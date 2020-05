Ingyenes COVID-19 tanácsadás

Elindult a Medspot alapítvány COVID-19 tanácsadása. Az alapítvány munkatársai önkéntes orvosok és pszichológusok, akik ingyenesen konzultálnak a páciensekkel telefonon vagy online.

Dr. Garas Péter az alapítvány orvosigazgatója elmondta: "Elsősorban olyan embertársaink számára szeretnénk segítséget nyújtani, akik egyedi orvosi-mentálhigiénés szemléletet igényelnek, vagy akik valamilyen oknál fogva kiszorultak az ellátórendszerből. Működésünket ezért olyan önkéntes szakemberek segítik, akik fontosnak tartják, hogy embertársaink egyenrangúan részesülhessenek a szükséges egészségügyi ellátásból."

Az orvosigazgató hozzátette: "A járványhelyzeti korlátozások csökkentek ugyan, azonban fontos látnunk azt, hogy a vírus továbbra is veszélyforrást jelent, melyben továbbra is elsősorban az idősebb korosztály a leginkább érintett, így a visszaállás is az ő esetükben a leginkább elhúzódó, a legmegterhelőbb. A világunk megváltozott és a korlátozások feloldásával a veszélyérzet további bizonytalanságot okoz mindenkiben.

A Medspot alapítvány szakértő orvosi csapata a vírussal kapcsolatos olyan hétköznapi kérdésekre is igyekszik szakszerű válaszokat adni, amelyek mindannyiunkat aggasztanak, de hétköznapisága miatt nem merjük ezzel terhelni orvosunkat."