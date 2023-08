Fontos kérdések és válaszok, ha szakrendelésre megyünk

Bevezették az állami járóbeteg-szakellátásban az eddigi hat helyett a nyolcórás rendelési időt. Dr. Molnár Dóra kardiológus szakorvos úgy véli, nem tesznek különbséget a tényleges orvosi munkaidő és a rendelési idő között, illetve a betegek sem mindig tudják, mennyi feladata van egy szakorvosnak a rendelési időn túl.

A változás szele érződik a szakrendelői rendszerben, amit leghamarabb a nyári szabadságolások után fogunk tapasztalni: az eddigi hatórás rendelési idő nyolc órára módosult.

A Belügyminisztérium szerint a változás azt a célt szolgálja, hogy a kórházakban és szakrendeléseken tapasztalható eltérő gyakorlatokat egységesítsék. Úgy vélik, jelenleg 8 óra a rendes munkaidő, így a szakrendelők szakorvosainak is ennyi időt kellene szakrendeléssel tölteniük, továbbá régóta megoldatlan és problémás kérdésnek tekintik az eddigi munkaidő-kedvezményt. Kiderült az is, hogy lehetőség lesz a hatórás munkarendre is, ahogyan eddig, de akkor a bérezést is ahhoz fogják igazítani, ez pedig – az orvos vélemények szerint – bércsökkenéshez is vezethet.

A Magyar Orvosi Kamara a szakrendelői óraszámok változtatásának kérdését nem tekintik lezártnak, folyamatos az egyeztetés az ügyben. Szerintük a teljes munkaidőt nem lehet 8 óra rendelési idővel kitölteni, mert egyrészt ilyen munkaterhelés már ellátásbiztonsági kockázat, másrészt az orvosnak a rendelési időn kívül vannak egyéb feladatai is.

A WEBBeteg.hu által megkérdezett kardiológus szakorvos úgy véli, nincs tisztázva, hogy valójában mennyi az orvosok tényleges munkaideje a szakrendeléseken, mert maga a rendelési idő náluk hat óra, de egyéb más feladatuk is van a betegellátáson kívül, ez pedig plusz időbe telik, így napi nyolcórás munkaidővel kell számolni. A jogszabály szerint az eddigi 6 óra rendelési idő mellett 2 óra állt rendelkezésre az adminisztratív teendők elvégzésére. Amennyiben nyolcórás lesz a rendelési idő, akkor nem lesz idejük az egyéb feladatokra – hangsúlyozza dr. Molnár Dóra.

Hirdetés

Milyen feladatai vannak a szakorvosnak? Az előjegyzett betegek ellátása: új betegek kikérdezése, anamnézis felvétele, fizikális és eszközös vizsgálata, valamint kezelése rendelési időben, illetve a visszatérő páciensek ellátása, gyógyszerek felírása.

Az első vizsgálatok után döntenek arról, szükséges-e további diagnosztika, például szívultrahang, EKG monitorozás.

Betegutak szervezése további vizsgálatokra, szívsebészhez való beutalás.

A társszakmák által iderendelt betegek ellátása, kivizsgálása, leletek véleményezése.

Vizsgálatok, leletek kiértékelése, elemzése.

Kezelési terv kidolgozása.

Mentőegység hívása, orvosi felügyelet biztosítása szükség esetén.

Adminisztrációs feladatok.

Miért kell visszajönnöm, ha helyben van a diagnosztika?

- Mindenképpen logisztikai rendszerbe kell foglalni a betegek kivizsgálását - mondta dr. Molnár Dóra -, mert ameddig kikérdezem a beteget, kezelési tervet készítünk, addig a másik szakorvos a szívultrahang rendelőben vizsgálja a páciensét, ezért nem tudom egyből igénybe venni az ultrahang készüléket, alkalmazkodni kell egymáshoz a hatékonyabb betegellátás érdekében.

- Gyakran előfordult már az is, hogy a délutános rendelési időben volt lehetőségünk és időnk a 24 órás EKG kielemzésére, mert másnapra kész kellett lennünk. A legtöbb szakrendelőben nincs elegendő helyiség, így a délutános kolléga rendelése közben történik a leletezés, és ez egyáltalán nem optimális megoldás – véli a szakorvos.

Miért kell várakozni, ha előjegyzésem van?

- Az imént említett sokrétű és időigényes feladatsorból is látszik, hogy módosulhat a betegek előjegyzési ideje, azaz hiába érkeztek az előjegyzett időpontra, előfordulhat, hogy várakozniuk kell. Nem azért, mert kávéznak az orvosok és az asszisztensek vagy éppen beszélgetnek, ahogyan a közhelyes legenda szól, hanem mert számos más, akár váratlan feladatuk adódik.

- Néhány példa. Rosszullétes esetkor soron kívüli ellátás történik – említi dr. Molnár Dóra, aki elmondta azt is, hogy csupán egyetlen ágy áll rendelkezésre a kardiológiai szakrendelőnkben, amennyiben súlyos állapotba kerül egy beteg, itt tudjuk lefektetni, amíg kiérkezik a mentő, de közben orvosi felügyeletet kell biztosítani. Az intézményen belül mi látjuk el a rosszullétes betegeket, azaz ha valaki például elájul a házban, első körben minket riasztanak, amennyiben mi vagyunk a beosztott elsősegélynyújtó csapat. Ez pedig ugye egy kiszámíthatatlan helyzet, nem tudjuk előre, mikor, kinek van szüksége azonnali orvosi ellátásra, és azt sem tudjuk, hogy a váratlan helyzet megoldása mennyi időt fog igényelni. Ilyen problémák hetente többször adódnak, ezért a szakrendelők látogatása során várakozásra sajnos mindig kell számítani.

- Természetesen az egészségügyi dolgozók is azt szeretnék, ha mindenki a lehető leghamarabb a neki megfelelő ellátáshoz jutna a páciensek legnagyobb megelégedésére, de a munka jellegéből adódóan sajnos kénytelenek vagyunk a feladatokat rangsorolni. Ezért kérjük és nagyon köszönjük a türelmet!

Szerző: WEBBeteg - Tóth András, újságíró