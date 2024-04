Forrólevegős sütő: melyiket válasszuk?

A forrólevegős sütőket mindenki másért szeretheti. Egészségesebben készíthetjük benne az ételt, kisebb adagot is tudunk benne sütni, arról nem is beszélve, hogy nem árasztja el a konyhát az égett olaj szaga, és legtöbbször gyorsabban is „dolgozik”, mint a hagyományos sütő.

Ezek nem elhanyagolható szempontok, ha mondjuk sült csirkecombbal és csokitortával lepnénk meg rég nem látott vendégeinket. Azonban termék és termék között is van különbség, nem csupán az árban. Hogy melyikkel járunk a legjobban, kiderül a Tudatos Vásárlók Egyesületének legfrissebb vonatkozó terméktesztjéből, amelyben a fent említett két népszerű ételtípust is elkészíttették az összes tesztalannyal.

A forrólevegős sütők gyártóktól független tesztelése során 23 márka – Ariete, Breville, Cecotec, Cosori, Delonghi, Domo, Electrolux, Gorenje, Hisense, Instant, Koenic, Ninja, Philips, Princess, Russell Hobbs, Sage, Sencor, Severin, Tefal, Tesla, Tristar, Ufesa, Xiaomi – 82 termékét vizsgálta a Tudatos Vásárlók Egyesülete nemzetközi szervezetekkel együttműködve.

Az alábbi 5 fő szempont szerint értékelték őket:

a sütés minősége,

a termékek energiafogyasztása,

a gépek felépítésének minősége,

illetve, hogy mennyire felhasználóbarát a mindennapi használatuk,

és mennyire biztonságosak elektromos és termikus szempontból?

Néhány érdekesség a teszteredményekből

A sütési teljesítményt krumpli, csirkecomb, tavaszi tekercs, quiche és csokitorta sütéssel is tesztelték. Kiderült, a készülék teljesítménye nagyon eltérő lehet, attól függően, hogy mit sütünk benne. Például a Russell Hobbs SatisFry Air 1.8L Airfryer 26500-56 forrólevegős sütővel remek csirkecombokat és csokitortát sikerült sütni, viszont a sült krumplival egyáltalán nem boldogult jól. Ráadásul lassú a többi termékhez képest.

A modellek kivétel nélkül megfeleltek az előírásoknak elektronikai szempontból. A termikus biztonságukról ez már nem mondható el általánosságban. A szakértők hőmérsékletméréseket végeztek a sütőfelület különböző részein. Így derült ki, hogy 29 termék a kelleténél kicsit vagy sokkal jobban felmelegedett itt-ott. Mint például a Gorenje AF1409DB, mely esetében a kosárkioldó műanyag gomb 75,6 °C-ig hevült.

Ha nem csak ünnepnapokon tervezzük elővenni, fontos, hogy bírják a strapát. 54 termék esetében erre számíthatunk is, viszont a többi tesztelt forrólevegős sütő minőségében találtak kifogásolni valót a tesztelők. Csak közepes minőségű többek között például a Koenic KAF 2110 B termék.

Egyes termékek energiafogyasztása háromszor akkora volt (175 W), mint a mezőny legjobbjainak (56-58 W) 100g csirkecomb elkészítésére számolva. A többi sütési teszt során is dupla vagy háromszoros volt a különbség a legtöbbet és legkevesebbet fogyasztó készülékek között. Ez érzékelhető lesz a villanyszámlánkon, főleg, ha rendszeresen tervezzük használni a forrólevegős sütőt. A legkevesebb energiát fogyasztók között végzett például a Princess 182026 Digital Aerofryer XXL vagy az Ufesa FRY4TWO. A Princess terméke azonban használhatósági tesztek során volt nehezen tisztítható, míg az Ufesa modell a felépítés minősége, illetve termikus biztonság szempontjából csak közepesre vizsgázott. Minden terméknek vannak tehát erősségei és gyengeségei, ezért vásárlás előtt gondoljuk végig, melyek számunka a legfontosabb szempontok.

A tesztelt termékek átlagára a tesztelés idején 17 000 Ft és 201 000 Ft között mozgott. Nem szükséges a legdrágábbat megvennünk, ahhoz, hogy jó minőségű, tartós darabot vihessünk haza, melyben finom ételek készülnek. Sőt. Az első öt helyen végzett forrólevegős sütők átlagára 68 000 és 110 000 Ft között van. A részletes teszteredmények segítségével pedig könnyebb kiválasztani a számunkra legmegfelelőbb darabot.

A teljes teszt előfizetéssel megtekinthető itt.

(Tudatos Vásárlók Egyesülete)