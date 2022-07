Összefogás az egyik legkülönlegesebb játszótérért

A főváros egyik legkülönlegesebb játszótere a Bethesda Gyerekkórházban található. Különleges, hiszen elsősorban a kórházi kezelés alatt álló gyerekek használják, akiknek maga a világ a játszótér, amikor – ha állapotuk engedi – a kezelések között, vizsgálatokra várva kiszabadulhatnak a kórtermekből, ahol „csigalassúsággal” telik az idő.

Erre pedig ugyancsak nagy szükség van, mert sokan – például az SMA-s gyerekek, akiknek ellátásában kiemelt szerepe van a kórháznak – nem napokat, hanem heteket kénytelenek itt tölteni.

Nem szokványos a Bethesda utcai főépület kertjében lévő játszótér azért sem, mert többet kell jelentenie a játéknál. A Bethesdában 10 gyógytornász dolgozik a gyerekek mozgásfejlesztésén, rehabilitációján, így fontos, hogy a kis pácienseket a kikapcsolódásukkor is várják olyan elemek, amelyek észrevétlenül segítenek állapotuk javításában.

A Gombóc Artúr tábor részvevői „tesztelhetik” majd elsőként

Mindezek ismeretében aligha meglepő, hogy rögtön széles körű összefogás alakult ki, amikor felvetődött a játszótérnek otthont adó pihenőkert kicsinosításának ötlete. A Teva Gyógyszergyár Zrt. dolgozói a magyar egészségügy napján, azaz a Semmelweis Napon láttak neki a feladatnak, hogy kezdeményezésükhöz sokan mások is csatlakozva végül több mint 150-en vegyenek részt a munkálatokban. Az önkéntesek az intézmény kérésének és útmutatásának megfelelően új homokozót alakítottak ki, és létrehoztak egy – a testtartást javító, a láb izomzatát stimuláló – mezítlábas ösvényt is, amelyet már régóta szeretett volna a kórház.

A szorgos segítők mindemellett megszépítették a pihenőkertet, növényeket ültettek, valamint új és vidám színekbe öltöztették a hintát és a csúszdát is. Ennek már csak azért is nagy a jelentősége, mert a játszótér másért is fontos a kórházba járó családok életében: sokszor itt találkozhatnak a testvéreikkel, barátaikkal a bent lakó gyerekek, a rendezett, barátságos, kényelmes környezet pedig még szebbé tudja varázsolni ezeket a perceket, órákat. A szebb, jobb, színesebb, vidámabb játszóteret a kórház által, a túlsúllyal küzdő gyerekek számára rendezett Gombóc Artúr tábor részvevői „tesztelhetik” majd elsőként.

(Bethesda Gyermekkórház Alapítvány)