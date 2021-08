Van-e szerepe az orvosi gombáknak a gyógyításban?

A gyógynövények mellett több ezer éve a gombákat is sokan fogyasztják. Az elmúlt évtizedekben több ezer tudományos publikáció született a gyógygombákról, mostanra számos hatásuk placebo kontrollált kettősvak vizsgálattal is bizonyítást nyert.

Az elmúlt évtizedekben folyamatosan keresik a kutatók azokat a természetes anyagokat, melyek hasznosak lehetnek az emberek számára, és esetleg gyógyszerek alapanyagául szolgálhatnak.

Sokan nem tudják, de a gyógyszertárakban jelenleg kapható termékek közül minden negyedik tartalmaz növényi eredetű hatóanyagot. Napjainkban közel 100 növényfajt használnak fel gyógyszerek készítésére. Illetve gombából származik például az egyik legismertebb antibiotikumunk, a penicillin is, mégpedig a Penicillium nevű penészgombából. A WHO adatai szerint a világ lakosságának 80 százaléka növényi eredetű termékeket használ egészsége megőrzése érdekében (1).

Az egészségi állapotot kedvezően befolyásoló gombákat a nyugati szakirodalomban medicinal mushrooms néven ismerik, amely szó szerint orvosi gombákat jelent. Hazánkban a gyógynövények elnevezést követve gyógygombákként lettek ismertek. A gombákat ma már nem a növények közé sorolják, hanem az élővilág egy önálló országát alkotják.

A gombákkal kapcsolatos rengeteg új kutatás is hozzájárulhatott ahhoz, hogy 2019-ben a Springel Kiadó Medicinal Mushrooms, Recent Progress in Research and Development, azaz Orvosi Gombák, a kutatás és fejlesztés legújabb eredményei címmel egy szakmai könyvet adott ki a gyógygombákkal kapcsolatos eddigi kutatási eredmények összegzéséül. Ezen könyv megjelenése a gombákkal foglalkozó szakemberek és a betegek számára is fontos mérföldkőnek tekinthető (2). A mikoterápia (gombákkal való gyógyítás) alkalmazására számos területen folytattak kutatásokat, és igazolták a gombák jelentőségét a gyógyításban, megelőzésben (3).

Melyek a legértékesebb gombáink?

Világviszonylatban a legtöbbet a Ganoderma lucidum (pecsétviaszgomba, reishi) hatásairól tudunk, a PubMed szerint közel 2000 tudományos cikk jelent meg az elmúlt években e gomba hatásairól. Igazoltan közel 400 különböző biológiailag aktív összetevőt tartalmaz, elsősorban poliszacharidokat, triterpenoidokat, fehérjéket, enzimeket, szteroidokat, szterolokat, nukleotidokat, zsírsavakat, vitaminokat (B 1 -, B 2 -, B 3 -, B 5 -, B 6 -, B 9 -, C- és D-vitamin), nyomelemeket (Na, K, Ca, P, Mg) és ásványi anyagokat (Fe, Zn, Cu, Mn, Si, Ge, Se), amelyek miatt bizonyítottan többféle terápiás hatással is rendelkeznek (4).

Szerves germánium tartalma kiemelkedő, ezáltal igazoltan növeli a vér oxigéntelítettségét, elősegíti az oxigén transzportját a szövetekhez és annak bejutását a sejtek belsejébe. A benne lévő hasznos tápanyagoknak köszönhetően ezt a gombát fogyasztják a legtöbben a szervezet megerősítésére, az immunrendszer működésének támogatására, az erőnléti állapot javítására.

Másik nagyon közkedvelt orvosi gombánk, a Lentinula edodes (shiitake gomba), amelynek kiugróan magas a tápértéke, esszenciális aminosavakban, ásványi anyagokban (Ca, P, Na, K) és nyomelemekben (Fe, Zn, Cu, Mn, Se), valamint vitaminokban (B 1 -, B 2 -, B 3 -, B 5 -, B 6 -, B 9 -, B 12 -, C- és D-vitamin) is nagyon gazdag.

