munkavállalóiknak.

Mi is pontosan a 4P?

Személyre szabás (Personalisation)

Bár egy fajhoz tartozunk, az emberek a genomjukban átlagosan körülbelül hatmillió nukleotidjukban különböznek egymástól - ebből is fakad, hogy biológiai alapjainkban mind egyediek vagyunk. Még az egypetéjű ikrekben is 35 különböző "generációk közötti mutációs nukleotidkülönbséget" mutathatnak.

A tudományos és technikai fejlődés ma lehetővé teszi számunkra, hogy sokkal teljesebb képet kapjunk az emberek egyéni egészségi állapotáról. A DNS-vizsgálatok például betekintést engednek a genetikai markerekbe, amelyek segítik a rizikófaktorok előrejelzését és a krónikus betegségek kezelésének meghatározását.

Ehhez képest az orvostudomány ma szisztematikusan statisztikai absztrakcióként tekint a betegekre, és csak az időhiányos orvosok erőfeszítésén múlik, hogy valamennyire személyre szabják az adott páciens kezelését. Ez nem a szakemberek hibája, egy amerikai kutatás szerint például egy orvosnak napi 21,7 órát kellene dolgoznia, hogy az összes előírt feladatát ellássa. Tehát érthető, hogy nem sok ideje marad az orvosnak a személyre szabás és a személyes kapcsolatteremtés terén.

Ezért a 4P egészségügy alapja, hogy a technológia tehermentesíteni tudja az orvosokat, például csökkenti az adminisztrációs terheiket. Közben a különböző egyének által használt okoseszközök (okosóra, okostelefon) folyamatosan mérni tudják az emberek biológiai adatait. Ezek az adatok aztán az egyre fejlődő, már számos országban bevezetett egységes elektronikus egészségügyi nyilvántartásba (EHR) kerülnek.

Itthon ennek a rendszernek a neve EESZT, és nemzetközi viszonylatban egy elég fejlett információs térnek számít. Az egészségügyi szolgáltatók és a kutatók az itt tárolt adatokat arra tudják használni, hogy az egyén fiziológiai adottságaihoz mérten javasoljanak pontosabb és hatékonyabb gyógyszereket, kezelést és diagnózist. Így az egyének egyre inkább nem a populációs átlaghoz, hanem a saját testük jellemzőihez igazított orvostudományt kapnak, ami növeli gyógyulásuk esélyeit.

Az érdekelt felek bevonása (Participation)

A pre-digitális medicinához képest a 4P nem a szakértői tanácsok passzív befogadójának tekinti a pácienseket, hanem egészségük aktív alakítójának. A betegek bevonása szükséges az okos gyógyításhoz, így a páciensek például applikációkon keresztül tudják szűrni magukat, tanácsokat kérni, vagy valós idejű információt kapni egészségük fenntartásához. Ez magában foglalja a klinikai-terápiás megközelítéssel kapcsolatos döntések megosztását a betegekkel.

Az internet segítségével az emberek emellett ma már gyorsan és egyszerűen juthatnak hozzá a korábban szinte elérhetetlen, részletes információkhoz. A betegek tehát minden eddiginél többet tudhatnak meg az egészségi állapotukról, például felmehetnek a WEBBetegre, és részletes információt kaphatnak egy betegségükről. Ez nagymértékben motiválja is az embereket arra, hogy aktívabb szerepet vállaljanak saját egészségügyük “menedzselésében”.

Ezenkívül a digitális technológiák lehetővé tették a szolgáltatók számára, hogy új módokon érintkezzenek a betegekkel. Különösen igaz ez a távegészségügyi alkalmazásokra, amelyek robbanásszerű növekedésnek indultak a pandémia utáni időszakban.

Az embereket nem lehet kizárólag vakon számon kérni, meg kell tanítani őket egészségesen élni, és olyan szabályozási környezetet kell létrehozni (például egészségtelen ételek korlátozása, adóztatása), ami ezt ösztönzi. Végső soron minél jobban épít egy egészségügyi rendszer a részvételiségre, annál tudatosabbá válnak a betegei. Ez hosszabb távon jobb egészségügyi mutatókat is eredményez, de komoly egészségtudatossági nevelési programokat is feltételez.

Pontosság és előrejelzés (Precision és Predictions)

Amellett, hogy jobb, specifikusabb betegadatok állnak rendelkezésünkre, azok mennyisége is megnőtt. Az egészségügyi adatokat gyűjtő kórházak vagy klinikai kutatóintézetek régebben többnyire saját falaik között tartották ezeket az adatokat, és csak tudományos vagy orvosi folyóiratokban osztottak meg részletes információkat. Ma már azonban egy hálózatokkal átszőtt társadalomban élünk, ahol az adatok hordozhatók, az intézmények pedig a kutatók szélesebb körei számára teszik elérhetővé azokat. Nem is beszélve arról, az életmód appok adatai megoszthatóak is - meg tudjuk facebookon osztani, mennyit futottunk, hogy aludtunk, stb.

A digitális forradalom lehetővé tette a tudósok számára, hogy korábban elképzelhetetlenül nagy mennyiségű digitális adatot hozzanak létre és elemezzenek. Ezek birtokában, és a mesterséges intelligencia (MI) használatával jóval pontosabbá válik az egészségügyi tendenciák azonosítása és előrejelzése. Az MI a potenciális egészségügyi kockázatok vagy állapotok felismerésére is betanítható. Idővel ráadásul minél több adatot elemez az MI, annál pontosabbak lesznek annak előrejelzései.

Ez végső soron lehetővé teszi a tömegeket érintő egészségügyi problémák – például a nagy járványok, országos szintű egészségügyi mintázatok – pontosabb azonosítását és negatív hatásainak mérséklését. Emellett az egykor egyként értelmezett betegségek jobban megérthetők, jellegzetességeik alapján albetegség kategóriákba sorolhatók, és így hatékonyabban gyógyíthatók.

Megelőzés (Prevention)

Az egészségügyi prevenció célja a betegségek megelőzése azok kezelésével szemben. Míg a hagyományos egészségügy reaktív - az egyén megbetegedése után reagál, és így tünetalapú. A 4P egészségügy proaktív - a beteg megbetegedése előtt reagál, és már a tüneteket megelőző markerek alapján beavatkozik.

Az egészségügyi rendszerek társadalmi költségeinek folyamatos növekedése a 4P szerint itt fogható meg legjobban, hiszen a korai fázisban beazonosított betegségek kezelése a legolcsóbb, nem is beszélve az így ki nem alakuló betegségekről.

Például, ha egy egyénnek olyan genetikai variánsa van, amely a 2-es típusú cukorbetegségre való nagyfokú hajlammal jár együtt, és a vérvizsgálati eredményei emelkedő éhgyomri glükózszintet mutatnak, a 4P rendszer automatikusan vissza tud csatolni az egyénnek, hogy viselkedéses változtatásokkal megelőzze a betegség kialakulását.

(Dr. juris Czabán Samu - AIP Labs)