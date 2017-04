Mi az érelmeszesedés? Miért fontosak a koleszterincsökkentők?

Az érelmeszesedés az ereink közül a szerveket friss, oxigéndús vérrel ellátó artériákat érintő, súlyos szöveti elfajulás, mely előrehaladott stádiumban az artériákat oly mértékben beszűkíti, hogy az általuk ellátott szervek, illetve szövetek oxigénhiányossá válnak, végső esetben elhalhatnak.

Az átlagember által legjobban ismert betegség, mely az artériák, pontosabban a szívet ellátó koszorúserek érelmeszesedése, illetve azok elzáródása miatt jön létre a szívizom infarktus.

A köznapi értelmezésben használt „érszűkület” kifejezés elsősorban az alsó végtagok ereit érintő érelmeszesedésre, illetve az általuk okozott szűkületre és vérellátási zavarra vonatkozik. Természetesen a legnagyobb ereket is érinti az érelmeszesedés anélkül, hogy közvetlen szervi-szöveti elhalást okozna. Ilyen például a mellkasi, vagy hasi aortaszakaszt érintő meszesedés, amely az érfal gyengüléséhez, kitágulásához, legsúlyosabb esetekben szétrepedéséhez, úgynevezett ruptúrához vezethet.

Hogyan alakul ki az érelmeszesedés és milyen tényezők befolyásolják?

Laborértékek Labor normálértékek

Az érfal különféle negatív hatásokra (az ún. rizikótényezők következtében) koleszterint és kötőszöveti elemeket tartalmazó sejtekkel átitatódik és az elpusztuló sejtekből kiáramló koleszterin az érfalban lerakódik. Ezt a lerakódást a rizikótényezők különféle mechanizmusok által jelentősen fokozzák. A magas vérnyomás szinte bepréseli az érfalba a koleszterint, míg az emelkedett vércukorszint fellazítja az érfalat, utat engedve a koleszterin lerakódásának. A koleszterin emelkedett szintje mellett a vér neutrális zsírja, a triglycerid is elősegíti a fenti lerakódást. Az érfalba áramló sejtes elemek, azok termékeik és a koleszterin molekulák együttesen egy sajátos szerkezetű felrakódást hoznak létre, melyet érelmeszesedéses plakknak nevezünk. Ez a plakk fokozatosan növekszik és egy idő elteltével az érfalba bedomborodik, lassan szűkítve a véráram útját. A növekvő plakk saját vérellátása is elmarad és ez a plakk belsejében oxigén hiányhoz vezet, mely másodlagosan kalcium, tehát mész lerakódását segíti elő. Innen a folyamat magyar elnevezése, az érelmeszesedés Ez a kifejezés feltehetően a német Arterienverkalkung-gal megegyező módon alakult ki.

Hirdetések

Miért lényeges a vér koleszterin szintjének szerepe az érelmeszesedésben?

Az elmúlt ötven évben számos olyan népesség vizsgálatot végeztek, amelyek igyekeztek megfigyelni olyan tényezőket, amelyek az érelmeszesedést elősegítik. Az egyik ilyen nevezetes vizsgálat az amerikai Framinghamről elnevezett tanulmány, amely a kisváros lakóinak jelentős részét szűrővizsgálatokkal évtizedeken keresztül követte és egyértelművé tette, hogy a kialakuló, az emberekben fellépő érelmeszesedéses elváltozások egyenes arányosságot mutatnak a vér koleszterin szintjével. A 80-as években még nem álltak rendelkezésre olyan, a vér koleszterin szintjét eredményesen csökkentő gyógyszerek, mint napjainkban. Azonban lényegesen kevésbé ható gyógyszerek alkalmazásával és az életmód drasztikus megváltoztatásával a koleszterinszintet ha mérsékelten is, de csökkenteni tudták és ezzel arányosan az érbetegségek előrehaladása is mérsékelhető volt. Ez már közvetlen bizonyítékokat jelentett a vér koleszterin szintjének csökkentése és az érelmeszesedéses jelenségek mérséklődése közötti összefüggésre vonatkozóan. A 70-es évek közepén japán kutatók gombákból olyan szerves vegyületet állítottak elő compactin néven, melynek erőteljes, akár 30-40 százalékos koleszterint csökkentő hatása volt. Az Egyesült Államokban Nobel díjas tudósok részvételével fejlesztették tovább ezt a kezdeti koleszterincsökkentő anyagot és kifejlesztették az első sztatin típusú koleszterincsökkentőt, melyet lovasztatinnak neveztek el.

