Köhögés - Enyhe tünet is súlyos problémát jelezhet

A köhögés reflexes mechanizmus, születésünk pillanatától kezdve szervezetünk védekező eszköze. Alapvető funkciója a légutakba került idegen anyag azonnali eltávolítása. A köhögés tünet, hátterében igen nagyszámú betegség állhat. Írásunkban most a kevésbé ismert kiváltó okok bemutatására vállalkozunk, dr. Potecz Györgyi tüdőgyógyász segítségével.

Visszatérő panaszok

A felsőlégutak gyulladásos betegségei közül, leggyakrabban köhögést okozók az akut arcüreggyulladás, valamint az orr-és garatmandula gyulladás. Mindkettő járhat rekedtséggel, gombócérzéssel a torokban, ill. torkon érzett váladékozással. Ezek általában viszonylag hirtelen kezdődnek, fertőzésre utaló bevezető tünetekkel, esetleg lázzal is, de főleg az arcüreg gyulladás esetén alattomosan, az akut fertőzés után hetekkel is panaszt okoz. Célzott kezeléssel gyorsan gyógyítható – magyarázza a Budai Allergiaközpont orvosa. Ha az arcüreggyulladás nem gyógyul, gyakran ismétlődik, hátterében egyéb hajlamosító tényező áll,(allergia, polip, orrsövényferdülés, stb.) ennek kiderítése, megszüntetése indokolt.

Mit kérdezhet orvosunk a köhögésről? Mivel a köhögés tünet és nem betegség, a kiváltó okok diagnosztizálásában van nagy szerepe a köhögés elemzésének. Fontos tisztázni az alábbi szempontokat: Mióta tart a köhögés? A heveny köhögés 3-8 hete kezdődött. Ha ezt az időtartamot meghaladja, idült köhögésről beszélünk. Az akut köhögés okai lehet heveny légúti fertőzés (például hörghurut), heveny arcüreggyulladás, irritáló anyagok (például bors, klórgáz) belégzése, asztma, heveny szívbetegség, tüdőgyulladás, tüdőembólia, félrenyelés. Az idült köhögés oka a dohányzás és más környezeti ártalmak, idült arcüreggyulladás, asztma, idült hörghurut, idült szívbetegség, jó- vagy rosszindulatú daganat, tbc, ismétlődő netán észrevétlen félrenyelés lehet.

Enyhe tünet is komoly problémát jelezhet

Igen veszélyes, az egyébként tünetszegényen zajló köhécselés- köhögés, rekedtség, aminek hátterében gyakran a garat-gége daganatos megbetegedése áll. Ehhez hajlamosak az emberek hozzászokni, figyelmen kívül hagyják a kezdeti figyelmeztető jeleket, és csak későn fordulnak orvoshoz.

Hazánkban évről évre nő a garat-gégedaganatos betegek száma, köszönhetően a dohányzási és alkoholfogyasztási szokásoknak. A betegség kezdeti stádiumban csaknem 100 százalékban gyógyítható, ami előrehaladott stádiumra már nem igaz. Ezért fontos, hogy a rizikótényezővel élők, akár szűrő jelleggel is, de panasz – köhögés, elhúzódó rekedtség - esetén mindenképpen keressenek fel gégészt, az 5-10 perces vizsgálat életet menthet!

Reflux is okozhatja

Nem a légutak betegsége, de nagyon sokszor okoz köhögést – gyomor panasz nélkül is az, ún. reflux betegség. Ha a gyomorszáj nem zár teljesen, akár csak időszakosan, a savas gyomortartalom visszajut a nyelőcsőbe, súlyosabb esetben a gégébe és onnan lelélegezve a légcsőbe is. A savas inger már a nyelőcsőbe jutva is reflexesen köhögéshez vezet, ha a légutakig is eljut, akkor mindenképpen.

Az ingerköhögéshez társulhat égő érzés a torokban, vagy gombócérzés. Ha gyomorégés, emésztési panasz nem társul hozzá, a beteget először gégész, vagy tüdőgyógyász látja. Akár gége, akár hörgőtükrözéssel láthatók a hangszalagok, légcső felmaródása, ami alátámasztja a diagnózist. Legalább egyszer, azonban ilyenkor is szükséges gasztroenterológus által végzett gyomortükrözésre a szövődmények kizárására.

A felsorolás nem teljes, egyéb köhögést kiváltó eltérések, betegségek is léteznek. A legfontosabb tudni, hogy a köhögés nem betegség, hanem tünet. Az ok kiderítése nélkül ne használjunk köhögéscsillapítókat, mert ez csak elfedi a betegség jelét, késleltetve a diagnózist és ezzel a gyógyulás esélyét.

