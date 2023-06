Elrajtolt a „Visz a vérem” projekt

100+1 influenszer részvételével elrajtolt a Visz a vérem véradó kampány! Neves színészművészek, énekesek, sportolók, modellek, tiktokkerek, orvosok, médiaszereplők, érintettek vállalták, hogy hírét viszik: vért adni jó, életmentő és pótolhatatlan! A kampánynyitó fesztiválon izgalmas előadások, interaktív workshopok során dolgozták fel a véleményvezérek a véradás fontosságát, lehetőségeit.

Az Országos Vérellátó Szolgálat, a Magyar Kórházszövetség közös Richter Anna Díjas projektje nem kisebb célt tűzött ki, mint újragondolni a véradás kommunikációját és hálózatot építeni ehhez „véradó influenszerekkel”. A kampánynyitó fesztivál a Véradás Nemzetközi Napja (június 14.) előtti napon gyűjtötte egybe a neves személyiségeket, bízva abban, hogy e jeles napon elárasztják üzeneteik a közösségi felületeket.

A projekt célkitűzése, hogy 100+1 véradó-toborzó influenszer képzésével és közösséggé építésével megújítják a véradás népszerűsítésének kommunikációját. A kampányhoz olyan személyiségek csatlakoztak például, mint a Valmar együttes, Rékasi Károly és Pikali Gerda színművészek, Maráz Zsuzsanna ultrafutó, Győrfi Pál szóvivő, Prodán Zsolt, szívsebész, Som-Balogh Edina, szépségkirálynő-színésznő, Abaházi Csaba riporter, Jaksity Kata műsorvezető vagy Dr. Kulja András tiktokker orvos.

A tervek szerint olyan hálózat épülne, ami hosszabb távon is fenntartható

Így a tudás, elköteleződés megsokszorozódik. Másként viszi majd tovább a véradás fontosságának üzenetét a tiktokker a csatornájára, az énekes a dalában, a sportoló a követői közé és mindegyikük különböző emberekre lesz hatással.

„Ahogyan a vér áramlik az ereinkben, és eljut minden egyes sejthez, úgy szeretnénk mi is behatolni a társadalom minden szintjére. A célunk az, hogy mindent átszövő hálózaton keresztül jusson el az üzenetünk oda, ahová eddig még nem sikerült, olyan innovatív formákban, amelyekre eddig még nem volt példa.” – fogalmazza meg a csapat küldetését Gui Angéla, az OVSZ kommunikációs tanácsadója, aki szerint a véradás a felebaráti szeretet egyik legszebb formája.

A Visz a vérem projekt kampánynyitó fesztiválján szakértőktől tudhatták meg, mi és hogyan történik a vérrel, mint ahogy azt is, hogy mikor és hogyan érdemes (vagy nem) véradást szervezni. Elmondták történetüket azok is, akik a vérnek – a véradóknak – köszönhetik az életüket. A médiában is ismert Csáky Soma, aki nagyfeszültségű vezeték okozta égésbaleset miatt 100 egység vért kapott, vagy a szívtranszplantált Pataki Csilla, akinek egy véradáson derült ki a szívbetegsége. Szó volt ugyanakkor arról is, hogy miért lesz valaki 138 szoros véradó.

Magyarország biztonságos vérellátásához naponta 1600-1800 véradó önzetlen adományára van szükség

A legrövidebb lejáratú vérkészítmény csupán 5 napig tárolható, így egyetlen nap sem lehet hátradőlni azzal, hogy van elég vér, ma nem toborzunk véradókat. Ez a kampány soha nem érhet véget!

Az orvosokból és kommunikációs szakemberekből álló csapat tagjai Dr. Pászthy Vera, Országos Vérellátó Szolgálat Szekszárdi Vérellátó vezető főorvos; Dr. Tamásné Bese Nóra, Magyar Kórházszövetség kommunikációs vezető; Gui Angéla, Országos Vérellátó Szolgálat tanácsadó, Egy Vérből Vagyunk Alapítvány alapító; Dr. Urbán Edina főigazgató főorvos, a Magyar Kórházszövetség elnökségi tagja; Dr. Kerekes Júlia - gyermekgyógyász rezidens, Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza, Magyar Rezidens Szövetség tagja.

(Országos Vérellátó Szolgálat)