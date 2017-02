Rehabilitáció: a legfontosabb tudnivalók!

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) beolvadásos különválás útján jogutódlással szűnt meg: az eddig ellátott valamennyi feladat tekintetében a jogutód a Budapest Főváros Kormányhivatala (illetve a fővároson kívül a megyei kormányhivatal), amely ellátja egyebek mellett a rehabilitációs hatósági, orvosszakértői feladatokat, a megváltozott munkaképességűek ellátásaival kapcsolatos hatósági ügyekben a másodfokú rehabilitációs hatóságként és felügyeleti szervként ellátott feladatokat. A fogyatékos személyek alapvizsgálatához, a rehabilitációs és szociális foglalkoztatási alkalmassági vizsgálathoz, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatához a szakvélemények kibocsátása szintén a Kormányhivatal feladata. A különböző támogatásokra, szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatási feladatok is hozzájuk tartoznak. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság közreműködik egyebek mellett a rehabilitációs hatósági eljárási rendek, módszertani útmutatók, szakmai ajánlások, hatékonysági vizsgálatok, elemzések elkészítésében. A szociális ágazat képzési, továbbképzési, alap- és szakvizsga rendszerének működtetése, a továbbképzési programok minősítése, a szakmai vizsga szervezése, a Szociális Ágazati Portál működtetése szintén a főigazgatóság feladata, valamint a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos szakértői közreműködés is hozzájuk tartozik. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának tevékenységei közé tartozik a fellebbezés elbírálása és felügyeleti szervként való eljárás azokban az esetekben, ahol első fokon 2016. december 31. napját követően is a fővárosi és megyei kormányhivatalok járnak el. Január 1-től az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság ellátja egyebek mellett a Rehabilitációs Szakigazgatási Rendszer működtetését és fejlesztését, a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartását, a szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartását, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások és gyermekjóléti alapellátások országos jelentési rendszerének működtetését.



Forrás: www.drportal.hu