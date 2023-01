Január 23-án kezdődik a Méhnyakrák Megelőzési Hét

Magyarországon minden évben 1000-nél is több méhnyakrák-diagnózis születik, és többszáz nő veszti életét egy olyan daganatos betegség miatt, amelyet egy vírus, a humán papillomavírus (HPV) okoz, és amely rendszeres szűrővizsgálatokkal és védőoltással megelőzhető, illetve korai stádiumban felfedezve jól kezelhető!

Idén január 23. és 29. között tartják kontinens-szerte az Európai Méhnyakrák Megelőzési Hét eseményeit, melyet a European Cervical Cancer Association (ECCA) kezdeményezéséhez csatlakozva tizedik alkalommal szervez meg hazánkban a Mályvavirág Alapítvány.

Az idei kampány címe: Gyöngyőrzők

Gyöngyőrző mindenki, aki foglalkozik a méhnyakrákkal, a prevencióval, aki elmegy szűrésre, aki továbbadja a HPV-megelőzés üzenetét, és aki gyöngyből karkötőt fűz - hiszen a gyöngy a humán papillomavírus elleni védekezés szimbóluma.

Gyöngyőrzők azok az orvosok, nőgyógyászok, onkológusok, daganatsebészek és további szakemberek is, akik nap mint nap felveszik a küzdelmet a méhnyakrák ellen. A Mályvavirág Alapítvány online kampányában őket ismerhetjük most meg, kicsit másként, orvosi köpeny nélkül. Az Alapítvány január 23-tól kezdődően minden nap bemutat a Facebook oldalán a Szakmai Bizottságából egy-egy olyan szakembert, aki mindent megtesz a nőgyógyászati daganattal érintettek gyógyulásáért.

A Megelőzési Hét alkalmából ebben az évben is rengetegen, köztük az országos Mályvavirág Pontok, több mint 200 település, védőnői szolgálatok, egészségfejlesztési irodák csatlakoznak a programhoz előadásokkal, beszélgetésekkel és az elmaradhatatlan gyöngyfűzéssel. Az országszerte elkészített gyöngy karkötőket ezúttal is eljuttatják nőgyógyászati daganattal érintetteknek, azzal az üzenettel, hogy nincsenek egyedül.

“Azt szeretnénk, ha ezen a héten minden nőhöz és férfihez eljutna, hogy mennyire fontos a HPV-prevenció, hiszen a vírus a méhnyakrák mellett számos további daganatos betegséget is okozhat. El kell járnunk szűrésre, meg kell fontolnunk a HPV elleni védőoltást, beszélnünk kell a HPV-ről. Nem engedhetjük, hogy ez a téma tabu legyen!” - fogalmaz Tóth Icó, a Mályvavirág Alapítvány elnöke.

Az Alapítvány hazai és nemzetközi platformon is azért dolgozik, hogy elősegítse az Egészségügyi Világszervezetnek (WHO) azon a célkitűzésének megvalósulását, hogy a méhnyakrák teljesen eltűnjön a Föld színéről. Ehhez a WHO szerint arra van szükség, hogy 15 éves korukra a lányok legalább 90 százaléka megkapja a HPV elleni védőoltást, a felnőtt nők legalább 70 százaléka rendszeresen járjon szűrésre, illetve azon nők közül, akiknél elváltozást okoz a HPV, legalább 90 százalék kapja meg a megfelelő kezelést akár rákmegelőző állapot, akár rákos invazív állapot fennállása esetén.

(Mályvavirág Alapítvány)