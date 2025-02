Megújult a Bethesda Gyermekkórház Ilka utcai épülete

Közösségi összefogásnak és állami támogatásnak köszönhetően több mint 40 millió forintos fejlesztés keretében újult meg a Bethesda Gyermekkórház Ilka utcai épületének több, egészségügyi szakdolgozók számára fenntartott rekreációs helyisége, valamint közösségi- és betegtere.

Az egészségügyi dolgozók jóllétére való odafigyelés nélkül magas színvonalú betegellátás csupán elméleti síkon létezhet. A Bethesda Gyermekkórház éppen ezért kezeli a kérdést kiemelt prioritásként, nagy hangsúlyt fektetve a munkahelyi környezet folyamatos fejlesztésére. A kórház elkötelezett amellett, hogy munkavállalóit szakmai fejlődésükön túl jóllétük megőrzésében is támogassa, hiszen dolgozói hogylétük a minőségi betegellátás kulcsa.

„Kórházunk dolgozói legértékesebb erőforrásunkat jelentik, ezért minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk annak érdekében, hogy a legmegfelelőbb környezetet biztosítsuk számukra, minden támogatást megadva gyógyító munkájukhoz. Az egészségügy rendkívül megterhelő és kihívásokkal teli terület. Éppen ezért elengedhetetlen, hogy dolgozóink fizikális és lelki jólléte folyamatos figyelmet kapjon. A gyermekek számára is kizárólag így tudunk magas színvonalú ellátást biztosítani” – hangsúlyozta Dr. Velkey György János, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója.

Az újragondolt helyiségek több lehetőséget teremtenek a kapcsolódásra

A felújítási munkálatok során a közösségi- és betegterek, rendelők mellett az orvosi szobákat is átalakították, illetve megújult az intézmény könyvtárszobája és kerékpártárolója is. A közösségi terek felújítását Moravcsik Éva és Kovács Lia belsőépítészek és csapatuk, valamint a KLUDI, a Lamerrart.com, a Solinfo Group-Kerakoll, az Álom Dizájn Faipari Kft. és az AGC Distribution Hungary Kft. szakemberei probono valósították meg. Mindemellett a Bethesda Gyermekkórház Alapítványának hozzájárulása és a kórház saját forrásai, valamint állami támogatás is rendelkezésre álltak – összesen 40 millió forint értékben. A rekreációs és közösségi helyiségek újragondolása külön hangsúlyt kapott, a tervezés és a kivitelezés a dolgozókkal való folyamatos, aktív párbeszédben zajlott, hogy a munkálatok eredményei biztosan megfeleljenek a munkavállalók igényeinek.

„Az új tereink valódi, érzékelhető változást hoztak, jó érzés ide belépni, az újragondolt helyiségek több lehetőséget teremtenek a kapcsolódásra és a közösségi élményekre. A megfeszített munka során a betegellátási kötelezettségen túli rövidebb időszakokban igazán nagy segítséget jelent egy ilyen környezetben fellélegezni. A fejlesztés ráadásul nemcsak a munkakörnyezetünket tette minőségibbé, a bethesdás közösség erősítésére is kiváló lehetőséget ad”– mondta a több hónapig zajló munkálatokat koordináló Varga Ágnes, a Bethesda Gyermekkórház ápolási igazgatóhelyettese.

(Bethesda Gyermekkórház)