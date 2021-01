Dr. Győrfi Gyula: az ortopédia a járvány által egyik legjobban befolyásolt szakterület

Orvoscsaládból származik, mindig is érdekelte a biológia és vonzotta a lehetőség, hogy orvosként másokon segíthet. A berettyóújfalui kórházban is dolgozik és magánpraxist vezet Debrecenben, de a COVID-19-járvány az ő szakterületét is megviseli. Dr. Győrfi Gyula ortopéd sebésszel beszélgettünk.

Miért választotta az orvosi hivatást?

Gimnazista koromban kezdtem érdeklődni a természettudományok, leginkább a biológiai iránt. Ehhez adódott hozzá, hogy az orvosi hivatásban megvan a lehetőség, hogy segíthetek másokon, ez egyértelműen arra a döntése juttatott, hogy ezt a szakmát válasszam. Emellett orvoscsaládban nőttem fel, édesanyám gyermekorvos, édesapám szülész-nőgyógyász, bár ők semmilyen nyomást nem gyakoroltak rám pályaválasztás terén.

Mindig ortopéd-sebész szeretett volna lenni?

Az egyetem első pár évében véleményem szerint a hallgatók kis részének van konkrét elképzelése arról, hogy melyik szakterületet válassza. Harmad-negyedévtől viszont, ahogy a klinikumok megjelentek e tantárgyak között, számomra egyértelmű volt, hogy mozgásszervi sebészettel szeretnék foglalkozni. Negyedéves orvostanhallgató koromtól kezdve lehetőséget kaptam arra, hogy a szabadidőm nagy részét az Ortopédiai Klinika műtőjében tölthettem, így rálátást kaptam a szakmára. Már hallgatóként számos műtétben asszisztálhattam, ami még elkötelezettebbé tett a szakma iránt.

A koronavírus-világjárvány sajnos teljességgel megváltoztatta az emberek civil életét, hétköznapjait. Az orvosok, az egészségügyi dolgozók a frontvonalban küzdenek. Miként hat ez az Ön szakterületére?

Az ortopédia véleményem szerint a járvány által egyik legjobban befolyásolt szakterület. Mivel a betegellátás jelentős részét a műtéti kezelés jelenti, és mivel az ortopédiai műtétek legnagyobb része halaszthatónak minősül, így a járvány időszakában ilyen típusú műtéteket nem végzünk. Így nagyobb teret kap az ortopédia úgynevezett konzervatív része, a kórképek egy részét kezelhetjük gyógyszeresen, gyógytornával, valamint fizioterápiás kezelésekkel. Ettől függetlenül számos eset van, aminél csak a műtétes megoldás hozhat tartós eredményt, fájdalommentességet, ezeknek a betegeknek sajnos nincs más lehetősége, mint hogy várjanak, amíg újraindul a műtétes ellátás. Mivel közismert tény, hogy akár egy egészséges páciensnél, kis műtétes beavatkozást követő időszakban is jelentősen fokozott szövődményveszéllyel járhat egy esetleges koronavírus fertőzés, így józan ésszel belátva nincs más opció, mint ezen beavatkozások halasztása addig, amíg a megbetegedések száma minimálisra csökken.

Népbetegségnek számítanak hazánkban egyes ortopéd betegségek (pl. bütyök, lúdtalp, csípőkopás). Hogyan viselik a betegek, hogy esetleg tolódik a kezelés, a műtét?

A lakosság legnagyobb részének van valamilyen mozgásszervi problémája, de a kezelési lehetőségek nagyban függnek a probléma típusától. Néhány példát említve: a legtöbb gerincprobléma, akár súlyosabb esetekben is kifejezetten jól reagál a már fent említett nem műtétes kezelésre, váll-és térdízületi problémák esetén is számos nem műtétes kezelési lehetőség áll rendelkezésre, bokaízületet és lábat érintő betegségek esetén is ritka, ami akutan műtétes kezelést igényelne. Ugyanakkor súlyos fokú csípőízületi kopás esetén az esetek legnagyobb részében csak a csípőprotézis beültetés hozhat tartós fájdalommentességet, így ez a betegcsoport jobban megszenvedi egy esetleges műtét halasztását.

Ugyanakkor van néhány kivétel, amikor nem halasztható a műtét. Korábban beültetett implantátumok, protézisek szövődményei, például protézis ficam, implantátum körüli csonttörés, vagy bármilyen mozgásszervet érintő fertőzéses eredetű folyamat akár életet veszélyeztethető szövődménnyel járhat, így ezek műtétes ellátása továbbra is sürgős. Szintén nem halasztható a mozgásszervrendszert érintő daganatos elváltozások kezelése, illetve olyan speciális kórképeké, amikor egy esetleges műtétes kezelése a későbbiekben további egészségkárosodáshoz vezethet. Ebből kifolyólag a szokványoshoz képest jóval kisebb számban, de történnek ortopédiai beavatkozások a járvány ideje alatt is.

Ön megkapta a koronavírus elleni védőoltást? Ha igen, tapasztalt mellékhatásokat?

Az első oltást megkaptam, az oltás helyén érezhető, 1-2 napig tartó minimális érzékenységet leszámítva nem tapasztaltam mellékhatást.

Javasolja a védőoltás felvételét?

Meggyőződésem, hogy a járvány visszaszorítása, a koronavírus okozta súlyos szövődmények elkerülése, és a normális élethez való visszatérés csak az oltás segítségével lehetséges, így mindenképp javaslom az oltás felvételét.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Gorzsás Anita, újságíró