AIDS, HIV és további szexuális úton terjedő betegségek

Az AIDS-szel összefüggő okok miatt 2018-ban 770 ezer HIV-fertőzött halt meg a világon. Az ENSZ AIDS-ellenes programjának (UNAIDS) adatai szerint ez jó hír. A 2004-es tetőzés (1,7 millió áldozat) óta tartósan csökken az AIDS-hez kapcsolódó halálesetek száma, de a világ különböző tájain nem arányosan. Kelet-Európában egyre többeket érint a járvány.

A hazai HIV-fertőzöttekről nincs pontos szám, csak a regisztráltakról tudni – 2747 eset. Ám szakemberek ennek 3-4-szeresére becsülik a tünetmentes HIV-fertőzötteket! A diagnózis felállításakor 2015-ben 271 volt a HIV-pozitív (fertőzött) – 196 férfi, 26 nő, 49 anonim. AIDS-beteg volt 43 (37 férfi, 6 nő), közülük meghalt 10 férfi és 1 nő (EPINFO 2015.12.31.). Évek óta tartósan, meredeken csökken a HIV/AIDS miatti halálesetek száma.

A WHO kezdeményezése nyomán (1988 óta) december 1. kiemelt nap. Az AIDS elleni küzdelem világnapján sokféle programot, előadást, akciót szerveznek hazánkban is, hogy felhívják a figyelmet a HIV-fertőzés mibenlétére, veszélyére, a vírus (illetve az okozott betegség) elleni gyógyszeres küzdelem lehetséges módszerére, és hogy kifejezzék együttérzésüket az AIDS-ben elhunytak iránt. Budapesten november 30-án több ifjúsági szervezet: a Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete és a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt egész napos szexedukációs felvilágosító és prevenciós programot szervezett. A Magyar Vöröskereszt székházában anonim AIDS-szűrést is igénybe lehetett venni. Ugyanis a világnap egyik fő üzenete, hogy aki kockázatos életmódot folytat, éljen a lehetőséggel, mert a szűrés nyomán időben észlelhető a fertőzöttség. Riasztó, hogy minden negyedik fertőzött csak az AIDS diagnózisa alkalmával szembesül ezzel.

Fontos a megelőzés!

A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt két évtizede foglalkozik a fiatalokkal, hogy bővítse egészségügyi (pl. a szexuális életre vonatkozó) ismereteiket. A megelőzést szolgáló tevékenységük része a HIV-/AIDS-prevenciós és szexedukációs programok sora. A szombati szakmai konferencia célja volt a tabuk, előítéletek lebontása mellett a minél több hiteles, tudományos igényű ismeret átadása a civil lakosság számára. Ezt szolgálta a szakemberek (Dr. Szlávik János, Dr. Zacher Gábor) előadása, és az aktivisták (Pusztai Olivér, Dombos Tamás), illetve pszichológusok (Gyányi Dominika, Fodor Mónika) beszámolója az iskoláskorúak körében végzett interaktív szexedukációs foglalkozásaikról.

Az iskolákat járó pszichológusok felmérést idéznek: a 15 éves fiúk 34, a lányok 26%-a már él nemi életet. Két évvel idősebb fiúknál 58,7, lányoknál 64,1% az arány (HBSC kutatás – az iskoláskorúak egészségmagatartása, Health Behaviour in School-Aged Children). Szakértők szerint ez nemzetközi viszonylatban is magas, csak Bulgária előz meg ebben. A leggyakoribb védekezést az óvszer jelentette (46%), de a fiatalok 14,2%-a legutóbb nem védekezett.

Az AIDS elleni küzdelem világnapján Gyányi Dominika és Fodor Mónika sokkoló adatokat hozott a hallgatóság tudomására. A serdülők 40%-a pornóoldalakat néz „tanulás” céljából. 2018-ban hazánkban több mint 25 ezer (26914) abortuszt végeztek. 2017-ben 2400 újszülöttet tini anya hozott világra.

A szexedukációt végző szakemberek szeretnék elérni, hogy az iskolások ne pornóoldalakhoz forduljanak felvilágosításért, hanem hiteles személytől kérdezzenek, és tudományos alapon nyugvó információt kapjanak. Ők ehhez próbálják megteremteni az interaktív, pozitív, elfogadó légkört – értékítélet-mentesen, életkornak megfelelően. A találkozókon (az első osztálytól a középiskola végéig) nem intervenció zajlik, hanem közösségépítés, attitűdformálás, önismereti fejlesztés és a nemi tudatosság készségeinek fejlesztése. Holisztikus módon. A szexualitás mellett érzelmekről, kapcsolatokról, jogokról (emberi, személyiségi, szexuális jog) is szó esik. Mondanivalójukat az adott osztály korához szabják, az ő igényeik szerint terelik a beszélgetést, arról is, ők hogyan viszonyulnak mások szexualitásához. A tréning során interaktív eszközöket használnak, játékot, szituációs feladatokat. Kiscsoportokban beszélgetnek, pro-kontra, tény-tévhit-elemzést végeznek. Fontosnak tartják az érzelmek felismerését, feldolgozását – ehhez egy 60 érzelmet bemutató kártyacsomagot használnak. „Tanmenet” alapján haladnak, de nem ragaszkodnak mereven hozzá, inkább a kérdésekre válaszolnak. Tudatosan nem viszik az osztályok elé az LMBTQI kérdéskört, de a beszélgetést úgy irányítják, hogy sokféle vonatkozásban (attitűd, kapcsolat, védekezés) szóba kerülhessen. Nem fiúról és/vagy lányról beszélnek, hanem általában fiatalról. Céljuk elérni, hogy például az LMBTQI téma se legyen tabu. A gyerekeket a beszélgetés során felszabadítja, hogy bármiről lehet szabadon kérdezni, és mindenre őszinte választ kapnak.

Az oktatók pszichológusok (szexuálpszichológusi szakképzéssel rendelkező is), szociális munkások. Ősztől az önkéntesekkel együtt már 35-en vannak. A WHO alapelveknek megfelelően a tanítókkal is beszélgetnek. Nógrád több településén, hátrányos helyzetűek között is jártak. Általában az iskolák kérik fel őket. Együttműködnek Együd Dávid (Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete) csapatával, ők az orvosi szempontokról beszélnek (szex, fogamzásgátlás, de akár az egészséges táplálkozás is szóba kerülhet). Ebben a tanévben közösen tartanak „SzexEd” órákat az iskoláskorúak szexuális nevelése érdekében.

Forrás: WEBBeteg

Fazekas Erzsébet, újságíró