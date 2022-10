Porszívózás - HEPA szűrés, porzsák, hatékonyság és amit még tudni kell

Melyik lett a legjobb porszívó 2022-ben? Attól függ, milyen szempontból. Hogy a különböző porszívó típusok közül melyik terméknek pontosan mi az erőssége vagy éppen a gyengesége, kiderül a Tudatos Vásárlók által közzétett teszteredményekből.

A Tudatos Vásárlók Egyesülete 161 hagyományos, vezetékes, 117 vezeték nélküli és 58 robotporszívót tesztelt. Vizsgálták a készülékek tisztítási hatékonyságát, használhatóságát, zajosságát, illetve ami manapság különösen fontos szempont, a valós energiafogyasztásukat is. A robotporszívók esetében külön tesztelték szobaszimulációval azt is, hogy mennyire jól boldogulnak terepen, vagyis hatékonyan kerülgetik-e a szobában a különböző tárgyakat. A vezeték nélküli porszívóknál pedig tesztelték az akkumulátorok erejét is, vagyis azt, hogy mennyi ideig tudják biztosítani a maximális szívóerőt.

A hagyományos porszívókat nem kell bemutatni

Az viszont újdonság lehet, hogy nagyok a különbségek a termékek tisztítási hatékonysága, zajszintje vagy energiahatékonysága között. Hiszen jó, ha a készülék nem túl hangos, és porszívózás után nem lesz több por a levegőben, mint előtte. A tesztből kiderült, hogy erre is van példa. 16 termék megbukott a porkibocsátás vizsgálata során. Ezért őket inkább amolyan 2in1 terméknek kellene nevezni, hiszen porszívó és porfújó készülékek egyben. De inkább nem adunk tippet a marketingeseknek. Jobb, ha vásárlóként kerüljük ezeket a termékeket, mint például a SAMSUNG VC07M3179VD vagy a Philips XB2122/09. Ezek ráadásul nem is a legolcsóbb darabok, hiszen az előbbi 46 000 Ft-os, míg az utóbbi 63 000 Ft-os átlagáron volt kapható a tesztelés idején.

Aktuális kérdés szokott még lenni, hogy porzsákos vagy porzsák nélküli porszívót vegyünk-e. A porzsák nélküli modellek esetében pénzt takaríthatunk meg, de a szűrő rendszeres tisztítást igényel, sőt, a HEPA szűrőt cserélni kell. A porgyűjtő tartály ürítése pedig gondot jelenthet asztmások és allergiások számára. A tesztelt termékek között találunk bőven jól teljesítő terméket mindkét fajtából.

A porzsákosok közül a Philips FC8578/09 Performer Active például egy már elfogadható átlagos eredményt produkált minden vizsgált szempont szerint, kivéve a zajosságot tekintve, amiben átlagon aluli volt a teljesítménye. Ára azonos a korábban említett „porfújó” termékkel, vagyis 63 000 Ft-os átlagáron kapható. Ugyanaz a márka, az ár is megegyezik, egyik termék felhasználási célját tekintve azonban értelmezhetetlen, míg a másik egy elfogadható teljesítményt biztosít. Vagyis – ha valaki találkozott már bármilyen Tudatos Vásárlók Egyesülete által közétett tartalommal, akkor remélhetőleg már kívülről fújja az egyik fontos szlogenjüket, miszerint: „Nem elég csupán márka vagy ár alapján dönteni.”

A porzsák nélküli porszívók közül a Rowenta RO4855EA Compact Power XXL a maga 45 000 Ft-os átlagárával egy jó választás lehet. Egyedül a használhatósági teszten nem teljesített kiemelkedően, viszont, ha ezzel meg tudunk barátkozni, egy jó kompromisszumos megoldás lehet számunkra.

Vezeték nélküli porszívókkal mindenhova beférünk

Ezek a porszívók könnyűek, ezért egyszerűbb velük körbefutni a lakást, és még a vezetékbe se botlunk bele folyamatosan. Tartályuk viszont kisebb, és mivel akkumulátorról működnek, nem bírják a hosszabb igénybevételt. Ha túl gyakran vagy nagy területen tervezzük használni, nem biztos, hogy ez lesz a kényelmes megoldás, főleg, ha akár 10 órát kell várnunk a feltöltésre. Sőt, legtöbbjük az allergéneket sem tartja vissza kellőképpen.

Persze itt mindannyiunknak beugrik, hogy ennek a kategóriának a nyertese csakis egy Dyson lehet. S kétségtelen, ott van az élen. Viszont, ami érdekes, hogy nem a legdrágább készülékük nyerte a versenyt. Sőt: több márka – Samsung, Bosch, AEG és Electrolux – is felveszi vele a versenyt kedvezőbb áron.

A legcsendesebb termék a teszteltek közül, amely már elfogadható tisztítási hatékonysággal is bír, a Kärcher VC5 Premium lett.

Robotporszívók – itt a Kánaán?

Sokunk álma a robotporszívó, amely kitakarítja a lakást, míg mi az ügyeinket intézzük. A tesztek azt mutatják, hogy a legjobb robotporszívók tisztítási hatékonysága sem olyan jó, mint a hagyományos porszívóké. Létjogosultságuk a rendszeres és tőlünk független működésükben rejlik. Keménypadlón felveszik a versenyt a hagyományos társaikkal, de mivel szívóteljesítményük gyenge, szőnyegen nem teljesítenek ilyen jól. Míg a jobb vezetékes porszívók szőnyegből is eltávolítják a pornak akár csaknem 90 százalékát, robotporszívók esetében ez az érték maximum 50 százalék. Segítenek tehát fenntartani egy általános tisztasági szintet, de a vezetékes porszívóval végzett alapos takarítást nem váltják ki.

Ráadásul a teszteredmények azt mutatják, hogy a robotporszívók pazarlóan bánnak az energiával, ezért jó, ha ezt is figyelembe vesszük, mielőtt egy ilyet is beszerzünk. Egy-két kivétel akad ugyan, mint például a Severin RB 7025 Chill, amely nagyon jó eredményt ért el energiatakarékossági szempontból, viszont valószínű azért, mert cserébe szinte nem is porszívózott. Így meg aztán mégsem éri meg annyira.

Olyan lakásban, ahol könyvkupacokat, játékhalmokat kell kerülgetniük, a robotporszívók kevésbé jól tudnak teljesíteni. Ezért, ha előtte órákat kell pakolnunk, oda az időnyereségünk. Várhatóan gyakrabban kell üríteni a portartályukat és fontos, hogy mennyit bír a készülék egy töltéssel, illetve tud-e önállóan csatlakozni a dokkoló állomásra. Némelyik készülék csak 25 percet bír egy töltéssel, míg mások majdnem 4 órát, s ha nem vagyunk a közelben, hogy töltőre rakjuk, elmaradhat a várt eredmény.

A teljes terméktesztek előfizetéssel megtekinthetőek a Tudatos Vásárlók tesztoldalán:

(Tudatos Vásárlók Egyesülete)