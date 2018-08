Torokgyulladás nyáron

Reflux és torokfájás

Sokan tapasztalnak alkalmanként refluxot, mikor a gyomor savas tartalma visszaáramlik a nyelőcsőbe, ami gyomorégést és torokfájást is okozhat. A savas reflux lehet krónikus is, mely kezeletlen esetben nemcsak fájdalmas, de súlyosan károsíthatja a nyelőcsövet és a torkot is.