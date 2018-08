Gyomorrontás? Vegye komolyan!

Puffadás: betegség vagy kellemetlenség?

A has telítettsége, puffadása természetes állapot egy tartalmas étkezés után. Hosszan tartó, akár étkezéstől függetlenül is jelentkező panaszok esetén az első kérdés természetesen az, hogy áll-e a háttérben valamilyen szervi betegség. Többek között ide tartoznak a lisztérzékenység és az ételallergiák esetei is. Ezek a szervezet egészét érintő kórképek, kezelésük szigorú diéta tartásából áll.