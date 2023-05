Indul a Fermentálással a hosszú életért! receptverseny

Receptversenyt hirdet a Kor Kontroll Társaság, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége, valamint a Magyar Elhízástudományi Társaság. Receptversenyükkel gyakorlati példát szeretnének mutatni az "Ételed legyen a gyógyszered" életfelfogáshoz.

Napjainkban egyre több civilizációs betegség válik népbetegséggé, aminek hátterében immunrendszerünk fokozatos gyengülése áll. Ételeink alapanyagainak termesztése, feldolgozása, tartósítása aggasztó mértékben távolodik a természettől. Immunrendszerünk legnagyobb része a bélrendszerünkben található, a fermentálás pedig az egyik leghatékonyabb és legolcsóbb módja annak, hogy a mikrobiom egyensúlyát helyreállítsuk.

Őseink konyhájának fontos része volt a fermentálás (savanyítás, kovászolás, erjesztés), amit az ázsiai konyha még őriz, de az európai konyha mintha elfelejtette volna. A régészeti emlékekben legalább tízezer éves leletek bizonyítják, hogy már akkoriban is fermentáltak, olyannyira, hogy i.e. 2000 körül Kína hunok lakta részén már létezett a savanyú káposzta receptje. Mára szinte elfelejtettük, hogy a kovászos uborkán és a savanyú káposztán kívül más ételeket is lehet fermentálni, azaz tartósítószerek nélkül tartósítani.

Az erjesztéssel ugyanis tejsav keletkezik, ami természetes módon tartósítja az ételt. Ma már azt is tudjuk, hogy a nyers vagy főtt ételekhez képest könnyebb a vitaminok és ásványi anyagok felszívódása, több vitamin és enzim termelődik a fermentálással. Ráadásul a fermentálás az elhízás szempontjából is fontos, mert átalakítja a bél mikroflóráját úgy, hogy a jó baktériumok arányát növeli, ami erősíti az immunrendszerünket, és segíthet a fogyásban is.

A versenyről

Pályázhat mindenki, aki szeretne tenni azért, hogy hosszú évtizedeken át egészséges maradjon, hogy ne rakódjanak rá a plusz kilók - a társbetegségekkel együtt - vagy ha már megtörtént, a gyógyító konyha receptjeivel visszataláljon az egészség útjára.

Az elbírálás szempontjai

Az étel-ital (legyen az gyümölcs, zöldség, kefir, joghurt, sajt, bor, sör stb.) megfeleljen a fermentálás szabályainak. A receptek hozzávalóit kérik megadni, a recept után pedig kérik, hogy írja le a használt fűszer, összetevő, összetevők élettani hatásait, és egyéb érdekességeket, amit fontosnak tart. Várják továbbá az ételről-italról készített fotókat is, ezek hiányában érvénytelen a pályázat!

Minden pályázó minimum 1, maximum 3 recepttel vehet részt a versenyben, valamint automatikusan és térítésmentesen hozzájárul receptjének megjelentetéséhez!

Akik elbírálják az önök receptjeit:

B. Király Györgyi kommunikációs szakember, a Kor Kontroll Társaság elnöke,

Dr. Csicsor János vegyészmérnök

Dr. Halmy Eszter a Magyar Elhízástudományi Társaság elnöke,

Horváth Szilárd az MTVA szerkesztő-műsorvezetője

Paor Lilla a Hatoscsatorna főszerkesztője

Páncsity Ferenc EM Technológia szakértő

Siklován Attila élelmiszeripari szakember,

Szűcs Zsuzsanna a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnöke

A pályázatokat e-mailben kérik a következő címre eljuttatni: [email protected]

Beküldési határidő: 2024. március 25.

A nyerteseket értékes jutalmak várják!

(Kor Kontroll Társaság)