Hogyan hatnak a sztatinok és hogyan befolyásolják az érelmeszesedés folyamatát?

Mik is az ún. mediterrán diéta legfontosabb összetevői? Az olívaolaj használata, mely az adatok kiértékelése során, egymagában 9 százalékkal csökkentette a rák kialakulásának kockázatát. További része a sok gyümölcs, zöldség és teljes kiőrlésű gabona termékek rendszeres fogyasztása. Fontos eleme, hogy a zöldségeket, gyümölcsöket a lehető legkevesebb hőhatásnak tegyük ki elkészítésük során. Ezzel lehet megőrizni a legtöbbet a számunkra fontos összetevőkből. Hetente többször hal, naponta 1-2 dl bor fogyasztása. Az étrendben kerülendő a vörös húsok evése.

A sztatinok a szervezet sejtjeinek koleszterin szintézisét gátolják. Ez legjobban a koleszterin gyárnak is nevezhető májban érvényesül. A májsejtek koleszterin hiányosakká válnak és erőteljesen, nagy mennyiségben vesznek fel a vérből koleszterint és ennek következményeként a vér koleszterinszintje jelentősen esik. A legerőteljesebb hatású sztatinok (atorvasztatin és a rozuvasztatin) akár 60-70 %-os koleszterincsökkentő hatással rendelkeznek. Az elmúlt két évtized a koleszterincsökkentés sikerét hozta. Az erőteljes koleszterincsökkentés képes volt megállítani a plakkok növekedését, csökkentette az érelmeszesedés okozta artériás szűkületeket és alkalmazásával megelőzhetővé vált a szívizom infarktus, a végtagok ereinek elzáródása, sőt az agyi erek elzáródása okozta agytrombózis is.

A sztatinok természetesen minden egyén esetében kicsit eltérően hatnak, ezért minden ember kezelésekor a gyógyszer egyéni beállítása szükséges. A rizikófaktorok hatásainak pontosabb megismerésével az is nyilvánvalóvá vált, hogy önmagában csak a sztatinok nem elegendőek, mert a többi rizikótényező mérséklése is szükséges a fokozott hatékonyság eléréséhez. Ezért a koleszterincsökkentés mellett a vérnyomás normalizálása (Élj 140/90 alatt!!), a cukoranyagcsere egyensúlyba hozása és a testsúly normalizálása is a siker fontos tényezője. Mindezt úgy is értelmezhetjük, hogy a gyógyszeres kezelés mellett az egészséges életmód kialakítása is elengedhetetlen módszer. Ráadásul az érelmeszesedésben szenvedő emberek akár igen előrehaladott stádiumban lévő betegségének a befolyásolása sem reménytelen. A dohányzás elhagyása, a testmozgás és mediterrán diéta bevezetése, a vérnyomás és vércukor mérséklése, illetve a sztatinokkal, esetleg egyéb zsírcsökkentőkkel együtt való alkalmazásuk a súlyos érelmeszesedéses esetekben is a betegség mérséklődését eredményezhetik.

Mire kell figyelemmel lenni sztatinok alkalmazásakor?

Mint minden hatékony gyógyszernek, a sztatinoknak is vannak mellékhatásaik, melyeket fel kell ismerni és meg kell szüntetni. A leggyakoribb mellékhatás az izomfájdalom, vagy szakmai nevén a myopathia. Ez izomlázszerű, szimmetrikus, felkarra, combra egyaránt lokalizálódó izomsajgás. Amennyiben ez sztatin típusú gyógyszer szedése mellett lép fel, feltétlenül kontrollvizsgálatokra kell orvosunknál jelentkeznünk. Ugyancsak előfordulhat a vérben mért májenzimek szintjének emelkedése, mely részben a gyógyszer (vagy gyógyszerek) hatásának eredménye, vagy múltban lezajlott májgyulladás következménye. A gyógyszerelés megváltoztatása, az individuális terápia alkalmazásával az esetek jelentős részében a mellékhatásokat megszüntethetjük anélkül, hogy az érelmeszesedés elleni harcot fel kellene adnunk. A gyógyszeres terápia biztonsága a rendszeres orvosi gondozás és ellenőrzés függvénye.



Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Karádi István, belgyógyász szakorvos