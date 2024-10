Egészségügyi digitalizáció: sok az ötlet, de a kérdés is

Több mint 3 millióan használják Magyarországon az EgészségAblak mobilalkalmazást, ezzel pedig a régióban igen előkelő helyen állunk az egészségügyi adatversenyben. Ennek ellenére ezen a területen számos kérdés és megoldandó feladat sorakozik az információ megosztás, az online megoldások hozzáférhetősége vagy éppen a távorvoslás terén.

Az egészségügyi adatok elemzésének alkalmazása a közeljövőben várhatóan jelentős szerepet fog játszani az egészségügyi szakpolitika kialakításában. A mesterséges intelligencia térnyerése és a nagy adathalmazok olyan következtetésekhez járulnak hozzá az ellátás területén, amelyeket korábban használt elemzési módszerekkel nem lehetett volna levonni. Az adatversenyben Magyarország jelenleg komoly előnyben van a regionális társaival szemben az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér által (EESZT), illetve már bevált gyakorlata van a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) adatai elemzésének az egészségügyi cégek számára történő ellátásában.

A valós egészségügyi adatokból következő eredmények kiaknázása Magyarországon jelenleg egyedülálló lehetőségeket rejt magában. Erre vonatkozóan a legújabb tanulmányokat mutatják majd be 2024. november 21-én az 5. Digital Health Summiton olyan meghatározó piaci szereplők, mint az MSD Pharma. A cég részéről dr. Kiss Zoltán tudományos munkatárs mutatja be a magyar egészségügyi adatokon végzett legújabb kutatásaik izgalmas eredményeit, a hazai egészségügyi adatvagyon célzott elemzésében rejlő lehetőséget, illetve az erre épülő paradigmaváltást. A témában külön panelbeszélgetésben esik majd szó a kormányzat, akadémiai és a piaci szereplők közötti adatalapú együttműködésről, amelyben minden fél képviselteti majd magát.

A lakosság előnyben

A lakosság számára az egészségügyi digitalizáció a folyamatosan új szolgáltatásokkal bővülő EgészségAblak mobilalkalmazásban jelenik meg, amely néhány hete a betegelégedettségre vonatkozó funkcióval bővült. Az anonim visszajelzés mellett ráadásul arról is információt lehet adni, hogy a beteg az ambuláns lapon rögzített ellátásokat teljes egészében megkapta-e. Az applikációt eddig már több mint 3 millióan töltötték le, igaz, az aktív és időskorú potenciális felhasználók száma több mint 8 millió fő, így van még tere a további bővülésnek. A konferencián az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel (EESZT) összeköttetésben lévő fejlesztés eddigi tapasztalatait is megvitatják.

Az EgészségAblak alkalmazás az App Store, Google Play és a Huawei AppGallery áruházakból tölthető le, és minden, TAJ számmal és Ügyfélkapuval rendelkező magyar állampolgár számára elérhető.

Az EgészségAblak legnépszerűbb funkciói között a beutalók, laboreredmények, leletek, zárójelentések és receptek megtekintése mellett a nyáron elindult járóbeteg szakellátásra, a Járóbeteg Irányítási Rendszere (JIR) történő időpontfoglalás is szerepel. A foglalások első sorban bőrgyógyászatra, szemészetre, valamint fül-orr-gégegyógyászati szakrendelésekre történnek, ugyanakkor már a gyermekbetegségek is megmutatkoznak. Annak ellenére, hogy módosítani és törölni is lehet az időpontot, az elmúlt közel 4 hónapban a 2,4 millió időpontfoglalás közel 20 százalékánál, mintegy 440 ezer esetben nem jelent meg a páciens a lefoglalt időpontban.

A tapasztalatok szerint a felhasználók több időpontot is lefoglalnak a biztonság kedvéért, ezzel viszont más betegek nem jutnak hozzá a szolgáltatáshoz. A kormányzat várakozásai szerint egyébként a visszajelzések segítenek majd az egészségügyi ellátás további javításában, az EgészségAblak funkciói pedig a jövőben tovább bővülnek - erről is beszél majd több állami szereplő részvétele mellett dr. Rétvári Bence, a Belügyminisztérium miniszterhelyettese az 5. Digital Health Summiton.

Páciensek minden ponton

Az egészségügy soha nem látott ütemben fejlődik, és ezt az utat olyan kulcsfontosságú trendek alakítják, mint a digitalizáció és az adatvezérelt innovatívitás. Ahhoz az azonban, hogy ez az átalakulás mind a betegek, mind az egészségügyi rendszerek számára előnyös legyen, alapvető fontosságú a folyamatos adatcsere és a megfelelő minőségű adatok. Erre Európában is számos jó megoldás létezik - ezek közül mutat be néhányat dr. Erion Dasho, az InterSystems klinikai tanácsadója majd előadásában. A szakember számba veszi azokat a lépéseket is, amelyeket az egészségügyi intézményeknek, a hatóságoknak és a pácienseknek is figyelembe kell venni az optimális működéshez.

A digitális és fizikai csatornák összefonódása számos területen lehetőséget ad arra, hogy a páciensek bármely ponton kapcsolódjanak az egészségügyi szolgáltatásokhoz. A gyógyszerkereskedelem erre jó példát szolgáltat - véli Hatvani Zoltán, a Phoenix Hungaria Holding digitális kereskedelmi igazgatója. Ebben az ágazatban legyen szó online rendelésről, patikai átvételről vagy házhozszállításról, biztosan csak a több csatornás ügyfélelérés lehet a megoldás a jövőben.

Az innovatív digitális megoldások számos aspektusáról szó esik majd a november 21-én megrendezésre kerülő 5. Digital Health Summit konferencián, Magyarország vezető digitális egészségügyi eseményén.

(Digital Health Kommunikáció)