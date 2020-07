Koronavírus: fontosabbnak gondoljuk a védőoltásokat és a gyógyszer-innovációt

Növekedett a tudományos és innovatív megoldások elismertsége a koronavírus-járvány hatására: a magyarok többsége fontosabbnak gondolja a védőoltásokat és az új fejlesztésű gyógyszereket, valamint a gyógyszeripari innovációt - derül ki az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete (AIPM) megbízásából végzett országos reprezentatív kutatásból.

A megkérdezettek több mint kétharmada szerint a koronavírus okozta megbetegedés hatásos ellenszerét kizárólag szigorú tudományos szabályokat betartva lehet kifejleszteni, és csak kevesen gondolják, hogy az új vírus kezelésére léteznek házi gyógymódok is. Ugyanakkor nem az új típusú koronavírus okozta megbetegedés a legrettegettebb kór. Sokkal veszélyesebb betegségek gyógyításában történt komoly áttörés az elmúlt évtizedekben, az új fejlesztésű készítmények egyre többeknek jelentenek új esélyt a gyógyulásra.

A koronavírus-járvány nemcsak a mindennapi viselkedésünket befolyásolja, hanem azt is, ahogyan a betegségek gyógymódjaira tekintünk. Az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete (AIPM) országos reprezentatív kutatásának eredményei alapján a járvány hatására egyértelműen a tudományos megoldások irányába billent a mérleg: a magyarok az új vírus miatt ma fontosabbnak gondolják a védőoltásokat és az új fejlesztésű gyógyszereket, valamint összességében a gyógyszeripari innovációt, a házi megoldásokban pedig csak kevesen bíznak. Dr. Holchacker Péter, az AIPM igazgatója ezzel kapcsolatban elmondta: a koronavírus-járvány is bebizonyította, hogy a modern társadalmak számára a meglévő gyógyszerkincs és a folyamatos gyógyszeripari innováció az egyik legnagyobb érték. A kutatási adatok alapján a lakosság többsége számára is egyértelmű, hogy a tudományosan megalapozott, innovatív megoldásoknak nincsen alternatívájuk komoly betegségek kezelésében.

A koronavírus hatására fontosabbnak gondoljuk a védőoltásokat és az innovatív gyógyszereket

A kutatásban megkérdezettek többsége (55%) a koronavírus-járvány hatására fontosabbnak vagy sokkal fontosabbnak gondolja a klinikailag tesztelt, megelőző védőoltásokat. Hasonlóképpen vélekednek az emberek az új fejlesztésű, korábban nem gyógyítható betegségekre kifejlesztett készítményekről: ezeket az innovatív terápiákat szintén fontosabbnak tartja a többség (52%) a vírushelyzet hatására.

Tovább növekedett a gyógyszeripari innováció értéke

A megkérdezettek szerint a pandémia hatására növekedett a gyógyszeripari innováció értéke: többségük (64%) egyetért azzal, hogy a koronavírus-járvány súlyos egészségügyi-gazdasági hatásai megmutatják, mennyire fontos a gyógyszeripari innováció az új kórokozók elleni küzdelemben. Az emberek közel háromnegyede a tudományosan megalapozott megoldások híve: 73,4 százalék ért egyet azzal, hogy a koronavírus okozta megbetegedés hatásos ellenszerét kizárólag a szigorú tudományos szabályokat betartva lehet kifejleszteni, és mindössze 17,6 százalék gondolja, hogy a koronavírus okozta megbetegedés gyógyítására biztosan léteznek házi gyógymódok is.

Az innováció érték, az új gyógyszer új esély

Nem a koronavírus okozta megbetegedés ugyanakkor ma a legrettegettebb kór, ennél sokkal veszélyesebb betegségeket is ismerünk, amelyek gyógyításában komoly áttörés történt az elmúlt évtizedekben. Az új fejlesztésű készítmények egyre hatékonyabbak lesznek. Az elmúlt 30-40 évben számos betegség (pl. kardiovaszkuláris, onkológiai, pszichiátriai, anyagcsere- és tüdőbetegség, AIDS) az innovatív gyógyszereknek köszönhetően vált gyógyíthatóvá vagy hatékonyabban kezelhetővé. Így mind az életminőség, mind a várható életkor korábban elképzelhetetlen mértékben nőtt. Az innováció érték, az új gyógyszer pedig egyre több beteg számára jelent valódi új esélyt az életre, a gyógyulásra.

