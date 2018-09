Az agyhártyagyulladás veszélye különböző életkorokban

A gennyes agyhártyagyulladás tünetei és megelőzése

A nyári és őszi időszak ritka, ámde igen súlyos betegségei az idegrendszert megtámadó fertőzések, például a gennyes agyhártyagyulladás. A kullancs okozta agyvelőgyulladás elleni védőoltást sokan ismerik, és sokan be is adatják gyermeküknek vagy maguknak. Tévedés azonban azt hinni, hogy ez az oltás védelmet nyújt a gennyes agyhártyagyulladás egyéb kórokozói ellen is.