Remek kezdeményezés indult nemes célokért

A Telefonos Panel egy közösségi platform, ahol a tagok meghívást kapnak kérdőívek kitöltésére, amelyekkel jótékonysági szervezeteket támogathatnak. A kérdőívek témái sokszínűek, az aktuális társadalmi ügyektől kezdve az életstíluson át egészen a pénzügyi döntések meghozataláig. A részletekről Ittzés Dávid projektvezető mesélt.

Magyarországon újszerűnek számít, hogy hasonló módon lehet jótékonysági célokat is támogatni, így végső soron az üzleti szféra finanszíroz – a mi részvételünkkel – alapítványokat. Honnan jött az ötlet?

Valóban, az alapkoncepció is újszerű, nincs Magyarországon másik olyan kérdőív kitöltésére szakosodott telefonos panel, ahol pénzt/pontokat tudna gyűjteni a válaszadó ezen keresztül. Mivel kutatással foglalkozunk és azt valljuk, hogy meg kell kérdezni az embereket, mielőtt egy új koncepciót elindítanánk, ezért több mélyinterjút is lefolytattunk, amin keresztül megerősödött bennünk, hogy az emberek egy jelentős részét nem csupán a pénz, hanem jótékonysági célok is motiválnák abban, hogy részt vegyenek a kérdőívek kitöltésében. Ez egy mélyebb tartalmat és célt adhat a tevékenységnek, melyen keresztül célunk, hogy hosszú távú, jól működő kapcsolatot alakítsunk ki a válaszadóinkkal.

Milyen alapítványok támogathatóak jelenleg a Telefonospanel.hu oldalon keresztül?

Már az indulásnál fontosnak tartottuk, hogy egy szélesebb palettával indítsunk, így mindenki saját preferenciájának megfelelő nemes célt választhat:

A Dorkász Alapítvány – kék vödör élelmiszergyűjtő akcióját segíthetik a támogatóink. Ennek a programnak a keretében hátrányos helyzetű rászorulókat támogatunk, ahol a bevétel nem teszi lehetővé, hogy minden nap elegendő étel jusson az asztalra.

A Heim Pál Gyermekkórház felújítását is támogathatjuk, valamint a Magyar Gyermekmentő Alapítvány munkáját, akik az elmúlt 14 év során több mint 30 000 súlyos állapotú gyermeket részesítettek korszerű mentőellátásban, illetve 35 000 laikust oktattunk megelőzésre, sürgősségi ellátásra.

Akik a klímaváltozás ellen szeretnének tenni, számukra a 10 millió fa alapítványt ajánljuk, akik a befolyt összegből az ország számos településén dolgoznak azért, hogy a célul tűzött 10 millió fát elültessék Magyarországon.

A Noé Állatotthon Alapítvány pedig a házi kedvencek rajongóinak nyújt lehetőséget. Két lelkes fiatal projektje ez, akik elkezdték befogadni a bajba jutott állatokat, céljuk, hogy minden állat kapjon egy második esélyt.

A sor további lehetőségekkel is bővülhet a későbbiek során.

Ismer hasonló külföldi modelleket? Ott mennyire működik ez a fajta jótékonysági tevékenység?

Való igaz, hogy külföldön sokkal elterjedtebb a társadalmi felelősségvállalás ezen formája, több országban adóvisszatérítéssel is ösztönzik azt, hogy a magánszemélyek is támogassák a számukra fontos nonprofit alapítványokat. Ha mi egy kicsit hozzá tudunk tenni ahhoz, hogy az adakozás kultúrájának a meghonosítását segítsük itthon is, akkor azt gondolom, hogy ez egy sikeres kezdeményezés volt.

A válaszolók maguk döntik el, hogy gyűjtött pontjaikat magukra fordítják vagy egy alapítványnak ajánlják fel. Mire tippel, a paneltagok mekkora része fogja a jótékonyságot választani?

Én azt gondolom, hogy a jótékonysági célok bőségét látva sokan elgondolkoznak azon, hogy egy ilyen ügyet támogassanak. Rászoruló családoknak élelmiszercsomag, beteg gyermekek támogatása, küzdés a klímaváltozás ellen egy fa ültetésével, illetve állatmenhely támogatása is szerepel a listán. Remélem többeknek rádobban a szíve ezek valamelyikére, sőt, azt gondolom, hogy lesznek olyanok, akiket az a párszáz forint kérdőívenként nem motiválna önmagában, de ha egy nemes célt támogathat vele, akkor ki fogják tölteni a kérdőívet.

De a lehetőség adott arra is, hogy ajándékutalványként, vagy készpénzként kivegyék a válaszadók az elért összeget, mintegy mellékes jövedelemforrásként is tekinthetnek erre a lehetőségre. Főleg diákoknak ez egy nagyon jó kiegészítés lehet az ösztöndíj mellé, vagy a helyett. Akik így tesznek és fizetségként tekintenek a pontokra, számukra is lehetőség nyílik, hogy a maradványpontjaikat felajánlják egy választott alapítvány számára. Így bárki megtapasztalhatja, értéktől függetlenül, hogy jó dolog adni.

Milyen témákra, kérdésekre számíthatnak a Telefonos panelbe regisztrálók?

A kérdőívek témái sokszínűek, az aktuális társadalmi ügyektől kezdve az életstíluson át egészen a pénzügyi döntések meghozataláig. Vannak helyi kérdések, lokális ügyek, de országos jelentőségű kérdések kutatására éppúgy számíthatnak a válaszadók. Két legutóbbi kutatásunk témája igen aktuális volt, környezetvédelmi témában, a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatosan mondhatták el válaszadóink a véleményüket, illetve a másik kutatásunkban az egészségügy állapotáról, illetve személyes tapasztalataikról kérdeztük a lakosságot.

Bárki regisztrálhat?

Igen, amennyiben 18 éves elmúlt a válaszadó. Ahhoz, hogy egy kutatás szakmailag reprezentatív legyen, nekünk is minden népességcsoportot meg kell kérdeznünk, erre szigorú kvótáink vannak.

Jelenleg több olyan kutatásunk is fut, ahol az egészen fiatal válaszadói réteg felül van reprezentálva, ezért is kínálunk jelentős bónuszt azok számára, akik 18-35 év közti fiatalokat hívnak meg a Telefonos panelbe.

Regisztrálni az alábbi linken lehetséges: https://www.telefonospanel.hu/

