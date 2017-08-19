Veszélyeket rejthet a szeméremajak-korrekció

A plasztikai sebészeti eljárások közül a ráncokra, szájra és a mellekre irányuló szépészeti beavatkozások mellett mára a szeméremajkak korrekciós műtéte is a legdivatosabbak közé számít. A női külső nemi szerveken végzett szépészeti beavatkozások is valódi műtétek, így lehetnek szövődményeik, kockázataik.

Az utóbbi időben a szeméremajkak kisebbre alakítása számít a legfelkapottabb plasztikai műtétnek, ugyanakkor a beavatkozás lelki vonatkozásaival sokkal kevesebbet foglalkoznak.

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A szeméremajkak műtéttel való átalakítására mind az igény, mind a kínálat óriásinak mondható, ezt a legnépszerűbb internetes kereső is alátámasztja: a „labiaplasty” kulcsszóra rákeresve. Míg a trend nálunk (még?) nem öltött hatalmas méreteket, a tengerentúlon már komplett tévéműsorok foglalkoznak vele.

A szeméremajkakat kisebbé tevő beavatkozások száma az elmúlt évtizedben megduplázódott. Ám a szakemberek szerint az adatok csalókák, hiszen a statisztikákban nagyon sok magánpraxisban végzett beavatkozás még nincs is benne.

Miért nő az igény erre a beavatkozásra?

A korrekciós műtét felvirágzásának legfontosabb oka abban keresendő, hogy jelentősen megszaporodott a teljesen vagy részben szőrtelenített női nemi szervek bemutatása az egyes médiumokban. Emellett általánosan tapasztalható, hogy a férfi- és egyéb életmódmagazinokban a bemutatott szeméremajkakat grafikai megoldásokkal kisebbre ''szabják'', retusálják, vagy a fotózás során a kisebb méretnek kedvező beállításokat használnak.

Műtétről van szó, s mint olyan, lehetnek kockázatai

A kisajak-korrekció nem egy apró beavatkozás, mint minden műtétnek, ennek is lehetnek szövődményei, különös tekintettel arra, hogy ez egy igen érzékeny, idegvégződésekben rendkívül gazdag területe a női testnek. A műtéti kockázatok közé tartozik a seb nagyon lassú gyógyulása, az ingerek érzékelésének megváltozása, működési zavarok, valamint számos, hegesedéssel összefüggő probléma is felmerülhet, ami esetleg újabb korrekciós műtétet tesz szükségessé. Manapság azonban ezek ritkán fordulnak elő, ám a kockázattal számolni kell.

Csak indokolt esetben!

A plasztikai beavatkozásokat vállaló nők többsége elsősorban esztétikai okok miatt dönt a műtét mellett – túl nagynak, esetleg aszimmetrikusnak találja kisajkait (itt megjegyzendő, hogy a nők nagy többségének aszimmetrikusak a kisajkai, és ez teljesen természetes anatómiai állapot).

De nagy számban vannak olyan nők is, akiket az egyes ruhadarabok viselésében, szeretkezéskor, illetve a vizelet ürítése során vagy akár sportolás közben zavar a túlságosan nagynak talált szerv.

Az anatómiai változatosság természetes, így minden kisajak normálisnak tekinthető, amíg nem okoz egészségügyi problémát.

Azoknak, akik önmagukkal való elégedetlenségük miatt fontolgatják a plasztikázást, mindenképpen fontos lenne előbb az önértékelésüket erősíteni, amit a médiából áradó, és ezek miatt esetenként a partner részéről is preferált irreális ideálok sokszor teljesen lenulláznak. Holott teljesen természetes és normális dolog, hogy nem vagyunk egyformák, ez ugyanúgy igaz a nőkre, mint a férfiakra. Arról nem is beszélve, hogy egy jól működő párkapcsolat feltétele a másik testének feltétel nélküli elfogadása, a saját testéről pedig mindenki csak saját maga dönthet. Amennyiben önértékelési zavar húzódik meg a háttérben, a plasztikai beavatkozástól nem várható az életminőség javulása. Ilyenkor érdemes szakértő segítségét kérni pszichológus, pszichoterapeuta vagy pszichiáter személyében.

A szeméremajkakat átszabó trend egészségpolitikai szemszögből is kritikusan szemlélendő: ha a média a nemi szervek természetes megjelenését egyre kevésbé tolerálja, a betegbiztosítási rendszerre gyakorolt nyomás is megnő, miszerint nagyobb számban kellene finanszíroznia a pusztán esztétikai okokból kezdeményezett műtétet.

Az egészségügyi okokból végzett kisajak-plasztika indikációi és a műtét menete

A kisajakplasztikának azokban az esetekben lehet létjogosultsága, ha a pácienst a mindennapi életben zavarja (kellemetlenség, dörzsölés, esetleg fájdalom) a kisajkak mérete, például sportolás vagy hosszas ülés során, esetleg szexuális tevékenység közben. Az ilyen, egyészségügyi okból végzett műtét indokolt lehet és javíthat a páciens életminőségén. A műtétet helyi érzéstelenítésben végzik, a beavatkozás során az egyik vagy mindkét kisajak méretét csökkentik szövetrészek eltávolításával, esetleg az alakjukat változtatják meg. A sebszélek zárásához felszívódó varratokat alkalmaznak. A beavatkozás körülbelül 1-2 órát vesz igénybe.

Forrás: WEBBeteg összeállítás

K. J., forrás: welt.de

Lektorálta: Dr. Jóna Angelika, gyermekorvos