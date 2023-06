Az 50 faktor sem garancia a megfelelő védelemre

A fényvédők a nyári hónapok kozmetikai készletének elengedhetetlen részét képezik. A Tudatos Vásárlók Egyesülete legújabb terméktesztjéből most 10, minimum 50 faktoros naptejről tudhatunk meg részletes információkat.

A túlzott és védelem nélküli napozásnak, leégésnek számos káros hatása van a korai ráncosodástól a bőrrákig, ezért az UVA és az UVB sugárzás elleni védelem rendkívül fontos. Fokozottan igaz ez a gyerekekre, az ő bőrükben ugyanis még nem alakultak ki bizonyos védekezési mechanizmusok. Bőrük védelmére egész évben, de nyáron fokozottan érdemes odafigyelnünk.

A Tudatos Vásárlók Egyesülete nemzetközi szervezetekkel együttműködve tesztelte a termékeket. A gyereknaptejek vizsgálata során ellenőrizték, hogy a csomagoláson hirdetett módon, megfelelően védik-e a gyermekek bőrét a termékek. Önkéntesek segítségével értékelték azt is, milyen jól használhatók a gyakorlatban; megnézték, tartalmaznak-e nemkívánatos anyagokat. Vizsgálták környezeti hatásukat is, és ellenőrizték a termékek címkéjén található információk helyességét is.

Hogy készült a teszt?

Laboratóriumi körülmények között, nemzetközi szabványok alapján mérték a termékek valós fényvédő faktorszámát (SPF: ez mutatja az UVB sugárzás elleni védelmet) és UVA sugárzás elleni védelmét is. Az önkéntesek pontozták a naptejek kozmetikai tulajdonságait is mint pl. a beszívódás gyorsasága, a termékek állaga, a ragadásmentesség, a zsírmentesség vagy a készítmény illata.

Azt is kiderítették, hogy mely termékekben találhatóak olyan összetevők, amelyek káros hatással lehetnek az egészségünkre vagy a környezetünkre. Ilyen például:

a propilparabén, butil-parabén és ethylhexyl-methoxycinnamate, amelyek mind a belső elválasztású mirigyek működését károsító, a hormonális rendszerbe beavatkozó anyagok.

a butylphenyl methylpropional, amely mesterséges illatanyag és a használata nem biztonságos.

továbbá a nanorészecskék (a fény hatására szabad gyökökre bomló titán-dioxid), allergének, octocrylene (fokozhatja a többi fényvédő káros hatását azáltal, hogy mélyen beszívódik a bőrbe, és ott ártalmas szabadgyökök keletkezését segíti elő, illetve a környezetre káros hatással van, különös tekintettel a korallokra).

A nem kívánatos anyagok jelenléte nem számított bele az összeredménybe, mert elsősorban a termékek fényvédő hatékonyságánák vizsgálata volt a cél. Viszont lehetőségünk van megnézni a termékadatlapokon ezeket az információkat is, és ennek tudatában dönteni egy-egy termék mellett vagy éppen annak ellenében.

A faktor nem az egyetlen szempont, amire érdemes figyelni!

A vizsgált naptejek ára széles skálán mozog (1900-12 000 Ft/100 ml tartományban) és az eredmények ezúttal is azt mutatják, hogy az ár és a termék minősége nem feltétlenül egyenesen arányos. Az utolsó helyen végzett termék 3050 Ft/100 ml átlagáron volt elérhető a tesztelés idején. Az hagyján, hogy nem a legolcsóbb, ami nagyobb baj, hogy kiderült róla, hogy nem biztosít közel sem megfelelő védelmet. Az ígért 50+ -os faktor helyett, 21,8-as faktorú védelmet mértek az esetében. Viszonyításképpen az első helyen végzett termék átlagára 4200 Ft (Avéne Spray Enfant SPF 50+), míg a második helyen végzetté 1967 Ft 100ml-es mennyiségre kalkulálva (Garnier Sensitive Advance Kids 50+ Spray).

De egyéb érdekességek is kiderülnek a tesztből. Mint például, hogy neves márkák termékeinek választása esetén sem lehetünk minden szempontból nyugodtak. Egy La Roche-Posay termék például ugyan megfelelő védelmet nyújt a napfény ellen, viszont a környezetre és az endokrin rendszer működésére nézve nem kívánatos összetevőket is tartalmaz.

Akármennyit is szánunk tehát naptej vásárlására, mindenképpen érdemes utánajárnunk, hogy az egyes termékeknek melyek az erősségei vagy gyengeségei. Legfőképpen, hogy valóban számíthatunk-e a címkén beígért védelemre. A tesztek ráadásul ismét azt mutatják, hogy a gyógyszertárakban vásárolt termékek minőségileg semmivel sem megbízhatóbbak, mint a drogérialáncok termékei.

Íme, a Tudatos Vásárlók Egyesületének ingyenes gyereknaptej terméktesztje, nem csak gyerekeknek.

(Tudatos Vásárlók Egyesülete)