Anyajegyeltávolítás - Érdemes? - Az orvos válaszol

A melanoma rizikófaktorai

A fekete bőrrák (melanoma malignum vagy röviden melanoma) kialakulhat már meglévő bőrelváltozásból (májfolt, anyajegy, szeplő, lentigo maligna, in situ melanoma), de teljesen újonnan is megjelenhet addig mindenféle látható elváltozástól mentes bőrfelületen is.