Fermentált ételekkel a hosszú életért

Még három hétig küldheti be receptjeit a Kor Kontroll Társaság, valamint két szakmai szervezet - a Magyar Elhízástudományi Társaság és a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége – rendhagyó receptversenyére.

A kiírók gyakorlati példát szeretnének mutatni az "Ételed legyen a gyógyszered!" életfelfogáshoz. Napjainkban számos civilizációs betegség válik népbetegséggé, hátterében immunrendszerünk - legnagyobb része a bélrendszerünkben található - fokozatos gyengülése áll.

A fermentálás pedig az egyik leghatékonyabb és legolcsóbb módja a mikrobiom-egyensúly helyreállításának. Őseink konyhájában jelen volt a fermentálás (savanyítás, kovászolás, erjesztés), amit az ázsiai konyha még őriz, viszont az európai konyha mintha elfelejtette volna. Pedig a kovászos uborkán és a savanyú káposztán kívül mást is lehet fermentálni, azaz tartósítószer nélkül tartósítani.

Hirdetés

A már beküldött receptek között ott van a laoszi fermentált halszósz a Padaek, a kimchihez hasonló „mindent bele” fermentált zöldségek, a fermentált kölestorta, a kovászos sós babka, a fermentált sütőtökös brownie, a székely tőtike kovászolt lapiból, a kolbászos-fermentált sütőtökös rizstészta, vagy éppen a tepertős szilvalekváros csiga.

„Afermentált ételek szinte simogatják belülről a gyomrunkat, hiszen a fermentálás során probiotikumok, vitaminok és enzimek is keletkeznek, amik kedvező hatással vannak emésztésünkre!” - írja az egyik pályázó. Ráadásul a fermentálás az elhízás szempontjából is fontos, mert átalakítja a bél mikroflóráját úgy, hogy a jó baktériumok arányát növeli, ami segíthet a fogyásban is.

Kaptak recepteket Laoszból, Erdélyből és persze itthonról is. A pályázók között van a mérnök, blogger, gyógyult daganatos beteg, allergiás, fogyni vágyó, háziasszony, nagymama, életmód-tanácsadó is. Új, izgalmas, kreatív receptjeiket a [email protected] címre küldhetik be!

További információk a Kor Kontroll Társaság portálján!

Beküldési határidő: 2024. március 25.

A nyertes recepteket megjelentetik, a győzteseket értékes jutalmak, többek között wellness hétvégék várják!

(Kor Kontroll Társaság)