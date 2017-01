Gombócérzés a torokban - Komolyabb bajt is jelezhet

Az esetek egy részében a kivizsgálás során nem lehet szervi elváltozást kimutatni, ilyenkor pszichológiai tényezők merülnek fel kiváltó okként. Tartós stressz, trauma, családi- vagy munkahelyi konfliktusok miatti idegesség is okozhat ilyen tünetet. A stresszkezelési technikák elsajátítása, esetleg pszichológus segítsége is megoldást jelenthet ebben a helyzetben. A helytelen beszédtechnika, feszes nyakizomzat következtében is kialakulhat a gombócérzés a torokban. A torok- és a hangszalagok izomzatának megfelelő használata, lazítása beszéd- és hangterápia segítségével megtanulható, így ez is hatékony segítség lehet a gombócérzés elmulasztásához. (Forrás: Budapesti Fül-Orr-Gégeközpont)