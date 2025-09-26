Elindult a tanév - Egészségügyi szakdolgozói képzések az egyetemeken

Ápolás és betegellátás, orvosi diagnosztika, gyógytorna, dietetika, egészségügyi szervező. Számos egészségtudományi képzés várja a fiatalokat az egyetemeken az orvos- és fogorvosképzésen kívül is. Hol, mit lehet tanulni, hányan kezdték meg idén a tanévet? Körképünk.

Több lehetősége is van hazánkban annak a fiatalnak, aki felnőttként az egészségügyben szeretne dolgozni. Az egyetemi alapképzések általában 7-8 félévesek, illetve vannak 4 féléves képzések, amelyek felsőoktatási szintű képzések, továbbá továbbképzések.

Közel 5 ezren kezdték meg idén tanulmányaikat egyetemi alapképzésen az egészségtudományi karokon, ami azt jelenti, hogy népszerűek ezek a képzések, így "elméletileg" biztosítva van a szakdolgozók utánpótlása. Erre nagy szükség is van, hiszen hiányszakmának számítanak, ezért nagyon fontos, hogy legyen utánpótlás, biztosítva legyen a jövő szakápolója, mentőápolója. Ezek a képzések szerencsére a legkeresettebb képzési szakterületek, továbbá a gyógytornász képzés is népszerű.

Hirdetés

Miből lehet választani?

Ápolási és betegellátási szak

Ápoló, dietetikus vagy gyógytornász szakirányokkal, tipikusan 8 féléves képzés, amely szakmai és gyakorlati ismeretekre fókuszál. Ápoló szakirányán végzett diplomás szakember a betegágy melletti tevékenysége mellett az egészségügyi és szociális team aktív tagja, részt vesz az egészséges életmódra nevelésben, prevenciós programok, projektek népszerűsítésében, irányításában.

Ugyanezen alapképzési szak gyógytornász szakirányán végzettek az egészség megőrzésében, fejlesztésében és helyreállításában játszanak kulcsfontosságú szerepet a kórházakban rendelőintézeteiben, rehabilitációs központokban, illetve magánpraxisként működő alapellátásban.

Mentőtiszt szakirány

A mentőtiszt képzés meghatározó felsőfokú végzettséget adó alapképzés. A hallgatók megismerik és elsajátítják a sürgősségi betegellátás körülményei között szükségessé váló egyes orvosi beavatkozások szakszerű és biztonságos elvégzését.

Egészségügyi gondozás és prevenció

Védőnő szakirány vagy népegészségügyi ellenőr szakirány. 8 féléves képzés, ami a közösségi egészségügyre, megelőzésre koncentrál. A védőnő szakirány végzett hallgatói az egészségvédelemben az anya-, csecsemő- és gyermekgondozás vagy az iskola-egészségügy területén helyezkedhetnek el.

Orvosi diagnosztikai analitikus (radiográfia)

A képzés a sugárdiagnosztika és képalkotó technikák területe, 8 féléves képzés. A specializáción diplomát szerzettek a hagyományos röntgenvizsgálatok és az új képalkotó eljárások: CT, MRI, az intervenciós radiológia, a sugárterápia területén tevékenykednek kórházakban, diagnosztikai laboratóriumokban, kutatóintézetekben.

Egészségügyi szervező szak

7 féléves képzés, célja az egészségügyi szolgáltatások és intézmények szervezésének elsajátítása, digitális egészségügyi menedzsmenttel. Egészségturizmus-szervező specializációján az egészségügyi- és szervezési alapismeretek megszerzése mellett földrajzi, utazási és marketingismereteket is szereznek a hallgatók, tudásukat a gyógy- és wellness-szolgáltatások területén kamatoztathatják.

Elindult az új tanév: mit, hol, mennyien?

Megkérdeztük az érintett egyetemeket, hogy Budapesten, Debrecenben, Pécsett és Miskolcon (Szeged sajnos nem reagált), miként alakultak az idei felvételi eredmények, milyen lehetőségei vannak a fiataloknak.

Semmelweis Egyetem

A Semmelweis Egyetem magyar nyelvű képzéseiben a hat karon 2500 gólya kezdte meg idén tanulmányait, az angol és német nyelvi programban a múlt évihez képest is emelkedett az elsőéves nemzetközi hallgatók száma, akik a világ több mint 100 országából érkeztek, így a 2025/26-os tanévet mintegy 4200 új hallgatóval indította el az egyetem.

Az Egészségtudományi Kar (ETK) a Semmelweis Egyetem második legnagyobb kara, amely az egészségtudományi képzések egyik legszélesebb palettáját kínálja a közép-európai régióban. A kar képzéseire idén összesen 1048 jelentkező nyert felvételt, közülük 965-en államilag finanszírozott formában kezdhetik meg tanulmányaikat. A legnépszerűbbnek számító szakok a gyógytornász, valamint a dietetikus szakirány.

Mint megtudtuk, minden évben több mint 1500 hallgató szerez diplomát a Semmelweis Egyetem karain, idén összesen 1777 hallgató tett sikeres záróvizsgát az egyetem valamennyi hazai és kihelyezett külföldi képzésén, és a frissen végzettek egy-három hónapon belül megtalálják első munkahelyüket.

