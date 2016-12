Háromnapos láz (roseola infantum)

A roseola enyhe lefolyású vírusos betegség, mely általában ártalmatlan, és leginkább a fél év és 2 év közötti gyermekeket érinti. 4 éves kor után ritka az előfordulása.

Mi okozza a háromnapos lázat?

A háromnapos lázat két gyakori herpeszvírus okozza, de nem azonosak a nemi szervek fertőzéseiért felelős herpes simplex vírussal. Cseppfertőzéssel terjed a már fertőzött beteg orr-és torokváladékából, mikor az nevet, beszél, köhög vagy tüsszent. A betegséget főként azok a fertőzött betegek terjesztik, akik még nem mutatnak tüneteket. Nem szokott járványt okozni, és az év bármely időszakában jelentkezhet.

Milyen tünetekkel jár?

A roseola infantum tünetei általában a fertőzést követően 1-2 héttel jelentkeznek. Az is előfordulhat, hogy a tünetek olyan enyhék, hogy szinte észre sem venni őket. A betegség legelső tünete, a hirtelen magas láz (39.4°C - 40.6°C), mely 2-3 napig tart, de akár 8 napig is elhúzódhat, majd a láz amilyen hirtelen jelentkezett, olyan váratlanul is múlik el.

A láz elmúltával rózsaszín kiütések vagy apró foltok jelenhetnek meg a törzsön, a nyakon és a karokon. Ezek általában laposak, de időnként megnőhetnek, nem viszketnek, és 1-2 napig tartanak.

Ritkán torokfájás, orrfolyás, enyhe köhögés vagy gyomorfájás, hányás és hasmenés is előfordulhat a láz mellé, ritka esetben a szemhéj megduzzad. A háromnapos lázban szenvedő gyermek nyűgös, ingerlékeny lehet, csökkenhet az étvágya, de a legtöbb esetben a szokásosan viselkedik.

Azonnal hívjon orvost, ha a betegnek lázgörcse vagy egyéb görcsös rohama van, tartósan 39.4 °C-nál magasabb a láza, vagy a kiütések 3 nap múlva sem szűnnek!

Lehetséges komplikációk roseola esetén

Milyen betegségeket kaphat el a gyerek az óvodában, iskolában?

A gyermekeknél a lázgörcs az egyik lehetséges komplikáció. Ilyenkor a beteg másodpercekre vagy pár percre elveszti az eszméletét, kezei, lábai vagy a feje rángatózik, és elveszítheti a hólyag, illetve végbél irányítása feletti kontrollt. Ha a gyereknek görcsös rohama van, azonnal kérjen orvosi segítséget!

A roseola nagyobb kockázatot jelent azokra, akiknek az immunrendszere legyengült, pl. friss szervátültetettek esetén. Ilyenkor egy korábbi fertőzés kiújulhat, vagy, mert az immunrendszerük gyengébb, kevésbé képesek ellenállni a vírusoknak, így a fertőzés is sokkal súlyosabban jelentkezik és nehezebb azt leküzdeni.

Gyakori komplikációja a fertőzésnek ebben az esetben a tüdőgyulladás és az encephalitis, mely az agy potenciálisan életveszélyes gyulladása.

Diagnózis

A háromnapos láz diagnosztizálása kórtörténet és fizikális vizsgálat alapján történik. Ha a gyereknek magas láza volt, amit kiütések követnek, nagy valószínűséggel roseola infantum-ról van szó.

A háromnapos láz kezelése

A magas lázat paracetamol és ibuprophen tartalmú lázcsillapítókkal lehet kezelni, illetve javasolt még a hideg vizes borogatás és a hűtőfürdő is. Minden esetben kövesse az orvos utasítását az adagolást illetően, ha lázcsillapítót ad gyermekének! Sose adjon aszpirint gyermekének, mivel annak gyermekkorban történő alkalmazása növeli a Reye-szindróma kialakulásának veszélyét!

A kiütések mindenféle orvosi ellátás nélkül, maguktól elmúlnak. Tartsa a beteget otthon mindaddig, míg 24 órán át nem lázmentes és már jobban érzi magát.

(WEBBeteg - Cs. K., fordító; Forrás: webmd, Lektorálta: Dr. Árki Ildikó)