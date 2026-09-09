Van összefüggés a hajmosás gyakorisága és a haj, valamint a fejbőr állapota között?

DRportal/WEBBeteg
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A hajmosás általános gyakorlat a haj állapotának javítására, ugyanakkor folyamatos vita folyik arról, hogy a samponos hajmosás gyakorisága milyen hatással van a haj és a fejbőr egészségére. Egy tanulmány célja az volt, hogy alaposabban vizsgálja ezt az összefüggést.

A vizsgálatban összesen 4796 személy - többnyire fiatal felnőtt nő - vett részt, akik Szaúd-Arábia különböző klinikáiról kerültek be a mintába. A résztvevők megadták többek között, hogy milyen gyakran mosnak hajat, milyen a hajuk és a fejbőrük típusa, illetve tapasztalnak-e hajhullást, korpásodást vagy hajtöredezést.

A kutatás eredményei alapján a gyakoribb hajmosás – különösen a mindennapos hajmosás – nem járt több hajhullással vagy hajtöredezéssel, sőt a vizsgálatban ezek a problémák ritkábban fordultak elő a gyakrabban hajat mosóknál. A kutatók azt is figyelembe vették, hogy a haj hossza, típusa és a fejbőr zsírossága befolyásolhatja a haj állapotát, ezen tényezők kizárásával is igaznak bizonyult, hogy a gyakoribb hajmosás mellett fordul elő kevesebb hajjal kapcsolatos probléma.

A vizsgálati eredmények részletesebben

A gyakoribb hajmosás és a haj állapota között egyértelmű összefüggést találtak az elemzés során.

  • Töredezett haj: A naponta hajat mosók körében volt a legalacsonyabb a hajtöredezés aránya: míg a heti egyszer vagy heti 2–3 alkalommal hajat mosók körében a résztvevők körülbelül kétharmada számolt be hajtöredezésről, a mindennap hajat mosóknál ez az arány körülbelül 50% volt.
  • Hajhullás: Hasonló eredményt kaptak a hajhullással kapcsolatban is: a naponta hajat mosók között nagyobb arányban számoltak be napi 50 szálnál kevesebb hajhullásról, mint a ritkábban hajat mosók. A kutatás tehát nem támasztotta alá azt az elképzelést, hogy a gyakori hajmosás önmagában fokozza a hajhullást.

A haj állapotát más tényezők - mint a haj típusa, hossza - is befolyásolták. A hosszabb haj esetében gyakoribb volt a hajtöredezés és a nagyobb mértékű hajhullásról való beszámoló. A hullámos és göndör hajú résztvevők szintén gyakrabban számoltak be hajproblémákról, mint az egyenes hajúak. A zsíros fejbőrűeknél pedig gyakoribb volt a korpásodás és a hajhullásról való beszámoló.

A vizsgálat azt is megállapította, hogy - szemben a samponhasználattal - a hajkondicionálót és hajformázó termékeket használók körében gyakrabban fordult elő hajtöredezés és nagyobb mértékű hajhullásról szóló beszámoló. Ebből azonban nem lehet arra következtetni, hogy ezek a termékek okozzák a hajhullást vagy a töredezést, mivel a kutatás nem tudta megállapítani az ok-okozati kapcsolatot. Például elképzelhető, hogy akiknek eleve problémásabb a hajuk, nagyobb valószínűséggel használnak ilyen termékeket.

Mit jelent ez a mindennapokban?

A kutatás legfontosabb üzenete, hogy a gyakoribb, akár mindennapos hajmosás nem feltétlenül károsítja a hajat, a gyakrabban hajat mosó emberek nem tapasztaltak több hajhullást vagy hajtöredezést, sőt, ezek a panaszok ritkábbak voltak a körükben.

A tanulmány ugyanakkor nem bizonyítja, hogy a gyakoribb hajmosás mindenkinél javítja a haj állapotát. Valószínűnek tűnik, hogy a gyakori samponos hajmosás nem károsítja a hajat, azt ugyanakkor nem támasztja alá, hogy a kevesebb panasz a hajmosásra vezethető vissza. A vizsgálat kérdőíves, keresztmetszeti kutatás volt, ami statisztikai összefüggések kimutatására alkalmas és nem ok-okozati kapcsolat bizonyítására. A szerzők maguk is további, objektív bőrgyógyászati vizsgálatokkal és hosszabb távú követéssel végzett kutatásokat tartanak szükségesnek.

Forrás: DRportal/WEBBeteg - The Relationship Between the Frequency of Hair Shampooing and the Condition of Hair and Scalp... (Wiley)

Frissítve: 2026.09.09. 07:03, Megjelent: 2026.09.09. 07:03
Nem mesterséges intelligencia által készített tartalom. ✓
Címkék: Hajmosás téma, Fejbőr téma

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