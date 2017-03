Gyerekeknél is fennállhat pajzsmirigyprobléma

A gyermekek indokolatlan, fogyása/hízása, hajhullása, rossz közérzete, a koncentrálás hiánya, van, hogy pajzsmirigyproblémára utalhat. Bár legtöbbször felnőtteknél diagnosztizálják, nem ritka, amikor a gyermek veleszületett pajzsmirigyzavara okozza a kellemetlen tüneteket. Dr. Tar Attila, gyermek endokrinológustól megtudhatja, milyen tünetek esetén érdemes elmenni a szerv ultrahangos vizsgálatára.

Pajzsmirigy és a növekedés

A pajzsmirigy az egész szervezet működésére komoly befolyást gyakorol. Éppen ezért kisgyermek korban a növekedésre is hatással van, így a problémája megakadályozhatja a kicsiket a normál ütemű fejlődésben. Pajzsmirigy hormon hiányában ugyanis mind a növekedési hormon, mind az IGF-1 (máj által termelt, növekedésért felelős hormon) szintje alacsony lehet. Éppen ezért amennyiben úgy gondolja, gyermeke a korához képest túlságosan is alacsony, érdemes erre a problémára is gyanakodni!

Gyermekkorban gyakoribb a pajzsmirigy alulműködése

A pajzsmirigy működésének zavara gyermekkorban általában autoimmun eredetű, és ekkor a keletkező antitestek meggátolják a pajzsmirigyhormon normál termelődését, így hypothyreosis alakul ki. Fő tünetei a fáradékonyság, koncentrációzavar, hízás, hajhullás, bőrszárazság, csecsemőknél foltos bőr és étvágytalanság székrekedés. Akárcsak a felnőtteknél, olykor a gyermekeknél is felléphet pajzsmirigy megnagyobbodás, azaz golyva (strúma), amelynek hátterében leggyakrabban jódhiány áll.

A fiatalkori pajzsmirigyzavar általában alulműködésben nyilvánul meg, túlműködése ritkább. Az esetek többségében iskoláskorú lányoknál diagnosztizálják a problémát, mely előfordulhat, hogy gyógyszeres kezelés nélkül rendeződhet, de az is lehet, hogy élete végéig gyógyszeres terápiában kell részesülnie - mondja dr. Tar Attila, gyermek endokrinológus.

Pajzsmirigy-túlműködés tünetei

heves szívdobogás

fokozott izzadás

laza, gyakori széklet

kidülledő szemek

magas vérnyomás

Fizikális vizsgálattal, vérvétellel és ultrahanggal diagnosztizálható. A pajzsmirigyzavar fennállásának megállapításához fizikális vizsgálatra, vérvételre és a szerv ultrahangos vizsgálatára van szükség. Ez előbbi esetben a TSH és a pajzsmirigyhormonok (T3, T4) szintje mellett a pajzsmirigy elleni antitestek meglétére is választ keresnek. Ultrahangos vizsgálatra a labor mellett azért van szükség, mivel így megállapítható a mirigy esetleges megnagyobbodása, illetve göbökre, gyulladásara utaló jelek megléte.

