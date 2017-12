A hideg idő veszélyes a szívre

A hideg gyakran nagy kihívást jelent az élőlényeknek, ezalól az ember sem kivétel. A hideg idő a szívproblémákkal küzdő páciensek számára különösen megterhelő és veszélyes lehet. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy ha az infarktus figyelmeztető jeleit tapasztalja, mellkasi fájdalma van, azonnal hívjon mentőt! De miért is jelent rendkívüli veszélyt a hideg idő?

Hidegben a szívbetegeknek szigorúan tilos megterhelő aktivitást végezni, ide tartozik az ártalmatlannak látszó hógolyózás is. Ez nem azt jelenti, hogy bárkinek is le kellene mondani a tél örömeiről, csupán be kell tartani néhány szabályt.

Minden figyelmezető jelet, amely szívproblémákra utal, komolyan kell venni. Ha a szabadban, hideg időben nyomást, nyomó vagy égő fájdalmat érez a mellkasában, figyeljen oda a figyelmeztetésre, és sürgősen forduljon orvoshoz! Sokszor nem törődnek ezekkel a jelekkel, vagy elbagatellizálják a dolgot, aminek végzetes következményei lehetnek. A tünetek ugyanis utalhatnak a szív hiányos oxigén-ellátottságára is, a hideghez való alkalmazkodás pedig külön megterhelést jelent a már beteg szívnek, és ritka esetben szívinfarktushoz, vagy hirtelen szívhalálhoz is vezethet. Télen emellett a stroke (agyvérzés, agyi érelzáródás) veszélye is nagyobb.

A szívinfarktus tünetei A szívinfarktus gyakran nem jár olyan drámai tünetekkel, mint ahogy azt a TV-ben vagy a moziban láthatjuk. Sokaknál a szívinfarktus tünetei kevésbé kifejezettek, sőt vannak olyanok, akiknél egyáltalán nincsenek észlelhető tünetek! nyomásérzés a mellkas közepén , esetleg csak furcsa teltségérzés, vagy szorító mellkasi fájdalom (angina pektorisz), ami több mint néhány percen keresztül fennáll;

, esetleg csak furcsa teltségérzés, vagy szorító mellkasi fájdalom (angina pektorisz), ami több mint néhány percen keresztül fennáll; kisugárzó fájdalom a mellkasból a váll, a kar, a hát vagy akár a fogak, állkapocs irányába;

a váll, a kar, a hát vagy akár a fogak, állkapocs irányába; egyre sűrűsödő mellkasi fájdalmak;

folyamatosan fennálló fájdalom a has felső részén;

légszomj;

izzadás;

megsemmisülés érzés;

ájulás;

hányinger, hányás.

További tudnivalók a szívinfarktusról

Meglévő szívbetegségekkel legyen különösen óvatos!

Szívkoszorúér-elmeszesedés mellett extrém hidegben havat sem szabad lapátolni! A károsodott szívet a hideg gyorsan túlterheli, aminek szívinfarktus vagy hirtelen szívhalál lehet a következménye.

Mi a megoldás?

Megerőltető sportok helyett könnyedebb aktivitást válasszon. Megfelelő lehet a séta vagy egy laza kis kocogás. Bármibe is fog, lassú tempóban kezdje, hogy a szervezetének és a szívének legyen ideje alkalmazkodni.

Ha odakint nagyon hideg van, beltérben végezhető aktivitást is választhat, vagy akár otthon jógázhat is. Az alapszabály, hogy olyan mozgásformát válasszon, ami nem emeli meg nagyon a pulzusszámot, és ami kellemes, nem megterhelő.

Szívinfarktus: minden perc számít!

A szívinfarktus jele az erős, szorító, markoló, esetleg csavaró jellegű mellkasi fájdalom, amely gyakran kisugározhat a karokba, a lapockákba, a hasba, a nyakba és az állkapocsba. Szívinfarktusra utal a masszív szorító érzés is. Ha ezeket a tüneteket tapasztalja, azonnal hívjon mentőt! (mentők:104, segélyhívó:112)

A szívinfarktus korai fázisában gyakran alakul ki életveszélyes szívritmuszavar, amit kamrai fibrillációnak neveznek. Ez pedig azonnali orvosi ellátás nélkül néhány perc alatt halálhoz vezethet. Minél hamarabb távolítják el az eret elzáró akadályt, annál kevesebb szövet hal el a szívben. A legjobb és legkíméletesebb megoldás katéter segítségével újra átjárhatóvá tenni az eret.

Ne a háziorvost hívja, hanem a mentőket! 104 vagy 112

Nem csak az azonnali segítségkérés a fontos, hanem az is, hogy a megfelelő segítséget kérjék. Sokan a mentők helyett a háziorvost hívják fel, amivel időt veszítenek.

Forrás: WEBBeteg

B. M., szakfordító; gesundheit.de

Lektorálta: Dr. Csuth Ágnes, családorvos