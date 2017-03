Végbélpolip - Válaszok a leggyakrabban feltett kérdésekre

Mi a végbélpolip? Milyen panaszokat okozhat? Mitől alakul ki? Cikkünkben választ kaphat ezekre a kérdésekre, illetve megtudhatja, hogy mik a további teendők abban az esetben, ha a szövettani vizsgálat eredménye szerint a polip jóindulatú.

Mi a végbélpolip és mennyire gyakori?

Az üreges szervek (pl. húgyhólyag, gyomor-béltraktus, méh) belsejét borító nyálkahártya kinövését nevezzük polipnak. A végbélpolipok a vastagbél utolsó szakaszát jelentő végbélben (rektum) képződnek, annak üregébe nőnek, domborodnak be. A vastag- és végbélpolipok nagyon gyakoriak: körülbelül a népesség 35 százalékánál fordulnak elő. Ritkán, de jelentkezhetnek 30 éves kor alatt is (többek között familiaris adenomatosus polyposis esetén), 60 éves kor felett viszont igen gyakoriak. A vastagbélpolipoknak több mint a fele a végbélben alakul ki. Különféle méretük és alakjuk (nyeles vagy széles alapú) lehet, kialakulhatnak önmagukban, de akár nagy számban is megjelenhetnek.

Milyen panaszokat okozhat a végbélpolip? Mennyire veszélyes? Mindenképp el kell-e távolítani?

A kisméretű végbélpolipok rendszerint nem okoznak panaszt, így vagy véletlenül, valamilyen más okból végzett béltükrözés (kolonoszkópia=vastagbéltükrözés, rektoszkópia=végbéltükrözés) során kerülnek felfedezésre, vagy egyáltalán nem is derül fény a létezésükre. Minél nagyobb a polip, annál nagyobb valószínűséggel és gyakrabban okoz tüneteket, így például hasmenést, nyákos székletet, amelyben vérnyomok is lehetnek, illetve enyhe hasfájást. A nagyon nagy méretű polipok beszűkíthetik a beleket, székrekedést és akár bélelzáródást is okozhatnak. Az erősen vérző polip akut veszélyt jelent, a vérezgető pedig hosszú távon vérszegénység (anémia) kialakulásához vezethet

Végbélpolipműtét - Mire számíthatok? Az orvos válaszol Előrejegyeztek műtétre, de még várom a pontos időpontot. Próbáltam utánanézni részletesen ennek a betegségnek és műtétnek. Mi vár rám pontosan?



Dr. Boros Miklós, sebész válasza

A legnagyobb veszélyt azonban az jelenti, hogy a polipok bizonyos típusai idővel (kialakulásuktól számított néhány éven belül) a bélfalba mélyen behatoló rosszindulatú hám eredetű daganattá, úgynevezett karcinómává alakulhatnak. Az ún. adenóma például különösen hajlamos a rákos elfajulásra. A pontos diagnózis és a polipok időben történő eltávolítása ezért nagyon fontos. Azt, hogy pontosan melyik típusról van szó, csak szövettani vizsgálattal lehet megállapítani, ezért valamennyi polipot minden esetben teljes egészében el kell távolítani. A polipok eltávolítása rendszerint a béltükrözés során felfedezésükkor meg is történik. Ez az eljárás általában fájdalommentes. Csak a nagyon nagy méretű polipok eltávolításához van szükség műtétre.

Mitől alakulhat ki a végbélpolip?

Nyugat-Európában és az USA-ban a világ más részeihez viszonyítva különösen sokaknál fordul elő végbélpolip. Nyilvánvaló, hogy van összefüggés az étrend és a végbélpolipok kialakulása között. Feltételezik, hogy a magas zsírtartalmú, ám ballasztanyagokban (élelmi rostokban) szegény étrend hozzájárul a polipképződéshez, valamint az alkoholfogyasztás és a dohányzás is kedvez a polipok kialakulásának, továbbá öröklött (genetikai) hajlam is szerepet játszhat megjelenésükben.

