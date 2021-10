A gyógyszerek nevében rejlő információk

Dolo, Plus, Forte, Uno... A legtöbb gyógyszer nevében találkozhatunk hasonló kifejezésekkel, ám nem mindig világos, hogy mire is utalnak. Vajon csak egyszerű marketing kifejezésekről van szó, vagy komoly gyógyszerészeti jelentéssel bírnak?

A gyógyszer neve: a forgalomba hozatali engedélyben meghatározott elnevezés, amely lehet fantázianév, amelyet nem lehet összetéveszteni az általánosan használatos névvel, illetve olyan általánosan használatos vagy tudományos név, amelyet védjeggyel vagy a forgalomba hozatali engedély jogosultjának nevével együtt adnak meg (OGYÉI útmutató, 2015).

Ezentúl csak olyan információk lehetnek a gyógyszer nevében – pl. rapid, azaz gyorsabb hatású –, amelyeket az alkalmazási előírásban is feltüntetett adatok valóban alátámasztanak. A gyógyszer neve Braille-írással is feltüntetésre kerül a dobozon.

A DOLO jelzésű tabletták, kapszulák különböző eredetű fájdalom csillapítására alkalmasak. Hatóanyagaik gyulladáscsökkentő és lázcsillapító hatásúak is, így elfedhetik más betegségek tüneteit. Ha panaszai pár nap után nem enyhülnek, érdemes orvoshoz fordulnia.

A RAPID készítményeknél a kapszula oldott formában tartalmazza a hatóanyagot, vagy olyan segédanyagokat tartalmaz a tabletta, amely gyorsítja a szétesését.

A FORTE készítményekben a hatóanyag mennyisége duplája az eredeti gyógyszerhez képest.

Kenőcs nevében az EXTRA szó jelzi, hogy egy új segédanyag alkalmazásával a készítmény hatékonyabb. A fájdalomcsillapító tablettánál pedig, hogy egy másik hatóanyag (koffein) hozzáadásával erősebb fájdalomcsillapító hatása lesz a gyógyszernek.

A gyors hatás elérését szolgálják a SZÁJBAN DISZPERGÁLÓDÓ TABLETTÁK. A tablettákat óvatosan kell kivenni a csomagolásból, nehogy széttörjenek, majd a nyelvre helyezni. Miután a tabletta feloldódott, nyállal lenyelhető, bevételéhez nincs szükség folyadékra. Figyeljünk a pontos feliratra, mert vannak DISZPERGÁLÓDÓ tabletták is, amit a betegtájékoztatóban leírt mennyiségű vízben kell oldani és meginni. A SUBLINGUALIS, nyelv alatt oldódó tablettákat hagyni kell, hogy teljesen feloldódjanak a nyelv alatt, mielőtt a beteg lenyelné. A tablettát nem szabad kettétörni, elrágni vagy egyben lenyelni. A LÁGY RÁGÓKAPSZULÁT a lenyelés előtt alaposan szét kell rágni.

Cigarettázásról való leszokáskor nikotintartalmú RÁGÓGUMI is alkalmazható, amikor jelentkezik a dohányzás iránti vágy. Fontos a "rágás és szünet" technika betartása. Harminc perces ilyen alkalmazás után a rágógumi elhasználódik. A beteg a rágógumi alkalmazása közben nem ehet vagy ihat. Kávé, gyümölcslé, szénsavas ital a nikotin felszívódását meggátolja, így ezek a rágógumi használata előtt 15 percig nem fogyaszthatóak.

A hatóanyag mennyisége a gyógyszer nevében megadható nemzetközi egységekben is: pl. a D 3 -vitaminnál NE egységben.

Az ízek, illatok kizárólag magyar nyelven tüntethetőek fel.

Ha a gyógyszer egy korcsoportnál alkalmazható (baby, junior, felnőtt, gyermekeknek), azt szerepeltetni kell a csomagoláson.

A tápszerek nevei is fontos információt adnak arról, hogy milyen esetben alkalmazhatóak. A HA hypoallergén, az AR bukós csecsemők részére, az SL készítmény laktózmentes, a GI szélgörcsök, kólika, székrekedés esetén adható.

A gyógyszer nevében lévő CO- előtag jelzi, hogy az eredeti hatóanyag mellett egy újabb összetevő is került a készítménybe, mely a gyógyszer hatásosságát is növeli.

A hatóanyag rövidített nevének megjelenítése a gyógyszer nevében a HCT (hydrochlorothiazid, ami egy vízhajtó hatóanyag) és az ASA (acetilszalicilsav) megnevezésekor lehetséges.

A KOMBI és PLUS megnevezés jelzi, hogy több, akár három hatóanyagot is tartalmazhat a készítmény.

A MITE jelölés használható, ha az adott készítmény kisebb hatáserősségű hatóanyagot tartalmaz.

Az UNO a készítmény napi egyszeri alkalmazására utal.

A DUO jelentése két hatóanyag egy készítményben történő alkalmazása. És jelentheti azt is, hogy a készítmény egy hatóanyagot tartalmaz, de technológiai megoldással egyik része a gyomrot kímélve a bélben oldódik, a másik része pedig retard (nyújtott) kioldódású.

A GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ tabletta jelentése, hogy a hatóanyag kioldódása késleltetve indul el, nem a gyomorban, hanem a bélben. Ennek egyik oka lehet a gyomor védelme, vagy ha azt szeretnénk, hogy a készítmény a bélben fejtse ki a hatását (BÉLBEN OLDÓDÓ tabletta).

És itt már át is tértünk a módosított hatóanyag-leadású készítményekre. Mikor van erre szükség? Olyan hatóanyagoknál, amikor a hatóanyag gyorsan bomlik, vagy a gyomrot kell védenünk a hatóanyagtól, egyenletes vérszintet szeretnénk elérni, a mellékhatásokat csökkenteni, javítani a betegegyüttműködést (azaz, hogy a beteg bevegye a gyógyszerét). Ilyenkor a tablettának, kapszulának egyedi különleges szerkezete van, a hatóanyag-leadás elhúzódóbb és helye is eltér a hagyományos gyógyszerekéhez képest. Ezeket jelölik az alábbi rövidítések, amelyek angol szavak első betűiből állnak: CR (controlled release), ZOK, MR, SR, GITS, XL, UNO, XR, LA.

Ha ilyen gyógyszert szedünk, pontosan tartsuk be a betegtájékoztatóban leírt, a gyógyszer szedésére vonatkozó utasításokat. Ezeket a készítményeket TILOS tördelni, szétrágni, mert a hirtelen felszabaduló hatóanyag mellékhatásokat okozhat. Felezni is csak akkor szabad, ha az a betegtájékoztatóban szerepel. Ugyanakkor az is előfordulhat, hogy a filmtabletta héja megjelenik a székletben.

Szakmailag fontosnak tartom, hogy a betegek a szedett gyógyszereik betegtájékoztatóját megőrizzék mindaddig, amíg az adott gyógyszert szedik. A betegtájékoztatók a lehetséges mellékhatások leírása mellett fontos információkat tartalmaznak a gyógyszer szedéséről, a felhasznált segédanyagokról, kölcsönhatásokról más gyógyszerekkel vagy gyógynövényekkel. Így bármilyen kérdés felmerül bennünk a gyógyszer szedésekor, érdemes újraolvasnunk.

Szerző: Dr. Huszár Zsoltné, szakgyógyszerész

Forrás: Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet útmutatója az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek neveinek helyes megválasztásához