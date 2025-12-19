Gyógyszertári nyitvatartás az ünnepek alatt

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ felhívja a figyelmet, hogy a karácsonyi és újévi ünnepek idején az egészségügyi szolgáltatók, így a gyógyszertárak működése is eltér a megszokott nyitvatartási rendtől, ekkor ügyeleti rend szerint látják el feladataikat.

December 24-én a pihenőnapokon is nyitva tartó gyógyszertárak általában 12 óráig fogadják a betegeket.

December 25-én és 26-án a gyógyszerellátást kizárólag a 0–24 órás, az ünnepnapokon is nyitva tartó, illetve az ügyeleti vagy készenléti szolgálatot ellátó gyógyszertárak biztosítják.

December 31-én a gyógyszertárak a szokásos hétköznapi nyitvatartás szerint, egyes esetekben rövidített nyitvatartással, jellemzően 14 óráig működnek.

Január 1-jén a gyógyszerellátást kizárólag a 0–24 órás, az ünnepnapokon is nyitva tartó, illetve az ügyeleti vagy készenléti szolgálatot ellátó gyógyszertárak biztosítják.

Az egyes gyógyszertárak betegforgalmi bejáratánál jól látható módon megtalálható a legközelebbi folyamatosan nyitva tartó vagy ügyeletes gyógyszertár neve, címe és telefonszáma, valamint az ügyeleti vagy készenléti szolgálat időtartama és a felnőtt-, illetve gyermekorvosi ügyelet elérhetőségei.

Az ügyeleti vagy készenléti szolgálatot ellátó gyógyszertárakról az NNGYK honlapján, valamint az EgészségAblak applikációban lehet tájékozódni.

A szükséges gyógyszereket még az ünnepek előtt váltsa ki

Az NNGYK felhívja a lakosság figyelmét arra, hogy az ünnepnapok körüli időszakban a szolgáltatások korlátozottabb elérhetősége miatt különösen fontos előre gondoskodni a saját és a családtagok rendszeresen szedett gyógyszereiről, valamint az alapvető, gyakran szükséges készítményekről. A nyugodt és zavartalan ünnepi időszak érdekében javasolt, hogy a szükséges gyógyszereket a lakosság lehetőség szerint még az ünnepek előtt váltsa ki, és az ünnepnapokon csak indokolt esetben vegye igénybe az ügyeleti ellátást, ezzel is segítve, hogy az egészségügyi ellátórendszer a valóban sürgős esetekre tudjon összpontosítani. Különösen fontos odafigyelni arra, hogy gyermekek esetében rendelkezésre álljanak a láz- és fájdalomcsillapító készítmények, valamint érdemes ellenőrizni a torokfertőtlenítők, orrcseppek és köptetők meglétét, továbbá szükség esetén a megfelelő mennyiségű csecsemőtápszert is.

Felnőttek számára ajánlott, hogy az otthoni gyógyszerkészlet tartalmazzon a megfázásos tünetek enyhítésére szolgáló szereket, láz- és köhögéscsillapító készítményeket, valamint az ünnepi étkezésekhez gyakran társuló emésztési panaszok kezelésére alkalmas gyomor- és bélrendszeri gyógyszereket.

Idősek és rendszeresen gyógyszert szedők esetében kiemelten fontos, hogy a folyamatos gyógyszeres kezeléshez szükséges készítményekből megfelelő mennyiség álljon rendelkezésre az ünnepi időszak teljes idejére.

(Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ)