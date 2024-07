A reméltnél is több gyűlt össze a Bethesda Gyermekkórház klimatizálására

Rendkívüli figyelmet és óriási érdeklődést váltott ki a nyilvánosságban a Bethesda Gyermekkórház műtőinek klimatizálása kapcsán elindított gyűjtés. A váratlan helyzetben elképesztő gyors segítséget kapott a kórház - derült ki az intézmény pénteki közleményéből.

Csütörtökön látott napvilágot a hír, hogy a rendkívüli kánikulában a Bethesda Gyermekkórházban műtéteket kellett elhalasztani a klímaberendezés meghibásodása miatt. Péntekre kiderült: a váratlan összefogás eredményeként nemcsak az elromlott berendezés cseréje valósulhat meg, hanem a kórház azon helyiségei is sorra kerülnek a klimatizálásban, melyeket nem is remélhettek - tudatta a kórház főigazgató-helyettesének, Tamásné Bese Nórának pénteki közleménye.

A kánikula okozta működési nehézségek kezelésére a Magyarországi Református Egyház, a kórház fenntartója azonnal reagált, és rendkívüli segítségként kifizeti az elromlott klímaberendezés teljes szerelési és egyéb fenntartási költségét.

A Ferencvárosi Torna Klub sportolóinak és dolgozóinak 10 millió forintos segítségével megoldódik azon helyiségek klimatizálásának finanszírozása is, ahol ez még sürgősen szükséges.

Névtelenségét kérő kiemelt nagyösszegű adományozónknak, az összefogásban résztvevő számtalan támogatónknak és cégek felajánlásának köszönhetően pedig még nagyobbat álmodhat a kórház, és azon helyiségek is sorra kerülnek a klimatizálásban, melyeket nem is remélt az intézmény. Ide tartozik a sürgősségi várakozó, a sebészeti betegőrző kórterem, a neurológiai betegfogadó tér, az ADHD ambulancia vizsgálója, a génterápiás kórterem és az otthonlélegeztetési alváslabor is.

"Minden kisebb és nagyobb összeg óriási segítséget jelent, megható látni, hogy milyen sokan tartják fontosnak munkánkat és tesznek hozzá anyagilag lehetőségükhöz mérten! Mi egyet ígérhetünk: minden felajánlott támogatásról be- és elszámolunk, és a gyermekek és gyógyítók körülményeit tesszük belőle jobbá!" - zárul a közlemény.

(WEBBeteg)