Mire fog választ adni a szövettani vizsgálat?

Az eltávolított polipokból minden esetben szövetmintákat vesznek, melyeket mikroszkóppal vizsgálnak meg. Így állapítják meg, hogy pontosan milyen típusú polipról van szó, illetve ezzel a vizsgálattal derül ki, hogy jó- vagy rosszindulatú-e az elváltozás. Ha a szövettani vizsgálat adenomát igazol, akkor ismételt béltükrözésre van szükség, hogy biztosan megtalálják az összes polipot és eltávolítsák valamennyit. Amennyiben rosszindulatú daganatot találnak, a daganat típusától függően választják meg a kezelést.

Ha polipot találtak és jóindulatú

Kiújulhatnak a polipok, később is képződhetnek?

A polipok olykor visszanőhetnek, illetve a bél más területein is kialakulhatnak újabbak. Emiatt a polipok eltávolítását követően elengedhetetlenül fontos a kontrollvizsgálatokon való rendszeres részvétel.

Milyen gyakran járjak szűrésre ezután?

A polip típusától, méretétől, számától és a polip kiújulásának, valamint a karcinómává fajulás kockázatának mértékétől függően az orvos 2-6 hónap és 5 év között egyénre szabottan határozza meg a kontrollvizsgálatok intervallumát.

Ha adenomát találtak, akkor annak típusától, méretétől és számától függően a következő táblázatban találja, hogy általában mikor ajánlják ismét az endoszkópos vizsgálaton való részvételt.

Az adenóma mérete Típusa Száma Következő vizsgálat kisebb mint 1 cm tubuláris (nyeles) 1-2 5 év nagyobb mint 1 cm tubuláris (nyeles) mindegy 3 év mindegy villosus (széles alapú) mindegy 1-3 év mindegy mindegy több mint 3 1-3 év

Családi hajlam és/vagy több mint 10 polip esetén gyakoribb kontrollvizsgálatokra van szükség, egyénileg meghatározott indőintervallumokban, illetve minden esetben, ha orvosa úgy írja elő.

Nem teljes egészükben eltávolított polipok esetében kb. 3-6 hónap múlva meg kell ismételni az endokszkópos vizsgálatot.

Ha a szövettani vizsgálat eredménye szerint szövettúltengéses (hiperplasztikus) polipot találtak, akkor 5 év múlva szükséges a béltükrözést megismételni.

Panasz vagy gyanú esetén mielőbb orvoshoz kell fordulni, természetesen nem kell megvárni az ajánlott kontoll időpontját, hiszen bármely polip rosszindulatúvá alakulhat vagy bármikor kiújulhat.

A megadott kontollvizsgálati időintervallumok csak tájékoztató jellegűek, mindenkinél egyénre szabottan határozza meg orvosa az endoszkópos vizsgálaton való részvétel szükséges gyakoriságát.

Fontos! Azonnal menjen vissza orvosához, ha a polip(ok) eltávolítása után a következő tünetek bármelyikét észleli:

hasfájás vagy egyéb fájdalmak

a hasfal megkeményedése

vérzés

láz

testsúlycsökkenés.

Milyen életmódbeli változtatásokra van szükség?

Fontos a rendszeres, kiegyensúlyozott étkezésekre való átállás. Étrendjét egészséges élelmiszerekből állítsa össze, részesítse előnyben a teljes kiőrlésű gabonaféléket, fogyasszon sok zöldséget és gyümölcsöt. Csökkentse hús-, zsír- és cukorfogyasztását! Étrendje legyen zsírszegény, de ballasztanyagokban gazdag!

Javasolt a bőséges folyadékfogyasztás.

Ne dohányozzon!

Kerülje az alkoholfogyasztást!

Forrás: WEBBeteg

B. M., szakfordító; medizin-netz.de, netdoktor.at, internist-ahrensburg.de

Lektorálta: Dr. Ujj Zsófia, belgyógyász, hematológus