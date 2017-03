A biológiai terápia szerepe a gyógyításban

A biológiai terápia célzott kezelés, ami azt jelenti, hogy a gyulladásos folyamatot vagy a daganatos sejtek szaporodását a sejtszintű biokémiai vagy biológiai folyamatok egy meghatározott pontján gátolja.

A biológiai terápia gyógyszerei fehérjemolekulák, amelyeket géntechnológiai eljárással, élő szervezetek termelnek. A kezelés szigorúan meghatározott és szabályozott indikációban használható, a legtöbb esetben akkor, ha a „hagyományos” gyógyszerekre nem reagál a betegség.

A biológiai terápia alkalmazása

Alkalmazása több szakterületen is megjelenik, így a reumatológiában, onkológiában, gasztroenterológiában, pulmonológiában, bőrgyógyászatban. A legjelentősebb betegségek, amelyekben a terápiás lehetőségek közé került: gyulladásos reumatológiai megbetegedések (rheumatoid arthritis, Bechterew-kór), gyulladásos bélbetegségek (Crohn-betegség, colitis ulcerosa), daganatos megbetegedések (mellrák, tüdőrák, vastag- és végbélrák, melanoma malignum, lymphomák), psoriasis.

Biológiai terápia a daganatos betegségek kezelésében

A daganat ellenes terápiában a szervezet egészét érintő kemoterápiával ellentétben a biológiai terápia során specifikusan a tumorsejt gátlása történik. Azonban nem minden tumoros beteg daganatsejtjei alkalmasak erre a specifikus gátlásra. A szövettani vizsgálat során a patológusok úgynevezett immunhisztokémiai (molekuláris diagnosztikai) vizsgálatokkal állapítják meg, hogy az adott daganatsejtek gátolhatók-e a biológiai terápiás gyógyszeres kezeléssel, amely feltétele a kezelés hatékonyságának.

Lehetséges mellékhatások

Mint minden kezelésnek, a biológiai terápiának is lehetnek mellékhatásai. Ezek között allergiás reakció, szív-és érrendszeri, idegrendszert érintő mellékhatások is szerepelnek. A legjelentősebb mellékhatás, amivel számolni kell, a fertőzések kialakulásának és lappangó fertőzések reaktiválódásának fokozott kockázata. Éppen ezért a kezelés ellenjavallatát képezi az akut vagy krónikus infectio, különös tekintettel a TBC-re és a hepatitisekre. Ellenjavallatot jelent a terhesség és a szoptatás is.

Biológiai terápiás centrumok

A biológiai terápia csak arra kijelölt centrumokban érhető el, ahol mind a személyi, mind a tárgyi feltételek adottak a kezelésre.

Ilyen biológiai terápiás centrumok - reumatológiai betegségek tekintetében – az ország több pontján is találhatók. Az egyetemi városokon (Budapest, Pécs, Szeged, Debrecen) kívül Győrben, Gyulán, Miskolcon, Nyíregyházán, Szombathelyen és Veszprémben.



Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Árki Ildikó, háziorvos