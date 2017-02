Az anyatej termelését elősegítő ételek

Az egész világon megfigyelhető, hogy a szülést követően az anyatej termelését fokozandó, a nők számára bizonyos élelmiszerek fogyasztása javasolt, mely kultúrától és földrajzi helyzettől függően változó. Eme laktogén élelmiszerek általában tele vannak vitaminokkal, ásványi anyagokkal, vagy olyan kémiai tulajdonsággal rendelkező anyagokat tartalmaznak, melyek elősegítik az anyatej termelését.

Az alábbi 11 laktogén étel fogyasztásával Ön is elősegítheti, hogy több és egészségesebb anyateje legyen.

1. Teljes kiőrlésű gabonák

A teljes kiőrlésű gabonák nem csak nagyon egészségesek és táplálóak, de emellett olyan anyagokat is tartalmaznak, melyek segítik az anyatej termelésért felelős hormonok működését. A teljes kiőrlésű gabonafélék fogyasztásával így fokozható az anyatej ellátás. A leggyakoribb gabona, melyet ilyen célra használnak, a zabpehely, de az árpa és a barna rizs is nagyon jó.

2. Zöld, leveles zöldségek

A zöld, leveles zöldségek, mint a lucerna csíra, saláta, káposzta, spenót és brokkoli tele vannak tápanyagokkal, és különösen sok kalciumot tartalmaznak. Emellett magas a fitoösztrogén tartalmuk, mely jó hatással van a tejtermelésre.

3. Édeskömény

Az édeskömény magját gyakran használják ételízesítőként, de különösen a Földközi-tenger vidékén maga az édeskömény is népszerű zöldség, mely főzve vagy nyersen is ízletes. A növény gumója, szára és levele is fogyasztható, íze különlegessé teszi a leveseket, pörkölteket és a salátákat is. A benne található növényiösztrogének elősegítik az anyatej termelését.

4. Fokhagyma

A fokhagyma nagyon tápláló, és a legtöbb étrendbe jól beilleszthető egészséges hozzávaló. Feltételezések szerint nem csak laktogén élelmiszer, de az anyatejben megjelenő íze azt is elősegíti, hogy a baba tovább szopjon. Noha úgy tűnik, egyes babák szeretik az anyatejben a fokhagyma ízét, mások nem igazán tolerálják. Amennyiben kisbabája élelmiszer érzékenységi jeleket mutat azután, hogy Ön fokhagymát fogyasztott, akkor érdemes azt egy időre kiiktatni az étrendjéből. Ha úgy látja, pici szereti a fokhagymát az anyatejben, nyugodtan ízesítse vele zöldségeit, húsételeit, tésztáit és szószait!

5. Csicseriborsó

A csicseriborsó a mediterrán és közel-keleti konyha kedvelt hüvelyes növénye, melyet már az ókori egyiptomi időkben is használtak az anyatej mennyiségének fokozására. Tápláló étel, mely magas fehérje és növényi ösztrogén tartalommal bír. Dúsíthat vele salátát, pörköltet, de hummusz formájában mártogatósként, vagy kenyérre kenve is fogyaszthatja.

6. Szezámmag

Kalciumban és ösztrogén jellegű növényi tápanyagokban gazdag élelmiszer, melyről úgy tartják, elősegíti a tejelválasztást. Fogyasztható magában, vagy salátákban, esetleg más magvakkal, mogyorófélékkel és aszalt gyümölcsökkel együtt fogyasztva tökéletes a reggeli joghurt dúsítására.

7. Mandula

A dió-és mogyorófélék, de főként a mandula, kiváló laktogén élelmiszer. A házilag készített mandulatej fogyasztásával nem csak az anyatej mennyisége, hanem annak krémessége, édessége is fokozható!

8. Lenmag és lenmagolaj

Akárcsak a szezámmag, a lenmag is olyan fitoösztrogéneket tartalmazó élelmiszer, melyek elősegítik az anyatej termelést. Használja salátára szórva vagy a reggeli müzliben, joghurtban!

9. Friss gyömbérgyökér

A gyömbér nem csak laktogén élelmiszer, de feltételezések szerint emésztést elősegítő hatása is van. Számtalan ázsiai recept nélkülözhetetlen hozzávalója, de fogyaszthatja teaként is!

10. Sörélesztő

A sörélesztő B-vitaminokban, vasban, fehérjében, krómban, szelénben és egyéb ásványi anyagokban gazdag egészséges étrend-kiegészítő. Szoptató anyák számára kifejezetten ajánlott a fogyasztása, mivel nem csak a tejelválasztást segíti, de növeli az energiaszintet is, és jó a szülés utáni depresszióra is.

11. Szoptató teák

A szoptató teakeverékek a leggyakrabban használt termékek az anyatej mennyiségének fokozására. Általában olyan gyógynövények keverékét tartalmazzák, mint a görögszéna, máriatövis, édeskömény, melyekről mindről úgy tartják, fokozzák a tejtermelést.

Tényleg használnak?

A felsorolt laktogén élelmiszerek fogyasztása sajnos nem minden nőnél jár jelentős eredménnyel, ám az biztos, hogy nem árt kipróbálni őket! Amennyiben kiegyensúlyozott, szoptatós étrenden él, az említett élelmiszerek egy részét valószínűleg amúgy is fogyasztja. Mivel ezek mind egészséges, tápláló ételek, az étrendbe való beillesztésük különben is ajánlott. Azonban ne feledje, itt is érvényes a szabály, hogy ne essen túlzásba! Amennyiben úgy látja, az említett élelmiszerek tényleg segítik a tejelválasztást, figyelje az anyatej mennyiségét, s ha úgy érzi, elérte a kívánt mennyiséget, csökkentse ezek bevitelét!



Forrás: WEBBeteg

Cs. K., fordító; verywell.com

Lektorálta: Dr. Árki Ildikó, háziorvos