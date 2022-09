Ilyen tünetekkel jár a csecsemőkori akne, koszmó, milia és ekcéma

Az újszülöttek, csecsemők bőre nagyon érzékeny, akár az öblítő, a tusfürdő vagy bizonyos ételek miatt is kiütések jelentkezhetnek.

Dr. Balogh Ádám gyermekgyógyász, allergológus, a Budai Allergiaközpont orvosa a csecsemőkori bőrtünetek négy gyakori kiváltó okát foglalta össze.

Ekcéma

Az ekcéma a csecsemő- és kisgyermekkor leggyakoribb bőrbetegsége, előfordulása 8-15 százalék közötti. Tünetei már pár hetes korban is megjelenhetnek: az arcon és a fejbőrön vöröses, száraz, viszkető foltok formájában. Ez utóbbi tünet talán a legrosszabb: a kicsik gyakran éjszaka sem tudnak nyugodtan aludni a viszketés miatt.

Az ekcéma kivizsgálása és kezelése orvosi közreműködést igényel. Fontos, hogy kiderítsük és megszüntessük a kiváltó okokat, a terápia is csak így lehet sikeres. Az orvosi látogatásra készüljünk fel, az alábbiakat gondoljuk át:

nincs-e túl meleg a gyermekszobában, éjszaka izzad-e,

cseréltünk-e mosószert, öblítőt vagy babafürdetőt a tünetek megjelenése előtt,

van-e a családban allergiás beteg, előfordult-e másnál is ekcéma?

Újszülött és csecsemőkorban az ekcéma tejallergia tünete is lehet – ez nemcsak tápszeres, hanem anyatejes babákat is érinthet, ők az anyatejen keresztül kapják az allergiát okozó fehérjéket. Az ekcémás tünetek későbbi életkorban, 6 hónapos kor felett is jelentkezhetnek, ilyenkor is gondolni kell ételallergiára, ezért fontos, hogy egyszerre csak egy új ételt vezessünk be a kicsi étrendjébe, hogy a „tettest” könnyebben beazonosíthassuk.

Milia

Egészen apró, 1-3mm nagyságú apró fehér vagy sárgás pöttyök a baba arcán, főként az orr két oldalán, de a szemek körül is megjelennek. A szájban is kialakulhat, ilyenkor Epstein gyöngy az orvosi neve. A milia a csecsemők 40-50 százalékánál előfordul, tüneteit az elzáródott pórusok okozzák.

„A szülőket gyakran megijeszti, különösen, ha nagy kiterjedésben, egyszerre sok pötty borítja a baba arcát. Valójában ártalmatlan jelenségről van szó, mely néhány hét alatt magától elmúlik. A későbbiekben csak arra kell figyelni, hogy a kiújulást megelőzendő, az arcbőrön kerüljük a pórusokat elzáró zsíros krémek, olajok használatát.”

Koszmó

A seborrhoeás dermatitisz csecsemőkori formája a koszmó, mely zsíros lerakódásokat képez a baba fejbőrén. Erre utal angol megfelelője is - cradle cap - szó szerint „bölcső sapkaként” fordíthatjuk, noha a tünetei az arcon, az orr és a szemek környékén is megjelenhetnek.

A koszmó 6 és 12 hónapos kor között kezelés nélkül is elmúlik. Ezt a folyamatot gombaellenes krémekkel, gyógysamponokkal segíthetjük. Különböző praktikák léteznek még az eltávolítására: babaolajjal bekenve, egy ideig rajta hagyva, majd finom fésűvel kifésülve, később samponnal lemosva könnyebben megtisztíthatjuk a baba fejbőrét.

Ha a tünetek fokozódnak, az érintett területen a bőr gyulladt, pirosas színezetű, kellemetlen szagúvá válik, akkor forduljunk orvoshoz. Ilyenkor vényköteles helyileg ható szteroid krémekre lehet szükség a kezeléshez.

Csecsemőkori akne

Az apró, piros pöttyök a baba arcán 2-6 hetes kor között jelennek meg. Előfordulhat, hogy már a születés pillanatában is jelen vannak. Az Amerikai Bőrgyógyászati Akadémia szerint a csecsemők 20 százalékát érinti, az arc és fejbőr mellett jelentkezhet a mellkason és a hát felső részén is.

Néhány hét, vagy hónap alatt magától is elmúlik, ezalatt az érintett bőrterület ápolására fordítsunk nagyobb figyelmet. Gyengéden mossuk, ne dörzsöljük, tartsuk tisztán, kerüljük az olajos, zsíros krémek használatát. Ha bizonytalanok vagyunk a kezelést illetően, kérjük gyermekorvos tanácsát, ne kezdjünk el semmilyen pattanások kezelésére való krémet használni a csecsemő bőrén!

(Forrás: Budai Allergiaközpont)