Elkerülhetetlen a digitalizáció a jövő gyógyszeripara számára

A gyógyszeripar digitális transzformációja vitathatatlanul az egyik legizgalmasabb és a legnagyobb érdeklődésre számot tartó téma az automatizáció és az ipar 4.0 témakörében.

A szektorban ugyanis átlagon felüliek az üzleti lehetőségek, emellett pedig az egyik leginnovatívabb szegmensek közé tartozik, miközben képes erre a megfelelő mennyiségű tőkét allokálni[1]. Nem véletlen tehát a nagyfokú érdeklődés az iparág iránt, legyen szóállami szereplőkről, globális nagyvállalatokról, mozgékony startupokról, vagy akár digitális megoldásokat és technológiákat kínáló cégekről. A hazai Digital Health Summit konferencia az ő részvételükkel kerül megrendezésre szeptember 30-án, melyen az egészségipar legfontosabb szereplői képviseltetik magukat.

Habár a gyógyszeripart hagyományosan az erősen válságálló szektorok közé soroljuk, a 2020-as koronavírus-válság azonban ezt az iparágat is korábban nem látott kihívások elé állította. Ennek következtében a digitalizáció által nyújtott lehetőségek kiaknázása még fontosabbá vált, mint azelőtt[2]. A szektor digitális átalakulása pedig a gyógyszeripar minden folyamatában jelen van – legyen szó kutatás-fejlesztésről, klinikai vizsgálatokról, gyártásról, értékesítésről, vagy vásárlói kapcsolattartásról. Többek között például a folyamatok automatizálása, az emberi hibalehetőség kiküszöbölése, a big data felhasználásának lehetőségei, a kibervédelem, a betegkommunikáció és a telemedicina is mind meghatározó és jelentős pontjai a digitális átalakulásnak.

Piaci szakértők szerint a gyógyszeriparban a digitalizáció elsősorban az új gyógyszerek piacra kerülésének időtartamán tud rövidíteni. A gyógyszeripar manapság két fő kihívással szembesül: a digitális fogyasztói kereslet oldaláról eltolódik az igény a gyorsabb, pontosabban meghatározott betegigények alapján kialakított betegprogramok iránt, amelyek a gyógyszeres terápiákon túlmutatnak és ahol a digitális megoldások kiemelkedő szerepet kapnak; valamint egyre fontosabbá válik a minél gyorsabb gyógyszer-, illetve vakcinafejlesztés, mely területen a gyors adatfeldolgozásban és bizonyos kísérletek digitalizációjában, modellezésében és analízisében van fontos szerepe e digitális megoldásoknak.

Kurrens témák, releváns iparági résztvevők

Az egészségügyi digitalizáció kérdésköre hazánkban is egyre forróbb témává válik. A szakmai diskurzus elősegítése és a tapasztalatok megosztása érdekében született meg a Digital Health Summit konferencia, mely immáron második alkalommal, 2021. szeptember 30-án kerül megrendezésre. Az egészségügyi digitalizációra fókuszáló hazai csúcskonferencián számos neves és elismert, magyar és nemzetközi vállalat vesz részt előadóként vagy kerekasztal-beszélgetésben közreműködőként, a rendezvényen továbbá az állami- és magánegészségügyi piac legfontosabb szereplői is képviseltetik magukat.

Az egyik fő előadó Prof. Dr. Kásler Miklós, emberi erőforrások miniszter lesz. Az Országos Kórházi Főigazgatóság képviseletében Szabó Bálint informatikai főigazgató-helyettes a digitális egészséginformatika aktualitásairól szóló előadásában arról beszél, hogy hazánk a digitális egészségügy alapjainak lerakásában élen járt az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) 2017-es bevezetésével és országos szintű kiterjesztésével. A gyógyítási folyamat digitális nyomon követése, az ellátórendszer informatikai megoldásainak egységesítése, a telemedicinális fejlesztések és a mesterséges intelligencia nagyobb mértékű alkalmazása még inkább hozzájárulnak a digitális egészségügy fejlődéséhez.