Debreceni Egyetem

A Debreceni Egyetem négy városban hirdetett meg egészségtudományi képzéseket: Debrecen mellett Szolnokon, Siófokon és Nyíregyházán is képez szakembereket a DE Egészségtudományi Kara. Összesen 1089 hallgató nyert felvételt a kar képzéseire. A magyar nyelvű alap- és osztatlan képzések esetében is az elitben helyezkedik el az Egészségtudományi Kar, melynek ápolás és betegellátás alapszakja 539 felvett hallgatóval a legtöbb elsőévest adja a Debreceni Egyetem képzési között.

Az ETK az általános felvételi eljárás keretében Debrecenben az ápolás és betegellátás alapszakon belül dietetikus, gyógytornász szakirányon, egészségügyi gondozás és prevenció alapszakon belül népegészségügyi ellenőr szakirányon hirdetett meg alapképzéseket, emellett pedig egészségügyi bioinformatika, infekciókontroll, komplex rehabilitáció, népegészségügyi, valamint táplálkozástudományi mesterképzéseket is indít.

Nyíregyházán az ápolás és betegellátás alapszakon belül ápoló, mentőtiszt, szülésznő szakirányon, valamint egészségügyi gondozás és prevenció alapszakon védőnő szakirányon, szervező és szociális munka alapszakokon indít képzéseket, továbbá egészségügyi szociális munka, kiterjesztett hatáskörű ápoló, szakvédőnő, egészségügyi tanár, szociális ismeretek tanára mesterképzéseket is indít.

Szolnokon ápolás és betegellátás alapszakon belül ápoló, dietetikus, gyógytornász szakirányokon, emellett az egészségügyi gondozás és prevenció alapszakon belül népegészségügyi ellenőr, valamint védőnő szakirányon oktatja a hallgatókat az ETK. Siófokon az ápolás és betegellátás alapszakon ápoló szakirányon, valamint infekciókontroll mesterképzésen tanulhatnak a hallgatók – tájékoztatta portálunkat a DE M. Tóth Ildikó Sajtóközpont.

Miskolci Egyetem

A Miskolci Egyetem Egészségtudományi Karán jelenleg 16 szakon folyik képzés (5 alapképzés, 5 mesterképzés, 5 szakirányú továbbképzés, 1 felsőoktatási szakképzés), csaknem 1600 fős hallgatói összlétszámmal. A képzések népszerűségének hátterében a társadalmi és munkaerő piaci igények, valamint az egészség napjainkban mutatkozó felértékelődése állnak – tudtuk meg a Kommunikációs Központtól.

A miskolci egészségtudományi képzésekre az idei általános- és pótfelvételi eljárásban összesen 1596 fő jelentkezett, közülük 574 fő nyert felvételt, ebből 452-en az alapképzési szakokra, melyek a gyógytornászképzés kivételével levelező munkarendben is működnek.

A Miskolci Egyetem Egészségtudományi Kara – a határmenti térség felsőoktatás-hiányos területén a regionális egészségügyi munkaerőhiány oldására – kihelyezett ápoló-, illetve védőnőképzést működtet levelező munkarendben Sátoraljaújhelyen, ahol jelenleg a két szakon összesen 170 hallgató tanul, közülük 52 fő első évfolyamos. Az alapképzési szakok elvégzése után a végzetteknek lehetőségük van helyben továbbtanulni egyetemi diplomát nyújtó mesterképzéseken, az ME-ETK-n jelenleg öt szakon: szakvédőnő, fizioterápia, egészségügyi szociális munka, egészségügyi mérnök, szonográfus. Felsőoktatási szakképzés keretében 2016-tól laboratóriumi asszisztensek képzése folyik az unikális kétéves orvosi diagnosztikai analitikus szakon, melynek népszerűsége máig töretlen, idén 33 fő nyert felvételt első évfolyamra.

Pécsi Tudományegyetem

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kara a magyar egészségtudományi felsőoktatás meghatározó szereplője, amit jól példáz, hogy a 2025. évi általános és pótfelvételi eljárás keretében egészségtudományi alapképzésekre országosan 4577 fő, ebből több mint 23 százalékuk a pécsi karra került felvételre. Idén egészség- és sporttudományban 11 alapképzési szakon, szakirányon, 2 felsőoktatási szakképzésen és 14 mesterképzési szakon hirdettünk meg felvételi lehetőséget. A dél-dunántúli régiót lefedő képzési központi struktúránk (Pécs, Kaposvár, Szombathely és Zalaegerszeg) lehetővé teszi, hogy az egészségtudományi alapképzés nyújtotta hivatásokat a hallgatóink lakóhelyéhez közelebb vihessük. Az országhatárokon átnyúlva a vajdasági Zomborban és az erdélyi Székelyudvarhelyen is rendelkezünk magyar nyelvű kihelyezett egészségtudományi képzésekkel, amelyekre alapképzésben idén 103 fő nyert felvételt – tájékoztatta a WEBBeteg.hu portált a PTE Egészségtudományi Kara.

A legnépszerűbb képzésük idén is az ápolás és betegellátás alapképzési szak gyógytornász szakiránya, amelyen 4 városban összesen 371 fő kezdhette meg tanulmányait. “Hiszünk abban, hogy a humánum, az empátia és az őszinte szolgálat, amelyre az egészségtudományi hivatások alapulnak, a mesterséges intelligencia korában is kiemelt jelentőségűek és pótolhatatlanok maradnak“ – emelték ki válaszukban.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Tóth András, újságíró