Paradicsomszezon: nem mindenki eheti, vagy csak mértékkel?

Jó minőségűek és biztonságos élelmiszernek tekinthetőek a Nébih által vizsgált paradicsomok. Jó hír, hogy többségük hazai termék! Jó tudni, hogy a túlzásba vitt paradicsomfogyasztás is okozhat puffadásos panaszokat, lágyabb székletet, esetleg hasmenést - figyelmeztet a dietetikus.

A hazai áruházakban végzett polcfelmérés alapján 16 koktél- és cseresznyeparadicsomot mintázott a Szupermenta legfrissebb tesztjében a Nébih, laboratóriumában növényvédőszer-maradék és mikrobiológiai vizsgálatokat is végeztek. A termékek nem tartalmaztak határérték feletti szermaradékot, továbbá mikrobiológiai szempontból is kifogástalannak bizonyultak. Jó hír, hogy a legkedveltebb paradicsomok mindegyike hazai!

Cukorbetegeknél lehet, de...

A vizsgált termékek összes cukortartalma 3,03-6,43 g/100g érték között változott. A legmagasabb cukortartalma a magát „cukorfalat”-ként jelző terméknek volt.

Alapvetően cukorbetegek étrendjébe a szokásos mennyiségben bátran beépíthetők a zöldség- és főzelékfélék; alacsony szénhidrát-, de magas rosttartalmuknak köszönhetően lassú vércukorszint-emelkedést idéznek elő. Akad azonban számos olyan zöldségféle, melyek 100 grammjában több mint 5 gramm szénhidrát található. Ezek az úgymond „számolós” zöldségek, melyek szénhidrát-tartalma kis mennyiségben fogyasztva is beleszámolandó a napi keretbe. Ilyenek például a sárgarépa, a cékla, a karalábé, a zöldborsó, a sütőtök és bizony számos paradicsomfajta is – avat be a részletekbe Szarka Dorottya, dietetikus, a Cukorbetegközpont, a Budai Endokrinközpont és a Budai Allergiaközpont munkatársa.

Egy darab nagyobb vagy 2-3 szem kisebb méretű koktélparadicsom elfogyasztása teljes mértékben megengedett, de amennyiben lehetőségünk van rá, járjunk utána a cukortartalomnak.

Ezeknél a betegségeknél figyeljünk jobban!

Emésztőrendszert érintő műtétek után, például epehólyag-eltávolítás után magas rosttartalmú héja, apró magvai miatt, illetve savassága miatt egy-másfél hétig nem javasolt a paradicsom fogyasztása. Hámozva, passzírozva kevésbé okoz panaszt, de mindig figyelembe kell venni a beteg egyéni toleranciáját.

Refluxszal, gyomorsavtúltengéssel, gyomorfekéllyel küzdők szintén jobb, ha kerülik a nagymértékű paradicsomfogyasztást!

Aki hajlamos puffadásra, gyomorfájásra, figyelje meg, fokozódnak-e a tünetei paradicsomevés után. A zöldség héja és magjai ugyanis sokaknál okoznak bélgázosodást, hasi diszkomfortérzést.

Nem klasszikus ételintolerancia, de az úgynevezett hisztaminintoleranciában is kerülendő a paradicsom, és az abból készült termékek (például paradicsomlé, paradicsomszósz, ketchup) fogyasztása. Egyéni tűrőképesség ez esetben is szem előtt tartandó – hangsúlyozza Szarka Dorottya. A paradicsom nem magas hisztamintartalmú, de fokozza a hisztamin termelődését, felszabadulását a szervezetben, mely allergiához hasonló, változatos tüneteket produkál, például csalánkiütést, viszketést, orrfolyást, orrdugulást, valamint akár szapora szívverést, puffadást, hasmenést, hányást.

Gondolt erre? Allergia!

Sokan nem gondolnak rá, de légúti allergiás megbetegedések esetén a pollen-étel keresztallergiával is számolni kell! A paradicsom leggyakrabban a parlagfű-, a feketeüröm-allergiásoknál okoz keresztreakciót, tüneteket.