A konferencián az Innovációs és Technológiai Minisztériumot (ITM) Gulyás Tibor innovációért felelős helyettes államtitkár képviseli, aki a Digitális fejlesztések az állami egészségügybenc. panelbeszélgetésen vesz részt. „A digitális egészségügy fontos haszonélvezőjelesz annak a hatékony innovációs ökoszisztémának, amelyneklétrehozása és működtetése az ITM kiemeltcélja. Az egészségügyi projektek már az elmúlt 10 évben is fokozott figyelmet kaptak a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap felhasználásában. Az ITMszámos további eszközzel ösztönzi és támogatjaaz ágazati fejlesztéseket és a szektor digitalizációját” – hangsúlyozza Gulyás Tibor a konferencia kapcsán.

A panelbeszélgetésben részt vesz továbbá Prof. Dr. Horváth Ildikó, PhD (egészségügyért felelős államtitkár, Emberi Erőforrások Minisztériuma), valamint Szabó Bálint.

Kiemelkedő szakmai workshop a konferencia keretében

A Roche több eseménypontban is képviselteti magát a Digital Health Summit-on. Maiko Liebermann (Digital Health Leader Oncology, Personalised Healthcare & Patient Access) angol nyelvű előadásában négy olyan digitális egészségügyi innovációt mutat be, melyek célja, hogy komplex megoldásokat kínáljon a betegek problémáira, valamint, hogy az egészségügyben zajló folyamatokat még hatékonyabbá tegye a betegút teljes folyamatában. A vállalat a konferencia keretében rendezi meg a Roche workshopot is, melyen 6 vezető hazai szakember a személyre szabott medicina témakörének legaktuálisabb kérdéseit járja körül – többek között például azt, hol tart most a világ ezen a téren, milyen alapokról építkezhetünk hazánkban a személyre szabott orvoslás esetében, mit kell megvalósítanunk, vagy hogyan nézne ki a jövő egészségügyi ellátása.

A gyógyszeriparban tevékenykedők széles spektruma képviselteti magát

A gyógyszeripari ökoszisztémában történő innováció témakörében a Novartis képviseletében Mauricio Campos Suarez, a Novartis AG CEE Digital Lead-je tart angol nyelvű előadást, Matt Zeller, a Novartis Hungária Pharma divíziójának ügyvezető igazgatója pedig részt vesz a Személyre szabott medicina című kerekasztal-beszélgetésen. Emellett a vállalat a konferencián biztosít lehetőséget a Novartis Digital Health Startup Verseny 6 döntősének, hogy nevezett projektjüket személyesen bemutassák a magyarországi egészségügyi szakma kiemelkedő szereplői előtt, melynek végén a nívós szakemberekből álló zsűri kiválasztja a startup verseny nyertesét is.

Az idegtudományok területén tevékenykedő Biogen képviseletében Madeleine Latapie (Biogen Digital Health, Paris) tart angol nyelvű, élő Zoomelőadást a digitális innováció és idegtudomány témakörében, kitérve a vállalat betegeknek készült mobilapplikációjára, a vállalat magyar leányvállalatától pedigdr. Kókai-Nagy Ákos, a Biogen Hungary Kft. ügyvezető igazgatója vesz részt a Személyre szabott medicina című kerekasztal-beszélgetésen.

Az MSD a Digitális és technológiai innovációk a változás idején témájú kerekasztal-beszélgetésen képviselteti magát, melyen Mohamed Kamal, az MSD közép-keleti európai marketingigazgatója vesz részt.

A precíziós onkológia területén tevékenykedő Oncompass Medicine Hungary Kft. képviseletében Dr. Peták István, PhD, kutatóorvos, vezérigazgató tart előadást Digitális Terápiatervezés a Precíziós Onkológiában címmel, melyen arról hallhatnak az érdeklődők, hogyan adhat megoldást a mesterséges intelligencia alkalmazása a precíziós onkológia hatékonyságának és költséghatékonyságának növelésére.

Az eseményen felszólaló kiváló szakembereknek köszönhetően a Digital Health Summit változatos programjai garantálják, hogy a konferencián résztvevő minden érintett és érdeklődő megtalálhatja az őt leginkább érdeklő témákat az izgalmas, szakmai eseményen.

Digital Health Summit – Magyarország digitális egészségügyi konferenciája

Időpont: 2021. szeptember 30.

