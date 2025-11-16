Képzések az egészségügyben: mennyit ér egy tanfolyam?

Egy év alatt ápoló vagy csecsemő- és gyermekápoló? Fél év alatt gyógyszertári asszisztens? Vannak olyan rövid képzések, amelyek egyfajta alapot nyújtanak azoknak, akik váltani szeretnének, és az egészségügyben tervezik a jövőjüket.

Egyre kevesebb az ápoló, csak a felnőtt szakápolói rendszerből 14 ezren hiányoznak. A KSH adatai szerint 2024-ben közel 104 ezer betöltött szakdolgozói állás volt hazánkban, a megfelelő működéshez azonban ennél legalább 4 ezerrel több egészségügyi dolgozóra lenne szükség. Sok esetben egy nővérre 20-30 beteg jut egy 12 órás műszakban, felhalmozódó és nem igénybe vehető szabadnapokkal. Hiányszakmának számítanak egyebek mellett az ápoló, szakápoló és a szakasszisztens, illetve a mentőápoló szakmák. Van olyan kórház, ahol már nem található 40 év alatti ápoló, többen visszajárnak nyugdíj mellett is dolgozni.

Több lehetősége is van hazánkban annak a fiatalnak, aki az egészségügyben szeretne elhelyezkedni vagy felnőttként úgy gondolja, hogy ideje szakmát váltania. Az egyetemi alapképzések általában 7-8 félévesek, illetve vannak 4 féléves képzések, amelyek felsőoktatási szintű képzések, valamint van lehetősége az érdeklődőnek tanfolyamok közül is választania - ezeket rendszerint nem a felsőoktatási intézmények szervezik, hanem az erre a célra szakosodott oktatási vállalkozások, továbbá szakmai képzőhelyek.

Képzési lehetőségek

Az egyik szakképzéseket összesítő honlap adati szerint legalább 2 tucat tanfolyam található a hazai kínálatok között, amelyek az egészségüggyel vagy a szociális területtel függnek össze. Fontos információ, hogy a legtöbb képzés esetében szükséges az egészségügyi alkalmassági vizsgálat.

Általános ápolási és egészségügyi asszisztens (Ápolás és szülésznőképzés)

Az 1 éves képzés alapfokú iskolai végzettséghez kötött. Az általános ápolási és egészségügyi asszisztens alapápolási feladatokat lát el: segíti a beteget az alapvető szükségletek kielégítésében, szakszerűen alkalmazza az ápolási eszközöket és a gyógyászati segédeszközöket. Szükség esetén elsősegélyt nyújt, megkezdi az alapszintű újraélesztést. Közreműködik a gondozási és egészségfejlesztési tevékenységekben. Munkáját a felettes ápoló irányításával végzi, a szakápolási feladatokat ellátó szakemberek munkáját folyamatos jelenléttel és közreműködéssel segítve.

Betegkísérő (Ápolás és szülésznőképzés)

Alapfokú iskolai végzettség és foglalkozás-egészségügyi szakellátó által kiállított alkalmassági igazolás szükséges a képzés elkezdéséhez, összesen 300-330 órában zajlik a tanfolyam (kontkatelmélet+kontaktgyakorlat+egyéni feladatok). A betegkísérő mind a kórházi mind a kórházat megelőző betegellátás meghatározó szereplője. Orvosi beutalás alapján, egészségügyi szakkíséretet nem igénylő esetekben betegszállítási feladatokat végez egészségügyi vizsgálat, kezelés, valamint ellátás céljából.

Általános ápoló (Ápoló, szakápoló)

Általában összesen 600 órában történik a képzés, amelynek fontos része a gyakorlati oktatás. Az ápoló feladatai egyebek mellett a páciensek betegápolási igényének felmérése, tervezése, biztosítása az elfogadott gyakorlat és normák szerint; a klinikai beavatkozások elvégzése, illetve közreműködés ezek elvégzésében; a páciensek gondozásának koordinálása más egészségügyi szakemberek és az egészségügyi team bevonásával; gondozási tervek kidolgozása és végrehajtása.

Mentőápoló (Ápoló, szakápoló)

Általában 440 órában zajlik a képzés, ennek túlnyomó része szakmai gyakorlat. A sikeres záróvizsgát tett fiatalnak egy megfelelő alapot nyújt a tanfolyamon szerzett tudás, tevékenységét a biztonságos és minőségi betegellátás szempontjainak figyelembevételével, a jogi és etikai normák betartásával végezheti.

A fenti támogatott vagy önköltséges képzések jó esetben belépőkártyák lehetnek a szakirányú egyetemi képzéshez, ugyanis többletpontot jelenthetnek, illetve van lehetőség az alapképzésre ráépülő szakképzést választania annak, aki már az egészségügyben dolgozik. Ezek a továbbképzések vagy ráépülő képzések lehetőséget kínálnak az egészségügyi dolgozóknak a szakmai fejlődésre, a speciális szakterületeken való elmélyülésre:

Felnőtt intenzív szakápoló (továbbképzés)

A 8 hónapos képzés célja olyan szakember képzése, aki kritikus állapotú betegek ápolását, ellátását végzi az intenzív betegellátás területén. Speciális ismeretekkel rendelkezik, felkészültsége, manuális készsége és személyiségjegyei alapján képes az intenzív ellátást igénylő betegek ápolására, ellátására. A résztvevő a sikeres vizsga után, mint felnőtt intenzív szakápoló képes lesz felmérni az intenzív ellátást igénylő beteg szükségleteit, megtervezni és kivitelezni a beteg ellátását, ápolását, értékelni annak hatékonyságát.

A képzés megkezdésének feltétele az érettségi, továbbá az ápolói végzettség valamelyike (pl. ápoló szakképesítés, egyetemi vagy főiskolai okleveles ápoló), 1 év intenzív osztályon, ápoló munkakörben töltött szakmai gyakorlat.

Demencia gondozó (továbbképzés)

Az 5 hónapos képzés a demenciával élő személyek ápolásához, gondozásához nyújt szakmai alapokat összesen 600 órában, amelynek több mint fele szakmai gyakorlat. A képzés megkezdhető alapfokú végzettséggel és olyan előképzettséggel, mint például általános ápolási és egészségügyi asszisztens, szociális ápoló, egészségügyi asszisztens, gerontológiai gondozó, gyakorló mentőápoló.

A végzett demencia gondozó feladatai közé tartozik a demenciával élő személyek komplex ellátása, a kommunikációjuk támogatása, a biztonságos otthoni és intézményi környezet kialakítása, valamint a családdal való együttműködés.

Mire figyeljünk?

Nagyon fontos, hogy legyen utánpótlás, biztosítva legyen a jövő egészségügyi szakdolgozója. Kérdés azonban, hogy mi éri meg, melyik képzés végzettsége ad kellő ismeretet, szaktudást?

Az általunk megkérdezett oktatási képzőhely tanulmányi felelőse elmondta: minden egészségügyi felnőttképzést, legyen az egy- vagy kétéves, illetve ennél rövidebb, a gyakorlati oktatás fogja teljessé tenni, amit az iskola sok esetben csak korlátozott keretek között tudja megszervezni. Lényeges szempont, hogy fizetni kell érte vagy tandíjmentesen tudunk tanulni, új szakmát szerezni; az új rendszer szerint két szakma és egy szakképesítés megszerzését támogatja az állam.

Arra is figyelni kell, hogy az adott képzés tanúsítványt vagy oklevelet biztosít-e a sikeres vizsga után, és van-e lehetőség további magasabb szintű vizsgára.