Az eddigi legnagyobb betegszámú és leghosszabb, placebo kontrollált kettősvak vizsgálattal bizonyították hatékonyságát: 3117 tüdőrákos betegnél vizsgálták a hatását 12 éven át. Az eredmények igazolták, hogy a betegek életminőségének javítása mellett a kemoterápia hatékonyságát is fokozta a shiitake gombából készült kivonat (5).

A Hericium erinaceus (süngomba, más néven cseppkőgomba) az elmúlt néhány évben került a kutatók látókörébe, miután 2013-ban kiderült róla, hogy olyan vegyületeket tartalmaz, melyek regenerálják a myelinhüvelyeket és védik az idegsejteket. A süngomba képes serkenteni az idegsejtek növekedését stimuláló faktort (Neuron Growth Factor=NGF), mely az agysejteket védi az elhalástól (6).

Az NGF agyban való természetes halmozódása hangulatjavulást okozhat, valamint főszerepet játszhat az idegsejtek, a központi és perifériás idegrendszer egészséges működésében, regenerációjában is. A depresszió természetes terápiájában is komoly szerepe lehet ennek a gombának a legfrissebb kutatási eredmények alapján (7).

Emellett más gombákkal kombinálva bélrendszeri gyulladások enyhítésére is alkalmas lehet bizonyos formákban (8).

A süngombának még van egy különleges tulajdonsága: aminosav-tartalma kielmelkedően magas, 16%-os, és kettő kivételével az összes többi esszencális aminosav megtalálható benne természetes formában.

A fentieken kívül még jó néhány kutatásokkal igazolt hatású gombánk van, így például a gyapjas tintagomba, Cordyceps, vagy akár a maitake, mandulagomba. Közös jellegzetességük értékes tápanyagtartalmuk.

Gyógyít vagy nem gyógyít?

A gyógygombákat természetesen nem hiába hívják gyógygombának, igazoltan vannak gyógyító hatásaik. De amit nagyon sokan nem tudnak, hogy ezen gyógyító hatások milyen mennyiségű és milyen formában bevitt gombák esetében érvényesülnek! Éppen ezért nem szabad azt gondolni, hogy ha valaki megeszik napi egy-két mokkáskanálnyi gombát, akkor elmúlik minden baja. Ez a mennyiség arra kiválóan megfelel, hogy természetes úton hasznos tápanyagokat juttasunk be a szervezetünkbe, ezzel hozzájárulhatunk egészségünk megőrzéséhez. Az orvosi gombák kiváló funkcionális élelmiszerek, kis mennyiségű, napi szinten történő fogyasztásuk mindenkinek ajánlott.

Az orvosi gombák gyógyító hatásai viszont nagyobb mennyiségű gomba adott időintervallumban történő bevitelénél jelentkeznek.

A gyógygombák termesztési körülményei (bio vagy nem bio), feldolgozásuk (például őrlemény, kivonat), a termékek gyártási körülményei, hatóanyag-tartalmuk nagyon eltérő lehet. Éppen ezért egy-egy gomba gyógyhatásáról szóló kutatási eredmények nem jelentik azt, hogy minden adott gyógygombát tartalmazó termék ugyanezen hatásokkal rendelkezik.

Arról szól a mikoterápia, hogy pontosan melyik gomba mire hat, és ehhez milyen formában, milyen mennyiségben, mennyi ideig kell bevinni a szervezetünkbe. Jelenleg még nincs kellő számú, placebo kontrollált vizsgálati eredmény birtokunkban, de az eddigi eredmények biztatóak. Napról napra jelennek meg az újabbnál újabb hírek, csak győzzük olvasni őket.

Szerző: Dr. Dóda Ildikó, háziorvos, fitoterapeuta



