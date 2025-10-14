Megvan, ki nyerte „ A fermentálj a hosszú életért!” receptversenyt 2025-ben

Harmadszor rendezte meg rendhagyó receptversenyét a Kor Kontroll Társaság a Magyar Elhízástudományi Társasággal és a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségével karöltve.

A díjátadón B. Király Györgyi, a rendezvény háziasszonya elmondta, hogy kiírásukkal közelíteni szerettek volna az "Ételed legyen a gyógyszered" életfelfogáshoz, jelezve, hogy a modern táplálkozástudomány ma újra felfedezi, és fel is használja a múlt értékeit.

A kínaiak ugyanis tízezer évvel ezelőtt fermentáltak először, a régészek meg is találták az ember nagyságú fermentáló amforákat. Dr. Csicsor János vegyészmérnök, a receptverseny megálmodója hangsúlyozta, hogy a pályázat folyamatos meghirdetésével a fermentált ételek erejét – a múlt bölcsességét a jövő egészségének szolgálatába igyekeznek állítani. Antal Emese dietetikus a MET képviseletében elmondta, hogy a fermentált ételek hogyan hatnak a bélflóránkra, ami szoros összefüggésben áll az elhízással, ezért is fontos a rendhagyó receptverseny. Bognárné Somogyi Krisztina dietetikus a tudatos, egészséges táplálkozás fontosságát, valamint a fermentálás immunrendszerünkre gyakorolt pozitív élettani hatását emelte ki.

Páncsity Ferenc mikroorganizmusokkal foglalkozó szakember hozzászólásában szerepelt, hogy környezetünk és életvezetési szokásaink miatt egyre több civilizációs betegség válik népbetegséggé, aminek hátterében bélflóránk károsodása áll, kiemelte a jó baktériumok és a fermentálás egészségmegőrző hatását. Nagy Szilárd az mtva. szerkesztő műsorvezetője a Gödi Búzaszem iskola alapítójaként a hagyományokhoz, így a fermentáláshoz való visszatérést is példamutatónak tartja.

Ezt igazolta a résztvevők számára – a rendezvényt meghatóvá és felemelővé téve – népdalaival és megzenésített verseivel a Liszt Ferenc díjas Dévai Nagy Kamilla, aki az általa alapított Krónikus Zenede népviseletbe öltözött apró, hét, kilenc és 12 éves tanítványait is magával hozta.

A kreatív receptek felülmúlták a zsűri várakozását, az idei pályázók Budapestről, Kunbaracsról, Szentendréről, Tatabányáról, Mezőkovácsházáról, Győrből, Miskolcról és még sok-sok vidéki városból küldték be receptjeiket, a hazai gasztrokultúrát floridai receptek is színesítik, hiszen onnan is érkeztek ötletes variációk. A pályázók között akad háziasszony, újságíró, dietetikus, táplálkozáskutató, egészségfejlesztő, de ügyvéd is. Többen öngyógyításképpen - gyomor és bélpanaszaik enyhítéséért - kezdtek el fermentálni, ma olyan céget vezetnek, amely gyártja és forgalmazza is a fermentált termékeket.

A nyertesek a díjazás sorrendjében:

Román Krisztina - rétes kovászolt lilakáposztával Dr. Kazsimérszki Alida - fermentált céklalében marinált tojás, valamint lila édesburgonya saláta Soós Viktória - rétegezett növényi „krémsajt” válogatás: újhagymás & gombás selyemkrém

Kiváló helyezést értek el:

Fassang Noémi – nyers, fermentált tökfőzelék

Péterfia Éva - fermentált italok/ dinnyehéjból, uborka héjból/ konyhai hulladékokból

Veér Károly - fermentált szusi variációk

Erdélyi Krisztina - fermentált fussili tészta

Fajkuczius Melinda - fermentált harmónia /tőkehal, fermentált meggyel, citrommal, bazsalikommal

Marton Melinda - rumos, narancsos, mazsolás gluténmentes kovászos kuglóf

Szekeres Lajosné - káposztás harcsa

A díjátadón életre keltek a győztes receptek, a résztvevők örömmel kóstolták meg a nyertes receptek alapján készült finomságokat, vagyis a gyógyító konyha ételeit.

(Kor Kontroll Társaság)