Akár nem engedélyezett terápia is alkalmazható egyes súlyos betegeknél

Méltányossági alapon akár olyan gyógyszerekhez is hozzájuthatnak a hazai kórházak betegei, amelyeket még sehol sem törzskönyveztek, nem kaptak forgalomba hozatali engedélyt a hatóságoktól, de a kettes fázisú gyógyszerpróbákon túl vannak.

Alapesetben csak a magyarországi forgalmazási engedéllyel rendelkező (hazánkban törzskönyvezett, vagy az Európai Unió központi engedélyével rendelkező) gyógyszerek hozzáférhetőek mind a betegek, mind az egészségügyi intézmények számára. Ez az eljárás a betegbiztonságot szolgálja, így ugyanis csak igazoltan hatásos, ismert mellékhatásprofilú és biztonságosan használható gyógyszerek alkalmazhatóak.

Az új fejlesztésű gyógyszerekhez való hozzáférés a szigorú engedélyezési folyamat miatt ugyanakkor lassabbá válik, így a potenciálisan hatásos készítmények sokáig nem várnak elérhetővé a betegek számára. Így előfordulhat, hogy egy alapvetően a betegek érdekében kialakított szabályozás valójában csökkenti egyes betegek reményét a gyógyulásra. Ez leggyakrabban a súlyos, előrehaladott stádiumban lévő daganatos betegek számára jelent problémát.

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Lehetőségek a nem törzskönyvezett terápiák alkalmazására

Alapvetően három jogi lehetőség van arra, hogy egy beteg olyan gyógyszeres terápiában részesüljön, amelyek nem lettek törzskönyvezve hazánkban. Mindegyikben közös, hogy az elbírálás szigorú szakmai és etnikai feltételek alapján, személyre szabottan történik. Az elbírálás alapelve, hogy a beteg számára minden esetben nagyobb legyen a potenciális előny, mint a valószínűsíthető kockázat.

A jogi lehetőségek:

Klinikai gyógyszervizsgálatokban való részvétel - Új készítmények engedélyezését megelőző szabályozott vizsgálatsorozat. A betegnek is mérlegelnie kell, hogy részt kíván-e venni klinikai gyógyszervizsgálatokban, de szigorú szakmai kritériumok is vonatkoznak a jelentkezőkre, nem minden beteg alkalmas a részvételre. Egyedi gyógyszerigénylés - Olyan gyógyszerekre vonatkozik, amelyek hazánkban ugyan nincsenek törzskönyvezve, de a világ valamely más államában már igen, és megtörténtek az ehhez szükséges gyógyszervizsgálatok. Ilyenkor bizonyos esetekben van lehetőség a gyógyszer egyedi importjára. A beszerzés a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) felügyeletével történik, a hatóság kizárólag egyedi elbírálás alapján adhat engedélyt a nem törzskönyvezett készítmény importjára, részben vagy egészben támogatva a gyógyszer beszerzési árát. NNGYK tájékoztató az egyedi gyógyszerigénylésről Méltányossági alkalmazás - Azon gyógyszerekre igényelhető méltányossági alapon, amelyek még sehol nem rendelkeznek hivatalos engedéllyel, a klinikai gyógyszervizsgálatok minden fázisa még nem zárult le, ennek ellenére alkalmazásuk reményt adhat olyan betegeknek, akik gyógyulása ezen kezelés nélkül biztosan nem lehetséges.

A cikk ez utóbbi, a legrövidebb múltra visszatekintő lehetőséget ismerteti alaposabban.

A méltányossági alkalmazás lényege

Az Európai Unióban már 2004 óta van lehetőség arra, hogy a nagyon súlyos és ritka betegségben szenvedő, vagy daganatos kezelés alatt álló pácienseket még nem törzskönyvezett, forgalmazási engedéllyel nem rendelkező orvosságokkal kezeljék. Az úgynevezett compassionate use-nak, „méltányossági alkalmazás”-nak is nevezett lehetőséggel kivételes esetben élhetnek a kezelőorvosok. Magyarországon ezt 2016 óta teszik lehetővé a jogszabályok.

A méltányossági alkalmazás keretében igényelt gyógyszer lehet gyógyszerpróba alatt álló készítmény, de olyan hatóanyag is, ami már túljutott valamennyi tudományos vizsgálaton, ám az engedélyezési folyamat még nem zárult le.

Bár sok esetben a klinikai vizsgálati fázisban lévő gyógyszerekre vonatkozó lehetőség, nem azonos a gyógyszervizsgálatokban történő részvétellel. Az alkalmazás ugyanis nem tudományos, hanem terápiás célokat szolgál, ezért eltérőek a protokollok, nem kell az egyébként előírt szigorú adminisztrációs és vizsgálati követelményeket teljesíteni, a kezelt beteg pedig - a vizsgálati résztvevőktől eltérően - nem kaphat placebot, vagy csökkentett dózist az adott hatóanyagból.

A kísérleti terápiák alkalmazásának feltételei

Milyen feltételek mellett és kik juthatnak méltányossági alkalmazású gyógyszerekhez? Főként azok, akiknek a kezelőorvosuk állapotuk mérlegelése alapján kezdeményezi ezt a szakhatóságnál, az NNGYK-nál, és a kezelést, illetve a költségeket a vizsgálati fázisban lévő készítmény gyártója vállalja.

Tudni kell, hogy számos akadálya lehet a méltányossági alkalmazásnak. Elsősorban az, ha egy adott betegségre nincsenek folyamatban lévő kutatások, vagy az addigi eredmények szerint az adott beteg esetében nem lennének hatásosak, esetleg az alapbetegség kezelése nem gyógyítaná meg az életveszélyes szövődményeket, így az új kezelés indokolatlan terhet jelentene a betegre, a gyógyulás reménye nélkül.

Az orvostól, illetve a világhálóról lehet információt szerezni arról, hogy milyen betegségek kezeléséhez van klinikai gyógyszervizsgálat. Csak az alapvető biztonságossági kutatásokat (általában a II-es fázisú klinikai vizsgálatokat) sikerrel teljesítetőorvosságok igényelhetőek.

Amennyiben van ilyen készítmény, a kezelőorvosnak mérlegelnie kell a beteg állapotát. Az orvosnak nyilatkoznia kell arról is, hogy már minden lehetséges, rendelkezésre álló terápiás lehetőséget kimerített, továbbá arról, hogy az igényelt kezelés hiánya veszélyeztetheti a beteg életét. A vizsgálati fázisban lévő készítmények alkalmazása nem veszélytelen ugyanis, ezért kizárólag akkor merül fel az egyedi alkalmazásuk, ha az egyetlen esélyét jelentheti a beteg életben maradásának.

Az egyedi igény alapján a gyártó cég központjában döntenek arról, hogy a betegnek megadják-e az igényelt támogatást. A folyamatot az NNGYK felügyeli és hagyja jóvá.

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA, European Medicines Agency) méltányossági gyógyszeralkalmazásról szóló ismertetője.

(WEBBeteg összeállítás - NNGYK, EMA tájékoztatók, MTI)