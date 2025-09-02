Miért fontos a motoros mentők munkája?

Beteget ugyan nem szállítanak, de nagyon fontos feladatot látnak el a mentőmotorosok, akiknél évről évre folyamatosan emelkedik a riasztások száma, a járművek kihasználtsága. Mikor van rájuk szükség, hány motoros mentő szolgál az utakon, milyen eredményeik vannak?

A Magyar Mentőmotor Alapítvány azzal a céllal jött létre 2009-ben, hogy segítse és biztosítsa a hazai motoros mentést, valamint gondoskodjon arról, hogy a mentőmotorokon dolgozó önkéntes bajtársak a lehető legmagasabb szinten végezhessék munkájukat.

A mentőmotor a leggyorsabb földi mentőegység

Olyan helyzetekben nyújt segítséget, amikor például percek alatt kell életmentő beavatkozást végezni. A magas időfaktorú betegek esetében, így például szívinfarktusnál, súlyos sérüléseknél vagy újraélesztésnél óriási a különbség, hogy 5, 10 vagy 15 perc múlva kezdődik-e meg a szakszerű ellátás - hangsúlyozta Mihályi Mia, a Magyar Mentőmotor Alapítvány marketing- és PR-menedzsere.

Általában már a mentőautó előtt a helyszínre ér, így megkezdheti a gyors segítségnyújtást.

Gyorsabban haladhat az utakon a mentőmotoros, kikerülhet forgalmi akadályokat, választhat egyszerűbb, gyorsabb eljutási lehetőséget.

Olyan helyszínre is eljut a mentőmotoros, ahová az esetkocsi nehezebben, például egy szűk utcába, elzárt területre, nagyobb tömeget vonzó rendezvényre.

Kimondottan előnyös olyankor a mentőmotor, amikor például hatalmas dugó nehezíti a haladást az utakon, autópályán.

A mentőmotor teljes esetkocsi felszereltséggel rendelkezik, és a helyszínen el tud végezni minden olyan beavatkozást, aminek köszönhetően a beteg túlélési esélyei és hosszútávú életminősége lényegesen jobb lehet. Itt nem az a kérdés, hogy bejut-e a beteg a kórházba, hanem hogy milyen állapotban és eséllyel folytathatja az életét az ellátás után. És ez nemcsak az adott betegnek és a családjának fontos, hanem tágabban értelmezve az ellátási rendszernek, az egész társadalomnak.

A mentőcsapat és a motorok

2021 óta a mentőmotoros mentés a Magyar Mentőmotor Alapítvány színeiben önkéntes formában működik.

Az önkéntes szolgálatban jelenleg 7 mentőtiszt és közel 30 mentőápoló tevékenykedik - ők jelentik a bázist. Van, aki többször, van, aki ritkábban tud szolgálatba állni, de mindannyian részt vesznek az évi két kötelező szakmai képzésen.

A jelenlegi alapítványi flottában megtalálható 1 db Honda Crosstourer, amely 2016 óta van szolgálatban; 2 db automata Crosstourer 2019-ben érkezett hozzájuk; 1 db BMW nem sokkal a két CT után érkezett; 1 db új Honda Transalp motort pedig az adó 1%-os felajánlásokból vásárolták, a korábbi CB500-as helyett.

20 évesek a mentőmotorosok

Éppen 20 évvel ezelőtt alakult meg hazánkban a Mentőmotoros Szolgálat, ahol a korábbi 18 fő helyett ma már közel 40 mentőmotoros lát el szolgálatot napi 8-10 mentési feladattal, 12 órás műszakokban. A motoros mentők magasan képzett szakemberek, akik rutinosan alkalmazzák az egyszemélyes mentési protokollt. A 2015-ös év az egyik legsikeresebb és leghosszabb szezonja volt a Mentőmotoros Szolgálatnak: március közepétől szeptember végéig üzemeltek a motorosmentők, ezalatt összesen 2230 riasztást kaptak.

