Érdemes mosókapszulával mosni?

A mosókapszulák, a folyékony mosószerek, esetleg a mosóporok mosnak jobban? A 33 különböző mosószer, köztük 20 mosókapszula tesztje megmutatja, hogy melyik mosószer a leghatékonyabb és a legolcsóbb és milyen hatással vannak egészségünkre.

A vizsgált termékek között 20 mosókapszula, 2 mosópor, 5 mosógél, 2 mosólabda, 2 mosólap és egy mosótojás szerepelt.

Akkreditált laboratóriumban, akkreditált módszerrel megmérték a mosószerek foszfortartalmát, illetve a termékcímke alapján feltüntették, hogy kockázatos-e a termék az egészségre, azaz van-e rajta veszélyességi jelzés.

Miért fontos a foszfortartalom?

Az ember által a szennyvízbe és onnan a természetes vizekbe juttatott foszfor a természetesnél gyorsabb növekedésre bírja a vízinövényeket. Így azonban felborul a vizekre jellemző egyensúly, az algák elszaporodnak, vízvirágzás (eutrofizáció) következik be. Ennek következtében időszakosan nagyon lecsökken a vizek oxigéntartalma, ami a vízi állatokra, halakra nézve is végzetes lehet.

Az elemi foszfor különböző típusú vegyületekből származhat, melyet például a háztartási tisztítószerek tartalmaznak, a leggyakoribb fajták a foszfátok és a foszfonátok. A mosószerekben elterjedt használat okozta jelentős környezetszennyezés miatt az EU 2013 júniusától mosásonként 0,5 g-ban maximalizálta a mosószer összes foszfortartalmát, így lényegében betiltotta a foszfátok alkalmazását. Ma kisebb környezeti hatású adalékokat, például foszfonátvegyületeket tesznek a mosószerekbe, a kívánt tisztító, illetve vízlágyító hatás elérésének érdekében. Ezek egy nagyságrenddel kisebb koncentrációban is hatékonyan segítik elő a szükséges tisztító hatás elérését.

A tesztelés során több termékjellemzőt is vizsgáltak:

hatékonyság – ezt akkreditált laboratórium mérte, méghozzá mesterséges foltok segítségével, amelyek azt modellezik, hogy a ruhákon előforduló szennyeződéseket milyen jól távolítják el a mosószerek

foszfortartalom – a foszfor környezetbe való kibocsátása képes az élővizek természetes egyensúlyát felborítani, ezért fontos odafigyelni a mennyiségére minden háztartási tisztítószer esetében

egészségügyi / környezeti hatás – a veszélyességi címke

ökocímke minősítés

Minden terméket ugyanannak a tesztnek vetettek alá, ugyanazzal a mosógéppel, ugyanazzal a programmal, 40 fokon mosták őket. A gyártó által javasolt adagolást követték minden esetben. A tesztmosáshoz mesterségesen szennyezett textilcsíkot használtak, melyen 6 különböző folt esetében vizsgálták a mosás hatását. Ezek a foltok a háztartásban előforduló különböző szennyeződéseket képviselik, mint például a kakaó, cékla, vörösbor, sár, fű, olajos foltok.

Íme, az eredmény

A tesztelt termékek átlagos adagára 117 Ft, ám elég nagy a szórás. A legolcsóbb termékkel 50 Ft körüli, míg a legdrágábbal csaknem 210 Ft-ba kerül egy mosás. A jelenlegi mezőny legolcsóbb termékei olyan sajátmárkás, utántöltő csomagolású mosógélek, melyek ráadásul hiteles ökocímkével is rendelkeznek. 47 Ft-ba kerül egy adag a Blink öko folyékony mosószerből, míg 51 Ft-ért moshatunk a Denkmit nature Pro Climate mosószerrel, amely egyébként a második helyen végzett a tesztben, tehát tisztítási hatékonyság és foszfortartalom szempontjából is nagyon előnyös választás lehet.

Hatékonyság tekintetében kiemelkedően teljesített a tesztgyőztes L’arbre Vert öko mosópor, mely hiteles Ecolabel címkével is rendelkezik, ráadásul kartondobozban vásárolhatjuk meg, valamint foszfortartalma is minimális. Három különböző folt esetében is a legjobb eredményt érte el ez a mosópor a mezőnyben: zsíros, kénes fekete és vér.

A dobogó alsó fokán álló Cleanne mosógélnek sajnos nincs hiteles ökocímkéje. Fehérítésben ez a termék érte el a mezőny legjobb eredményét. A környezetbarát összetételt csak a cég saját állításai támasztják alá, ám mindenképpen pozitív kezdeményezés, hogy a műanyag flakonokat visszaveszik és újratöltik, illetve csomagolásmentes boltokban is kaphatók a termékek.

A teljes teszt ingyenesen elérhető.

(Tudatos Vásárlók Egyesülete)