A járvány időszakában önálló feladatként kapták meg az önkéntesek a „COVID-motorok” létrehozását, amelyek mintavételre és szállításra is alkalmasak voltak. A járvány után azonban a balatoni bázis fenntartása veszélybe került, illetve jelentős szervezeti átalakításokat tervezett a mentőszolgálat, így 2021-ben Balatonvilágoson létrehozták az Önkéntes Mentőmotoros Szolgálatot. Így tudták fenntartani mind a legfontosabb mentőmotoros bázis működését, mind a korábbi években kialakított magas szakmai színvonalat.

Számtalan motoros rendezvényen, közbiztonsági napon vesznek részt minden évben, emellett jelentős szerepet vállalnak iskolákban, óvodákban, hogy a gyerekek minél korábban elsajátíthassák az elsősegélynyújtás alapvető ismereteit.

Kezdetben orvosok ültek motorra A Magyar Mentőmotor Alapítvány életében az egyik állandó pont a Mentőmotoros Nap, amelyet minden évben augusztus 2. szombatján szervezik meg. Idén a 12. Mentőmotoros Nap eseményeit a mentőmotorozás 20. évfordulójával kötötték össze. A Hősök teréről indult el a közel 300 fős, mintegy 4 km hosszú motoros konvoj Kiskunlacházára. A rendezvény célja minden évben a civil motorosok és a mentőmotorosok „közeledése“ egymáshoz, bemutatók és közös programok szervezése. Idén Dr. Debrődi Gábor előadásával idézték fel a mentőmotorozás múltját, ezt követte egy zártkörű ünnepség Ráckevén, ahol a mentőmotorozás elmúlt 20 évének meghatározó szereplői gyűltek össze: korábbi OMSZ-főigazgatók (pl. dr. Takács Zoltán, akinek idején a mentőmotorozás indult; dr. Máté Gábor és dr. Burány Béla), az alapító négyek közül pedig hárman (dr. Szalóki Nándor, dr. Vajda Márk, dr. Éger István), valamint jelenlegi és korábbi mentőmotorosok is részt vettek az eseményen. Az alapítók közül hárman (dr. Vajda Márk, dr. Szalóki Nándor és dr. Éger István) felidézték a kezdeteket, amikor még kizárólag orvosok ültek motorra. Mára ez kiegészült mentőtisztek és mentőápolók szolgálatával, ami jól bizonyítja, hogy az első beavatkozás gyorsasága ebben a modellben is kiválóan működik. „Megható volt látni, hogy aki egyszer a szívébe zárta a mentőmotorozást, az örökre elkötelezett marad mellette. Ez a hozzáállás ad erőt ahhoz, hogy az önkéntes formában is magas szinten tartsuk a szolgálatot, és meggyőződésünk, hogy a hazai mentőmotorozás előtt áll még legalább 20 újabb sikeres év“ - összegezte Mihályi Mia, az alapítvány marketing és PR-menedzsere.

Miből tartják fent a szolgálatot?

A Magyar Mentőmotor Alapítvány költségvetése évente 16–20 millió forint, amelynek 90 százaléka az szja-felajánlásokból tevődik össze, ebből finanszírozni kell a motorokat, valamint a tankolást, szervizelést, valamint az egészségügyi felszerelést, gyógyszereket, kötszereket, továbbá az úti költségtérítést, szakmai felelősségbiztosítást, vezetéstechnikai képzéseket és az évi két szakmai továbbképzést. A magán és egyéb támogatóknak köszönhetően folyamatosan fent tudják tartani és fejleszteni a felszerelést.

Évről évre egyre többen ajánlják fel az alapítványnak adójuk 1%-át, ezzel is segítve munkájukat. Ez kiemelten fontos a számunkra, hiszen egyrészt megmutatja társadalmi ismertségünket és elismertségünket, emellett megteremti a lehetőségét az Önkéntes Mentőmotoros Szolgálat további fejlesztésének - emeli ki Mihályi Mia.

Amire a legbüszkébbek

Dr. Vajda Márk alapító szavaival élve: „Büszkék vagyunk a megmentett életekre, a szakmai fejlődésre és a teljesítményekre – de mindenekelőtt arra, hogy a hazai mentőmotorozás húsz éve alatt egyetlen mentőmotoros sem sérült meg súlyosan, és nem vesztettük el egyetlen társunkat sem a szolgálat közben. Ez a legnagyobb közös eredményünk.“

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Tóth András, újságíró